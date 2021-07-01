Отдыхать, не отрываясь от тренировок

Когда сын увлекся спортом, поняла, что наша жизнь изменилась: размеренные будни сменил строгий режим, помимо ежедневных тренировок, которые нельзя пропускать без веских причин, в доме появились гантели, по предназначению начал использоваться спортивный турник и «шведская стенка» со всеми атрибутами. Сократились и каникулы, а вместо отдыха у бассейна в деревне появилось желание поехать с товарищами в спортивный лагерь. Когда получила задание от редакции написать репортаж и узнать, чем отличаются от обычных, быстро взялась за дело и позвонила директору единственного спортивного лагеря «Уфимский сокол».

– К сожалению, сейчас условия посещения изменились – категорически нельзя пропускать даже родственников отдыхающих, поэтому, пригласить на экскурсию не смогу, но все расскажу подробно, – приветливо ответила мне Татьяна Захаренкова.

Хотя в обиходе и привыкли говорить «лагерь», правильно он называется «спортивный центр». Создан в 2013 году на базе детского оздоровительного лагеря «Сокол», переданного в муниципалитет компанией «Башнефть». Расположен в 50 км от Уфы и занимает площадь более 20 гектаров. Помимо жилых корпусов и помещений бытового предназначения имеется клуб на 600 посадочных мест и открытый плавательный бассейн с современной системой фильтрации и подогревом воды, что делает его для ребят особенно привлекательным. Есть по две благоустроенные баскетбольные, волейбольные, гандбольные площадки, поле для минифутбола, воркаут-зона, комплекс для единоборств и художественной гимнастики, отвечающие всем санитарно-гигиеническим нормам и правилам.

Территория центра по всему периметру огорожена металлическим забором высотой 170 см, на центральном въезде, у озера и бассейна установлена система видеонаблюдения, а корпуса оборудованы пожарной сигнализацией.

– Наша деятельность имеет сезонный характер – первые заезды стартуют с началом летних каникул. Но так как организационные моменты никто не отменял, работы по благоустройству, улучшению условий проживания ведутся круглый год, – говорит Татьяна Борисовна.

За сезон успевают отдохнуть более трех тысяч детей, как правило, в 7 заездах по 12 дней каждый, в основном – воспитанники спортшкол. Предпочтение отдается детям из многодетных и малообеспеченных семей.

Проживают они в одноэтажных жилых корпусах по 10-12 человек в комнате. На 12 помещений – 550 мест. Есть столовая, лицензированный медпункт, оснащенный всем необходимым для оказания первой помощи. В штате 4 сотрудника.

– Сын занимается тхэквондо три года, и уже во второй раз едем в «Уфимский сокол», к сожалению, в прошлом году из-за пандемии лагерь не работал. Уже после первой поездки он стал более ответственным и дисциплинированным, появился четкий режим дня. К тому же, подтянулся физически: если в городе лишь два раза в неделю посещаем бассейн, то там они плавали каждый день. Ежедневные спарринги, ОФП тоже сыграли свою роль, – говорит Айгуль Бикметова.

– А мы в этом году собираемся впервые, сыну только 9, но все же рискнули и решились, так как едет и наш тренер, да и сын не хотел отставать от сверстников. Говорят, в этом году отменили родительские дни, но мамы из нашей группы рассказывают, что дети всегда приезжают довольными, – поведала Регина Кудакаева.

Помимо тренировочного процесса, ежедневно проводятся мероприятия, направленные на общение различных спортивных школ и раскрытие творческих талантов и потенциала, которые, несмотря на определенные спортивные успехи, все же являются детьми. Для поддержания мотивации к занятиям спортом организуются встречи с участниками и победителями Олимпийских игр, а также просмотры художественных фильмов на корпоративную тематику.

– Свежий воздух, пятиразовое сбалансированное питание, достаточно комфортные условия проживания в сочетании с индивидуальными и групповыми программами летних тренировок – очень эффективный комплекс мероприятий для повышения спортивного мастерства, – считает Татьяна Борисовна.

Айлина АРСЛАНОВА.

allinki507@mail.ru

Фото предоставлено Управлением по физкультуре и спорту администрации города.