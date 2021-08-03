Онлайн – в помощь

За время пандемии многие уфимские семьи полюбили онлайн-шопинг. Привычка делать покупки не выходя из дома может помочь сэкономить бюджет и в период школьных покупок.

- Около нашего дома по проспекту Октября вместо привычных магазинов открылись пункты выдачи товаров интернет-магазинов и офисы компаний по доставке. Мы купили школьный ранец фирмы «Лего», такой же в торговом центре на две тысячи дороже. А форму заказали курьером на домашний адрес, померили в спокойной обстановке, и то, что не подошло, вернули. Очень удобно, - делится опытом многодетная мама Анастасия Вершинина.

Минимальная стоимость комплекта к новому учебному году составляет 2 тысячи рублей. Об этом сообщили представители крупных маркетплейсов Wildberries, Ozon и «Сбермегамаркета». В свою очередь мама двух школьниц Алсу Хусаинова очень удивилась таким подсчетам.

Итак, откуда такая минимальная цифра? Wildberries изучил 56 млн заказов россиян. По данным компании, минимальная стоимость базового набора школьника в июле этого года составила 2 130 рублей. В него входят комплект школьной формы, который обойдется родителям в 1 330 рублей: это жилет за 125 рублей, брюки или юбка за 380, рубашка или блузка - за 320, а также полуботинки или туфли - за 505. Минимальная стоимость рюкзака с канцтоварами (ручка, карандаш, пенал, комплект из пяти тетрадей, ластик, дневник, линейка) - около 800 рублей. Такой же комплект на Ozon можно собрать за 2 тысячи рублей. Однако средний чек в июле, по данным онлайн-магазина, достигал 5 тысяч.

- Думаю, эти онлайн-магазины взяли для своей статистики сильно заниженные цены. В реальности расходы в разы больше. Стараемся покупать вещи более качественные, чтобы они прослужили в течение года. Форма должна быть из натуральной ткани, хорошо сидеть на ребенке, цена на легкий ортопедический ранец начинается с отметки в 5000 рублей, - говорит Алсу.

Стоит отметить, что маркетплейсы учли далеко не все расходы. Так, например, в стоимость набора не вошли затраты родителей на покупку спортивного костюма для зала, а также зимнего обмундирования для уроков физкультуры (куртка, брюки, ботинки, лыжи). Ребенку нужна будет сменка. Также для успешного обучения может потребоваться компьютер или планшет.

- Главный совет - не брать всё сразу. Лучшее время для покупки школьных принадлежностей и формы - начало лета и конец осени, когда ажиотаж либо ещё не начался, либо уже прошёл и на всех маркетплейсах открылись распродажи. Если подготовиться к школе заранее не получилось, в «горячий сезон» надо приобрести только самое необходимое. Остальные товары можно докупать в течение года по мере надобности, - советует эксперт по ведению семейного бюджета Артур Салимгареев.

Школьные товары можно заказывать и из-за рубежа, например, на AliExpress. Ассортимент там шире, чем во многих российских магазинах, цены — ниже. В Россию товары доставляют бесплатно по почте или платно с помощью сервисов экспресс-доставки (понадобится ИНН). Не забывайте читать отзывы, желательно с фотографиями. И заказывайте заранее, чтобы все учебные принадлежности успели прийти к 1 сентября.

Альфия ИБРАГИМОВА.

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