Картины надо видеть живьем

Он слышит торопливый шепот дождя, знает, где растет Дерево зла. Екатеринбургский художник Лев Карнаухов пишет полотна почти с натуры, хотя называет себя приверженцем «фантастического реализма». В галерее ВДНХ открылась его персональная выставка, где живописец провел экскурсию в пространстве и времени.

- Есть избитое выражение: я так вижу. В своих работах особо не искажаю реальность, любая фантазия, если она изображена достоверно, имеет право на жизнь. Поэтому не переношу так называемый авангард, считаю, что у меня традиционная живопись. 80% художников этого направления уже не пишут качественных произведений, так как первые квадратики и мазочки появились более 100 лет назад и с тех пор нет ничего нового.

Не понимаю слова «современное искусство». Оно вечно: как возникло, так и живет. Просто есть представители, которые его производят, а остальных можно считать ремесленниками. Сальвадор Дали, хотя и относил себя к сюрреалистам, по праву считался одним из лучших рисовальщиков 20 века. Его, Ван Гога, Микеланджело, Рафаэля невозможно повторить. Это гении.

Владимир Маяковский – великий поэт, несмотря на принадлежность к футуризму. Неважно, как группировать слова, главное, чтобы они звучали. Вот Александр Грин писал теми же буквами, но читается как иностранец. Братья Стругацкие описывали свои фантазии так, что они становились реальностью. Искусство должно вести вперед, а не тыкать лицом в грязь.

- А как же «Черный квадрат» Малевича, считающийся шедевром изобразительного искусства?

- Специально ходил на выставку, чтобы вблизи увидеть и почувствовать. К искусству данная картина не имеет никакого отношения: из нечто получилось ничто. Произведение должно помогать нам стать лучше, позволить нашему сознанию выйти за пределы бытия, иначе не имеет смысла заниматься живописью.

- Какие же художники вас вдохновляют? Что вас привлекает в человеке в широком смысле слова?

- У меня достаточно мизантропическое отношение к человечеству в целом. Называть себя венцом творения при нашем несовершенстве? Зачем нам мозг, которым мы пользуемся лишь на 5%.

Вдохновляют меня интересные личности, подхожу в творчестве со стороны разума, а не чувственного восприятия. Такие как Микеланджело, Ван Гог и Сергей Краснов, который стоит именно на таком уровне. Когда вижу его работы, возникает ощущение, как будто я сам написал, вот такое родство душ у нас было. У него были гениальные руки, гениальная голова, не зря его еще подростковые картины вызывали у специалистов живой интерес, а впоследствии, как мы знаем, он стал академиком живописи. Хотя мы жили в разных городах, старались общаться постоянно. Я скачивал все его картины, которые появлялись в интернете, поэтому собрал самую большую виртуальную коллекцию.

- Каких еще художников республики знаете?

- К Александру Тюлькину, который жил на Архиерейке, часто ходил в гости. Дружил с Рашидом Нурмухаметовым, Борисом Домашниковым, учился у Александра Бурзянцева. Мы жили в своем мире, нам всегда было хорошо в плане творческого общения. Благодаря им я пришел к пониманию того, что называется картиной.

- Почему уехали из родного города?

- Учился здесь в УМПУ: уфимское музыкально-художественное училище, было такое учебное заведение когда-то. После 3 курса пришел к выводу, что здесь ничего для развития творчества не получу. Поступил в Москве в Суриковскую академию. Но и там считал, что надо рисовать не постановочные композиции, а идти на природу, брать живые цвета. В слове «натюрморт» изначально заложено мертвое начало.

Своим лучшим учителем считаю преподавателя Дворца пионеров Владимира Степановича Сарапулова, у которого учился и Сергей Краснов. У него вышло много заслуженных художников республики, России, а Краснов и вовсе стал академиком. Хотя его нельзя назвать отличным художником, он умел подобрать ключик к детской душе, пробудить интерес к настоящему искусству.

- Скучаете по Уфе?

- С каждым годом все больше. Когда отсюда уезжал, было радостно от осознания того, что начинаю новую жизнь. А вот выставку к своему 75-летию хотел устроить именно здесь, чтобы оставшиеся в живых друзья и знакомые смогли увидеть мои работы. Картины надо живьем смотреть, как и общаться с людьми.

Зиля БАДРИЕВА.

zilyamk@yandex.ru

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.