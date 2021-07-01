Лошади – только свои

В эти выходные на ипподроме «Акбузат» пройдет пятый этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия». По итогам жеребьевки принять участие в нем должны жокеи-любители из шести районов республики, но, как показывает опыт прошлых соревнований, не все горят желанием готовитьлошадей и наездников.

– К примеру, в первых летних соревнованиях вместо представителей шести районов участвовали только две, правда, на пятую ивстречу районов-участников прибавилось. Большинство муниципалитетов ссылаются на отсутствие лошадей башкирской породы, – рассказывает заместитель директора ипподрома «Акбузат» Руслан Насыров.

«Терра Башкирия» – это не классический профессиональный конный турнир, а любительский: в роли жокеев здесь выступают не профессионалы, которые имеют спортивную категорию, а любители от 14 лет.

Изначально он создавался, чтобы продвигать национальный бренд – башкирскую породу лошадей. В первых соревнованиях, которые прошли в 2019 году, к участию в отборочных скачках допускались как лошади башкирской породы, так и местные беспородные. Муниципалитетам было предложено купить и подготовить для участия в состязаниях именно этих лошадей. Но большинство районов по существу даже не проигнорировали на данное предложение.

– Говорят, что лошадей местной породы нет. Мы много ездим по республике и сами не раз видели, что они есть. Так, например, в одном из районов, которые сообщили об отсутствии лошадей, мы знаем, что есть десять (!) коневладельцев, готовых предоставить их на скачки. Возможно, это просто неотлаженная система работы между муниципалитетом и хозяйствами, – говорит начальник научно-производственного отдела Центра компетенции по коневодству и конному спорту Нафиса Гарипова.

Для поддержки фермеров, желающих купить племенной молодняк башкирской породы, предусмотрены различные субсидии. Но для этого он должен быть приобретен в одном из одиннадцати племенных хозяйств и иметь паспорт, подтверждающий его породистость, где указывается кличка, тавро, номер чипа, год рождения, масть, родители, заводчик и графическое и словесное описание. Паспорт оформляется при соблюдении трех условий: документальное подтверждение племенности лошади, генетическая экспертиза достоверности происхождения и фенотипическая оценка по запросу от племенного хозяйства. Стоимость субсидии может составлять до 50%, но более 20 тысяч. Средняя стоимость лошади по рыночной цене прошлого года около 30-40 тысяч. Если же в течение года приобретено более 30 голов, можно получить статус племенного хозяйства, которое дает право получения субсидии (5500 на голову) уже на содержание. Таким образом, покупая лошадей через заводчиков, можно получить хорошую поддержку от республики.

Но все же «умные» заводчики не спешат чипировать своих питомцев, так как, во-первых, это дополнительные расходы, а во-вторых, так легче продавать табунами в другие регионы (Казахстан, Оренбургская область) по заниженной цене.

Сегодня в республике зарегистрировано более 120 тысяч голов лошадей, из них более 60% – башкирской породы. Большая часть приходится на районы Зауралья: Абзелиловский, Бурзянский, Зианчуринский, Зилаирский, Учалинский, Хайбуллинский, Баймакский. Только в последнем зарегистрированы более десяти тысяч голов!

– Сейчас мы даем право каждому району показать своих лошадей, но в будущем, чтобы заинтересовать именно хозяйства, рассматриваем переход на иной формат. Состязания будут не между муниципалитетами, а конезаводчиками. Им легче и наездников найти, и выставить своих лошадей. Готовы перераспределить призовой фонд, выделенный на турнир, в большую степень на башкирских лошадей. Это еще и поспособствует увеличению призовой суммы для коневладельцев, – говорит Руслан Насыров.

Корзинка

24 мая Глава республики Радий Хабиров подписал указ о том, что начиная с текущего года в каждое третье воскресенье июля будет проводиться День защиты лошадей башкирской породы. В этот день пройдет Республиканский фестиваль лошадей башкирской породы «Башҡорт аты». В этом году местом проведения события определен Баймакский район.

Алина ГАРИПОВА.

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