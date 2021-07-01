Лев Толстой в мои годы – не писал такого

- Прочитай мне сказку!

- А сама? – спрашиваю внучку.

Времена меняются, и нынче самостоятельно читающие о приключениях Винни-Пуха дошкольники - вполне нормальное явление. Но читают не все, и моя внучка тоже. А так хочется научить! Да, ее родители не занимаются с ней так методично, как знаменитые Никитины. Так что я взяла это дело в свои руки Делюсь опытом: если вижу, что пятилетняя Аглая уже полчаса затихла над планшетом, безжалостно отнимаю его, и мы идем играть в игру «Угадай букву». Нужно сказать, играть, если есть компания, она готова хоть целый день. (Беда современных родителей в том, что у них нет времени для общения с ребенком, по статистике, они в день уделяют ему в среднем семь-десять минут – сюда входят совместные игры, общение. Но этого катастрофически мало!). Скажу честно, Аглая книжки пока не очень жалует, впрочем, как и многие игрушки, которые ей покупают мама с папой. Плюшевые мишки, куклы-зайки очень быстро надоедают и потом пылятся в углу или на полках шкафа, книжки тоже нужны только для того, чтобы строить из них домики. «Как же мы учиться будем?» - сетует моя взрослая дочь. Ну что ж, надо начинать учиться читать пусть пока еще молочными зубами. Возможно, мой опыт будет полезен кому-то еще.

Есть в этом деле одно условие – ребенку должно быть интересно учиться читать, а если он хочет играть в куклы или мячик, этому надо только радоваться. Если я вижу, что внучка рассаживает своих пупсов, вообще на цыпочках хожу. Любая муштра или обязаловка приведет к обратному результату. Обучаться надо играючи.

Я встречалась с мамами, которые так хотели, чтобы их четырехлетняя Катя или пятилетний Салим в своем возрасте уже самостоятельно читали, что начисто отбили у них интерес к книге. Никогда не заставляйте. Все лучшие навыки чтения и пересказа дети получают из игры или по ходу различных действий. Мы учимся, когда гуляем или даже обедаем. К примеру, идем по улице и рассматриваем вывески, где я всегда и спрашиваю, что здесь за буквы, а еще мы рисуем их на асфальте…

А недавно купила азбуку в картинках, стихах, а главное, с «окошками-секретиками» - внучка любит открывать их и благодаря этому уже знает несколько букв.

Еще один метод - постоянно создавать ассоциации. На дверце холодильника (импровизированная доска) из магнитных букв собираем простые слова. Начали, конечно, с «мамы». Ассоциация: буква М – мама.

«Прорабатывать» внучку начала рано, еще года в полтора, но, признаюсь, учебной цели не преследовала, какой-то специальной системы, тем более подчиненной строгому времени, как, например, «научим читать ребенка за два месяца», не было. Да и какого-то особого интереса не наблюдала. Так что наши занятия заканчивались очень быстро. Зато сейчас можем играть в слова довольно долго. Собираем их с интересом - вот в нашей «коллекции» уже есть и «мама Инна», и «папа Леша», и «зонт», и даже «магазин».

Дальше дело застопорилось. Учиться дальше читать не хотим. Честно, мне очень обидно, учитывая, что я сама уже до школы читала и писала письма. У меня до сих пор хранится написанное мною корявыми буквами послание от собаки слоненку, в котором говорилось, что надо спасти принцессу от разбойников.

Но что поделаешь, не хочет - не надо. Я пока оставила попытки. Думаю, может, в детсаду научат, но там что-то не торопятся. А у нас главный интерес и увлечение – планшет! И она там постоянно смотрит то мультфильмы то… блогеров (детских, естественно). Что с этим делать? У педагогов к этому отношение разное, но многие считают, что это тормоз для развития ребенка, и я с ними согласна. Вот такой парадокс – достижение науки становится барьером для познавания мира и получения полезных навыков.

А взамен планшета - только книга. Беру талмуд с детскими сказками и предлагаю почитать. «Страшную? Я не хочу для малышей» - спрашивает, уточняя Аглая. «Конечно, страшную!» «Тогда читай!". Слушать сказку в моем театрально-любительском исполнении она любит. А еще у меня всегда под рукой томики стихов – Пастернака, Есенина, Пушкина, я их иногда открываю и на ее глазах читаю вслух. Потом вижу: она томики берет, листает… ищет картинки.

Но время идет. И я поняла, что пора уже какой-то научный метод использовать. У нас же столько педагогов-новаторов, однако перепробовав много способов, разочаровалась, ничего не вышло. Понятное дело, рано или поздно ребенок научится читать. Но с бешеной школьной программой хотелось бы, чтобы она к первому классу читала уже бегло, а в подготовительной группе детсада вряд ли ее этому научат. Значит надо сделать это мне. Все думаю, почему меня в детстве никто не учил читать, а я научилась еще до школы сама? У нас в семье телевизор включали редко, мультфильмы смотрели 15 минут, а не круглосуточно, как сейчас. Не было в природе ни компьютера, ни планшета и всего того, чем владеют современные дети, и что отбивает у них малейшее желание думать самостоятельно.

Я резко сократила просмотр мультфильмов на компьютере, и планшет у нас сломался навсегда. Да, это больно, были слезы, но волей-неволей стали дружить с книжками и учим буквы, слоги. Немного: в день по два-три слога. Запоминаем, как выглядит составленное слово. На завтра повторяем. Добиваемся безошибочного чтения слогов. Принцип такой: как только ребенок читает слоги одного слова без ошибок, он начнет произносить их быстро.

Третий этап. Читаем слово целиком.

Вот так методом проб и ошибок добилась своего. Сегодня мне уже читали сказку про барашка. Теперь задача – научиться писать. Некоторые буквы мы уже пишем.

Подытожив все написанное, могу сказать, что ребенок научится читать, если: есть личный пример родителей, интерес у ребенка, а у мамы, папы, бабушки есть терпение этому научить. Вы ежедневно практикуетесь и находите для этого хоть немного времени..

Надеюсь, мой опыт будет полезен вам.

Лилия ЗИМИНА.