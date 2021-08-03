К 15 сентября – паспорт готовности

До завершения подготовки к отопительному сезону осталось чуть больше месяца, и на многих объектах работы выходят на финиш. С учетом опыта прошлой зимы, когда от жителей многоквартирных домов поступало много жалоб на необоснованное завышение платы за отопление, сейчас ведется масштабная работа по ликвидации выявленных проблем. Это касается как устранения технических неисправностей внутридомовых отопительных систем, так и выстраивания эффективной системы контроля.

В целом по республике к отопительному сезону нужно подготовить 18 тысяч многоквартирных домов, 1 600 котельных, 4 тысячи километров теплосетей, 517 центральных тепловых пунктов. Замене подлежат 145 километров теплосетей и 240 километров водопроводных магистралей. На начало августа готовность к отопительному периоду в целом по региону составляет 72%, в том числе 68% - по жилищному фонду, 70% - по котельным и 79% - по теплосетям.

Комментируя ход работ, глава Башкортостана Радий Хабиров призвал не повторять прошлых ошибок, когда к данному вопросу в Уфе подошли довольно формально, а потом были потери тепла и завышение сумм в платежках.

– Муниципалитетам в нынешнем сезоне нужно более ответственно подойти к данному вопросу, - призвал глава региона. - К 9 августа жду от МинЖКХ и администрации Уфы дорожную карту по реформированию управляющих компаний и ликвидации их задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. А к 15 сентября все муниципалитеты должны получить паспорта готовности к отопительному периоду.

Для выполнения этих требований особое внимание уделяется подготовке жилых домов к подаче тепла. Работы делятся на три этапа. Первый включает в себя подготовку инженерного оборудования дома, куда входят промывка и гидравлические испытания системы отопления, ревизия и замена запорной арматуры, общедомовых приборов учета, очистка фильтров и ряд других мероприятий. Второй этап предполагает восстановление теплоизоляции трубопроводов, а третий - проведение регламентных работ в домах, где есть индивидуальные тепловые пункты и системы погодного регулирования. В первую очередь выполняются работы первого и третьего этапов, которые в наибольшей степени влияют на начисление платы за отопление.

По данным на начало августа, в Уфе в 84 процентах из 4077 домов, находящихся в управлении УЖХ, были проведены гидравлические испытания систем отопления, проверено 76 % общедомовых приборов учета тепла.

Важным новшеством стало возрождение упраздненных 10 лет назад тепловых инспекций. Они ставят перед управляющими компаниями задачи по энергосбережению и качественной подготовке жилфонда к зиме.

- Отдельно хочу остановиться на вновь созданных тепловых инспекциях ресурсоснабжающих организаций, которые проводят проверки по 35 позициям, - уточнил и.о. министра ЖКХ РБ Алан Марзаев. - Они изучают все тепловые узлы, выявляют нарушения в работе регулирующих устройств, подающих тепло в дома. По результатам работы инспекций будем оформлять паспорта готовности к работе в зимних условиях. Защитить их планируем до 15 сентября.

Дистанционная точность

Как показала практика, значительная часть случаев завышения платы за отопление связана с неправильной работой и некорректным снятием показаний общедомовых приборов учета (ОДПУ). Для исключения таких проблем в будущем в Уфе и других городах Башкортостана с начала весны идет активная работа по оснащению общедомовых приборов учета тепла системами телеметрии для дистанционного снятия показаний.

По данным на 1 апреля 2021 года, общее количество ОДПУ в республике составляло 12 774, а на 20 июля 2021 года - 13 315 (+541). Из них на дистанционное снятие показаний по состоянию на 1 апреля было переведено 4 592 единиц, на 20 июля - 6 326 (+1 734) или 47,5% от общего числа.

Удаленное снятие показаний ОДПУ дает сразу несколько важных плюсов. Во-первых, полностью исключается так называемый человеческий фактор - ошибки или задержки в снятии и передаче данных. Во-вторых, управляющие компании и жильцы смогут контролировать подачу тепла в дома в режиме реального времени. И если уровень потребления неожиданно пойдет вверх без сильных морозов, значит, произошла либо поломка счетчика, либо проблема возникла в работе каких-то внутридомовых систем. Быстрый поиск и устранение неисправностей позволит избежать ненужных переплат за тепло.

В Уфе оснащение общедомовых теплосчетчиков дистанционным снятием показаний идет по следующей схеме. Между оператором теплосетей и интернет-провайдером заключается договор, в рамках которого на уже имеющиеся общедомовые теплосчетчики устанавливается оборудование удаленного снятия показаний. Доступ к данным совершенно бесплатно будут иметь и управляющие компании. Для этого им нужно только заключить свой договор с провайдером и получить у него логин и пароль от личного кабинета, дающего доступ ко всем показаниям ОДПУ. Если его работу захотят проверить жильцы, они всегда смогут обратиться с этим вопросом в управляющую компанию.

В дальнейшем телеметрия будет интегрирована в создаваемый республикой портал Единой информационно-аналитической системы ЖКХ РБ. В нем жители многоквартирных домов смогут отслеживать всё потребление коммунальных ресурсов, писать обращения, оставлять заявки, организовывать общие собрания собственников и многое другое.

Дело техники

Наряду с налаживанием телеметрии общедомовых теплосчетчиков, в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2021-2022 годов проводится работа по ремонту установленных в многоквартирных домах Уфы индивидуальных тепловых пунктов (ИТП).

ИТП представляет собой монтируемый в подвале или на чердаке пластинчатый теплообменник, где теплоноситель от большой бойлерной или ТЭЦ прогревает горячую воду, подаваемую в краны квартир, а также химически очищенную воду, циркулирующую в батареях. Это позволяет отказаться от подведения к дому труб горячей воды, оставив только с холодной, и существенно снизить теплопотери.

Сегодня ИТП установлены в более чем 830 управляемых ЖЭУ многоквартирных домах Уфы. При этом они экономят в среднем 8 процентов тепла и до 12 процентов электроэнергии на подогрев воды, что с учетом стоимости этих ресурсов весьма существенно.

Еще большей экономии позволяет достичь автоматика погодного регулирования, способная менять уровень подачи тепла из центральной системы во внутридомовую сеть, исходя из погоды на улице. Это исключает так называемые перетопы, связанные с неспособностью крупных котельных и ТЭЦ быстро реагировать на резкие оттепели и весенние испытания теплосетей. Цена такого оборудования колеблется от 0,5 до 1 миллиона рублей в зависимости от модели и размеров здания. Зато и экономия может достигать 35 процентов от потребляемого тепла, обеспечивая быструю окупаемость оборудования и высокую эффективность дальнейшей работы. По данным уфимской администрации, из 437 установленных в домах узлов автоматического регулирования системы отопления к работе уже готовы более 300.

Также в этом году в рамках проведения энергоэффективного капремонта через Фонд содействия реформированию ЖКХ запланирована установка узлов погодного регулирования еще в 40 уфимских многоэтажках.

Алексей ФАТЫХОВ.

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