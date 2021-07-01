Последствия COVID-19 у детей

В Уфе прошла научно-практическая конференция, на которой врачи обсудили накопленный опыт по борьбе с COVID-19 и обозначили новые проблемы. Студент 5 курса БГМУАльберт Шакиров рассказал о мультисистемном воспалительном синдроме у детей, переболевших коронавирусной инфекцией.

- Что натолкнуло вас заняться этим исследованием?

- Я проходил практику в Демском ковидном госпитале и понимаю, насколько эта тема актуальна. В мае стало известно о новом осложнении после COVID-19. В отделение интенсивной терапии начали поступать пациенты, которые уже переболели коронавирусом 4-6 недель назад. После обследования у них выявляли мультисистемный воспалительный синдром, который поражает внутренние органы и сосуды, может привести к летальному исходу. Это стало педиатрической проблемой. Синдром диагностировали, когда детская иммунная система слишком агрессивно реагировала на инфекции, вызывая токсический шок.

- Это осложнение грянуло как гром среди ясного неба, ведь ранее дети и подростки либо не болели, либо переносили инфекцию достаточно легко?

- Да, приблизительно 1-1,7% заболевших и в основном они переносят новую коронавирусную инфекцию бессимптомно, в легкой или среднетяжелой форме. Однако у некоторых развивается выраженная гипервоспалительная реакция и полиорганные нарушения. Феномен получил название «Мультисистемный воспалительный синдром у детей, ассоциированный с новой коронавирусной инфекцией COVID-19». Вплотную этими исследованиями занимаются врачи Морозовской детской больницы в Москве.

- У нас есть такие пациенты?

- За время моего наблюдения в инфекционной больнице №4 поступали такие дети от 5 до 12 лет, в основном из районов.

- На что нужно обратить внимание родителям и докторам? Как развивается синдром?

- После перенесенного COVID-19 у 2/3 детей ПЦР-тесты становятся отрицательными и даже обнаруживаются антитела к коронавирусу. Однако приблизительно через месяц резко повышается температура, появляется диарея, рвота. Причем характерна длительная лихорадка - более 5 дней. Клиническая картина напоминает тяжелую острую респираторную вирусную инфекцию, вирусный гастроэнтерит или острый аппендицит.

Другим отличительным признаком является разнообразная сыпь, конъюнктивит, отмечаются признаки угнетения ЦНС: вялость, спутанное сознание. Могут возникать загрудинные боли, артериальная гипотензия, одышка.

У большинства больных с мультисистемным воспалительным синдромом развивается полиорганная недостаточность, когда страдают несколько систем организма, например, дыхательная и сердечная.

- Как поставить диагноз?

- Мы изучали истории болезни маленьких пациентов, кровь. Было замечено, что один из маркеров у всех пациентов повышен – высокий уровень С-реактивный белок, СОЭ, D-димеров и тропонина. Нужно учитывать всю клиническую картину, но главным показателем будет тест крови: высокая СОЭ и главное - повышение тропонина, что говорит о коронарном повреждении миокарда. По электрокардиографическим данным могут регистрироваться нарушения ритма, снижение фракции выброса и другие поражения сердечно-сосудистой системы.

- Значит прежде всего нужно сделать тест на тропонин?

- Этот анализ дорогостоящий и не является жизненно необходимым, в поликлинике его не сделают. Поэтому если появилась высокая температура, ребенка лихорадит, нужно вовремя обратиться к врачу.

- Делается ли КТ в таких случаях, если присутствует и дыхательная недостаточность?

- Безусловно, и здесь в определенных случаях можно обнаружить симптом «матового стекла» - типичный признак ковидной пневмонии. Хотя патогенез мультисистемного воспалительного синдрома во многом остается неясным. По всей видимости, в его основе лежит вирус-индуцированная гипериммунная реакция. Этот синдром рассматривается как аналог цитокинового шторма у взрослых. Детский МВС по своим клиническим проявлениям сходен с другими воспалительными и инфекционными процессами. Его можно спутать с синдром Кавасаки, аппендицитом, системной красной волчанкой, васкулитами, энтеровирусной, аденовирусной, цитомегаловирусной инфекцией.

- Это излечимо?

- Мультисистемный воспалительный синдром следует рассматривать как тяжелое проявление или осложнение COVID-19 у детей. Он требует проведения интенсивной терапии, может сопровождаться тяжелыми и смертельно опасными последствиями. Летальность составляет 0,5-1%, такие случаи были в Морозовской клинике. Однако повторюсь: главное - вовремя обратиться к врачу, он назначит квалифицированное лечение, и все закончится благополучно.

Ирина ЕВГЕНЬЕВА.