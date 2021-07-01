Укол от пандемии

- Хочется еще пожить, внуков воспитывать, которые порой не слушаются, - говорит 75-летний Вячеслав Красавцев. – Книгу пишу о том, как служил на Тихом океане, плавал на Дальнем Востоке. Дослужился до капитана второго ранга, сейчас в отставке, живу гражданской жизнью.

Вместе с другими уфимцами он одним из первых пришел на прививку от ковида в только что открывшийся в Конгресс-холле «Торатау» самый большой в Приволжском федеральном округе пункт вакцинации.

- С утра за три с небольшим часа его посетили более 100 человек. Максимальная пропускная способность рассчитана на 1480 вакцин в день, - разъяснил руководитель мобильного пункта вакцинации кандидат медицинских наук Руслан Султанов. - На нулевом этаже одновременно будут работать 10 бригад в две смены с 8 утра и до 8 вечера. Пункт организован Минздравом РБ совместно с администрацией города. Мы готовы принять всех жителей региона, не только уфимцев.

Выбор места Султанов объяснил большой посещаемостью этнопарка «Ватан», набережной. Здесь удобно припарковаться, вход расположен прямо с улицы Заки Валиди. Просторная площадь размечена на несколько зон: приемная, зал ожидания с телевизионным экраном, 11 прививочных секций, территория для врачей. На каждом этапе пациентов сопровождают волонтеры, которые измеряют температуру на входе, помогают заполнять документы, соблюдают очередность и санитарное расстояние, следят за состоянием вакцинированных в зале и при необходимости готовы пригласить врача.

- Среди добровольцев - не только студенты БГМУ и медколледжа, - рассказала врач поликлиники №1 Эльвира Хасанова. – Необходимый опыт работы у нашего учреждения уже есть: ранее мы курировали пункты вакцинации в Башопере и Гостином дворе.

Для прививки используют «СпутникV», но некоторые посетители спрашивают «КовиВак». По словам врачей, пока такой вакцины нет, но если в республику привезут новую партию, она появится и здесь.

- Сделала укол, приду за вторым через три недели. Здесь же обещали выдать справку, а куар-код нужно получить через сайт «Госуслуги», - говорит Регина Магданова. – Со мной пришел и муж. Мы остерегаемся заболеть, оставить сиротами наших детей, а престарелых родителей без ухода.

- На данной площадке с 14 июля по 28 августа будет проводиться розыгрыш путевок в санатории республики, - объявила руководитель Общественного фонда развития города Уфы Ольга Панчихина. – Участниками станут те, кто сделал прививку именно в новом пункте вакцинации. Им выдадут флаер с кодом, который необходимо будет зарегистрировать на сайте «Здоровая Уфа». Если найдутся еще партнеры проекта, дополнительные призы могут быть и другие.

14-дневная путевка включает в себя проживание, питание и базовый набор лечебных услуг. Розыгрыш призов пройдет в прямом эфире телеканала «Вся Уфа» в три этапа: первый – 31 июля, второй – 14 августа и третий – 28 августа. Подробности можно уточнить по телефону горячей линии: 8-800-550-02-40 и на вышеуказанном официальном сайте.

- Хороший бонус к прививке, - считает Виталий Коженко. – Но важно, что на чаше весов находится наше здоровье. У меня вся семья сегодня вакцинировалась, а мама 74 лет еще весной. Хотим встретить осень ( опасное время для инфекций) во всеоружии.

Зиля БАДРИЕВА.

Фото Андрей ВДОВИН.