Готовимся в первоклассники

Раньше родители, отдавая ребенка в школу, ориентировались на ее местоположение – чем ближе к дому, тем лучше. Литер класса, учительницу тоже зачастую определял случай. Сейчас же стало модным выбирать учебное заведение, педагога. В этом году я и сама испытала, чего стоит подготовить первоклассника.

Знакомство со школой

У меня уже есть подобный опыт – 2 года назад старший сын стал учеником. Но тогда до последнего не могли решить - в 6,5 идти или в 7,5 - и поэтому многие пункты подготовки проскочили, выбрав лишь учителя в прикрепленной школе. В этот раз решили подойти более основательно, так как в дальнейшем планируем учиться в кадетском классе, которых в моем районе всего два. Кстати, многие путают кадетские классы и школы.

В выбранное учебное заведение поступить особого труда не составило, так как относимся туда по прописке. Но все же некоторые сложности возникли, когда сообщили, что не ходили на дошкольные курсы подготовки. В начале прошлого учебного года, когда формировался список, не стала записывать ребенка, так как к шести годам он уже знал все то, чем там занимаются будущие первоклассники. Обучив ребенка читать и пересказывать небольшие рассказы, складывать в уме и письменно в пределах двадцати и десятками до ста, расширив кругозор самостоятельно, я сэкономила около пяти тысяч в месяц (около 38 тысяч на учебный год) из семейного бюджета.

После подачи заявления в выбранную школу нам на следующий же день позвонила завуч начальных классов, и назначила встречу, где любезно поинтересовалась, почему же мы не хотим, чтобы дети учились в одной школе, ведь «вместе-то удобнее». Пришлось объяснять свою позицию, а будущему первокласснику предстояло пройти экзамен перед завучем и небольшое тестирование с учительницей, у которой хотели заниматься.

Задания на вступительных испытаниях были по чтению, письму, математике, окружающему миру, географии и английскому языку, так как выбрали профильный класс. Кстати, по последнему предмету нам пришлось раскошелиться на репетитора, так как уровень знаний английского необходимо было подтянуть. По словам знакомой, у которой ребенок тоже идет в эту школу не по прописке, но ходил на «подготовку», он тоже сдавал своего рода зачет в конце учебного года, по результатам которого учителя отобрали учеников.

После зачисления на первом онлайн родительском собрании рассказали об организационных моментах, одежде и необходимых школьных принадлежностях. Меня больше всего обрадовало то, что нет единой школьной формы: только костюмы темно-синего цвета и однотонные рубашки светлых оттенков. А эмблему школы раздадут в начале учебного года. Подруга, отправляя в первый класс дочь в одной из новых школ города, где требуется единая школьная форма, в начале лета заплатила за нее около 13 тысяч рублей.

Честно говоря, я уже в прошлом году начала приобретать товары к школе, чтобы потом не сильно ударило по карману. Так, например, осенью, когда начались глобальные распродажи, купила два ранца с любимыми персонажами комиксов со скидкой -50% за 12 тысяч. Прогуливаясь по магазинам, обратила внимание на то, что можно приобрести и за 3500 рублей, но по качеству и характеристикам они намного уступают. Тем более я рассчитываю, что использовать этот ранец будут как минимум два-три года.

Сейчас я не вспомню расходы на сборы первоклассника два года назад, но тогда точно не было никакой поддержки и материальной помощи от государства. В этом году президент решил помочь собрать детей в школу и выделил на это средства из бюджета – по 10 тысяч на ребенка от 6 до 18 лет. К тому же после подписания указа все банки наперегонки начали предлагать дополнительные бонусы, если деньги поступят на их счет, и в итоге можно было получить до 12 тысяч матподдержки.

Уложиться в «десятку»?

Львиную долю затрат составляют одежда и обувь. Старшему сыну покупали брюки в известном магазине мужской одежды, расположенном на главной улице города, поэтому и в этот раз направилась туда. Костюмы красивые, ничего не скажешь, стоят 5-7 тысяч рублей за «брюки+пиджак». Учительница предупредила, что в классе всегда жарко, и я решила остановить выбор на двойке с жилеткой, тем более что так можно сэкономить. Любезный консультант подобрал неплохой вариант за 4100 рублей. Тут же принесли и две сорочки: парадно-выходную и на каждый день, но я выбрала лишь первую за 1500, а на смену заказала в интернет-магазине пару простых рубашек по 500. Кстати, там же заказала еще одни брюки за 1200, так как по опыту знаю, что одних на неделю не хватает.

Обувь искала на сайте известной сети магазинов и случайно наткнулась на лоферы с хорошей скидкой за 2100 рублей, так как была повреждена упаковка. Правда, ехать за ними придется в другой конец города, но узнав, что в магазине напротив такие же стоят 3800, тут же оплатила и зарезервировала – могу забрать в течение двух недель.

На этом лимит выделенной матпомощи иссяк. «Но ничего, это существенная поддержка», – подумала я, направляясь за покупками для физкультуры и ритмики. Кстати, если в школе старшего сына одежда для этих уроков одинаковая, то у младшего различается. Белая футболка, красные шорты и кроссовки (непременно с белой подошвой) на спортивные занятия, а на танцевальные – белый верх, черный низ и чешки. Пару футболок-поло и черные шорты, общей стоимостью 1500 рублей, я уже заказала в интернет-магазине, а кроссовки выбрала в спортивном исходя из предпочтений сына. Кстати, здесь можно до 30% товара оплатить бонусами, а потому кроссовки обошлись в 2300 рублей. Чешки стоят около 300. Сложнее всего было найти красные шорты. По рекомендации других родителей в чате класса нашла в экономном магазине за 350. Надо сказать, участники родительского чата в последние дни активизировались – рассказывают, кто что где нашел дешевле, делятся промокодами и дисконтными картами на покупки. Современные технологии позволяют сэкономить и время на поиски, и деньги! За два дня выбора необходимой одежды (по большей части в интернет-магазинах) баланс банковской карты уменьшился более чем на 14 тысяч рублей.

Остается еще закупить канцтовары. Два года назад по незнанию набрала все необходимое в книжном магазине, расположенном в торговом центре «Мир». Там же, зайдя за лампочкой в магазин фиксированных цен, увидела, что акварельная краска той же фирмы, за которую я отдала больше сотни, стоит 49 рублей! С тех пор никогда не сравниваю цены на то, что уже приобрела.

В прошлом году в разгар подготовки к школе попала на самоизоляцию, и все принадлежности, начиная от тетради и до электрической точилки, заказала в сообществе совместных закупок. Не проверяла, намного ли цена товара отличается от магазина, но из-за удобства в этом году поступила так же. Глубокой ночью, совершив перевод в размере 5420 рублей, я со спокойной душой легла спать.

Конечно, на этом расходы на школу не заканчиваются: всегда найдутся недостающие принадлежности, надо будет оплатить рабочие тетради, внести взносы в фонд класса, школы, но хотелось бы верить, что они не так сильно ударят по кошельку…

Айлина АРСЛАНОВА.

allinki507@mail.ru