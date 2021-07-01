Это лето не забыть

Многие родители ждут наступления каникул даже больше, чем дети. Однако встает логичный вопрос: чем занять чадо на три месяца? Как ребенку набраться сил, энергии, витаминов, а заодно забыть о гаджетах.

Сын Алены Свиридовой учится в профильном математическом классе, и каждое лето они выбирают специализированную смену в одном из детских лагерей, чтобы и отдохнуть, и науку Пифагора заодно подтянуть.

- В неформальной обстановке обучение проходит легче, преподаватели не просто разбирают новые темы, а устраивают математические бои и квесты. Только второй год подряд любимый лагерь от Белорецкой компьютерной школы не проводит профильную смену, - с сожалением говорит Алена.

Причина понятна – в 2020 году был запрет на работу детских лагерей, а в этом - строгие антиковидные требования. К примеру, регламентировано количество детей в комнате. «Нам будет сложно выполнить данные правила, и мы решили не проводить математическую смену», - пояснили в белорецком лагере.

Именно поэтому большинство юных математиков Уфы, в числе которых ученики лицеев №83, 93 и 153, отправились в челябинскую летнюю математическую школу, организованную центром «Вектор» на базе лагеря «Солнечная поляна». Родители бронировали места еще в апреле, так как количество мест было ограничено, и многие желающие просто не смогли попасть.

- За 14 дней мы заплатили около 35 тысяч рублей. Чуть больше половины – за образовательные услуги, остальное – за проживание и питание. Кстати, кэшбек будет начислен только за вторую сумму. В затраты можно включить и расходы на дорогу до Челябинска и обратно. Многие выбрали поезд. Приятно, что на билет в плацкарте для ребенка действует скидка 50%. Занятия проходили до обеда и после дневного сна, в остальное время – конкурсы и концерты. По итогам смены был выставлен рейтинг и все победители получили памятные призы. По-моему, это отличный опыт, - поделилась впечатлениями мама Ксения Борисова.

Кстати, на выезд уфимских ребят в соседний регион потребовалось согласование с Управлением Роспотребнадзора по РБ. Также в числе обязательных документов - справка об отсутствии контактов с лицами, больными COVID-19 и полный запрет на посещение родителей.

Еще часть уфимских ребят отправится в летнюю математическую школу «Дилемма», которая проходит в Казани и славится своими преподавателями. Сюда приезжают ребята из Вологды, Ижевска, Кирова, Красноярска, Москвы и Уфы. Но для этого всем нужно пройти строгий отбор и хорошо написать вступительную олимпиаду, которая проходит офлайн. Победители конкурсов получают специальные приглашения.

- К сожалению, мы не успели записаться ни в один математический лагерь. Почему в окрестностях Уфы не проводить такие смены? Пока ждем место в выездную математическую школу «Дважды Два», что пройдет в августе в Московской области. Полная стоимость путевки – почти 70 тысяч, - сетует мама Ирина Остапенко.

В Уфе также большой популярностью пользуются профильные английские лагеря.

- К сожалению, мест уже нет. Возможно, что-то освободится на 14 августа. Стоимость смены в санатории «Акбузат» 28 тысяч рублей, но в программе кэшбека мы не участвуем, - рапортуют мне в офисе лагеря «English camp».

На базе лагеря «Орленок» за лето пройдут четыре английские смены. Места остались только на август, за 10 дней родителям придется заплатить 33 500 рублей. Хорошо, что в этом лагере действует кэшбек 50%.

Альфия РАИМОВА.

Корзинка:

Как получит кэшбек за путевки в детские лагеря?

В первую очередь нужно убедиться, что выбранный вами участвует в программе детского туристического кэшбэка. На данный момент число участников достигло 107. Вторым пунктом нужно учесть, что проект работает все лето — до 31 августа. Третье условие — возврату подлежат путевки, купленные с помощью карты «МИР» на сайте мирпутешествий.рф.

После приобретения половина стоимости путевки возвращается в течение пяти дней, но имеется ограничение — кэшбек не может быть больше 20 тысяч. Кроме того, ребенок может отдыхать сколько угодно смен — на каждую путевку можно получить возврат.