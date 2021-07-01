Бизнес или хобби?

Продолжаем знакомить читателей с малопопулярными в нашем регионе видами спорта. На очереди – автогонки. Вместе с президентом Федерации автомобильного спорта РБ Владиславом Мурзиным мы разбирались, как устроен мир автоспорта в республике, насколько популярно среди молодых такое экстремальное занятие и чем оно является больше – работой, бизнесом или все-таки хобби.

- Владислав, какие дисциплины автоспорта существуют в нашей республике? Какие проводятся соревнования?

- Фактически есть десять дисциплин. Совсем недавно появилась и одиннадцатая – «классические автомобили». Прежде всего, выделю автомногоборье, драг-рэйсинг, дрифт, ралли-рейды, кольцевые гонки и картинг.

В Башкортостане хорошо развиты такие направления, как трофи-рейды, автомногоборье и опять же картинг. Могу сказать, что наш регион силен дрифтом. Эта дисциплина представлена спортсменами высокого уровня, которые регулярно показывают хорошие результаты на федеральных чемпионатах.

- Каковы требования к участникам соревнований по автоспорту?

- Все зависит от уровня состязаний. На любительском организатор самостоятельно согласовывает регламент с администрацией. В этом случае требования для участия прописывает он, нет необходимости проходить лицензирование. Также берет на себя полную ответственность за обеспечение безопасности. Фактически любой человек, обладающий машиной, в них может участвовать.

- Выбирает ли молодежь автоспорт?

- Здесь нужно смотреть по каждой конкретной дисциплине. Имея статистику, могу сказать, что до 2008 года количество участников было большим – каждое соревнование собирало по 60 экипажей. После кризисов наступило некоторое затишье, однако в последние год-два мы видим, что постепенно появляются новые лица.

- А сколько лет этим ребятам?

- Как правило, 20-23. Самая верхняя планка – обычно 30 лет.

- Как долго длится их карьера?

- Это зависит от состояния здоровья и, конечно, материальных возможностей. Важно понимать, что слово «карьера» уместно употреблять в тех случаях, когда спортсмен выступает там, где крутятся большие деньги, куда приезжают спонсоры, которые заинтересованы в поиске и раскрутке молодых пилотов. Чтобы выехать на чемпионаты такого уровня, необходимо обладать весомым капиталом – как минимум, 100-300 тысяч. И опять же в каждой конкретной дисциплине свои расценки. В целом, могу сказать, что автоспорт – не место для заработка денег, это скорее азарт, увлечение.

- А если отбросить вопрос больших затрат, не влияет ли на нежелание молодежи заниматься экстремальными видами спорта высокий уровень комфорта?

- Я думаю, здесь дело в информационном вакууме. Все же раньше секции по «опасным» видам спорта были почти на каждом шагу – сейчас их стало куда меньше. На первый план вышли телефоны, компьютеры, технологии виртуальной реальности. Но после насыщения ими человек все равно нуждается в выбросе адреналина. Я думаю, если информировать молодежь, заниматься популяризацией, то все может вернуться на круги своя.

Антон СУХАРЕВ.

toscha.sukharev@yandex.ru