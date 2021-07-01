Башкирское море, уральский Байкал

Лето = Турция, Крым, Сочи… Однако в этом году совершать далекие поездки опасно: например, за сутки 28 июня новым коронавирусом в Турции заразились 5283 человек. В Крыму наблюдается прирост заболеваемости, 29 июня зарегистрировано 282 новых случая. Вместе с тем живописные горы, реки и озера есть и у нас, что уже успели осознать и граждане, и туроператоры, предлагающие нам невиданное разнообразие поездок и туров к красотам Южного Урала. Самые летние и «купальные» - в обзоре «УВ».

Озеро Аслыкуль и водопад Шарлама

- На самых популярных направлениях сегодня работают пять-шесть официальных туроператоров, на рынке действуют и неофициальные «операторы», решившие заработать на повышенном спросе в период пандемии, - сообщила нам исполнительный директор фирмы «Из Уфы на выходные» Айгуль Сагитова. - Также у каждого есть свои новые маршруты. В стоимость нашего тура входит поездка до места и обратно, сопровождение гида, страховка от несчастных случаев, горячий обед-пикник на пляже и входные билеты в природный парк «Аслыкуль» (они стоят 250 руб).

Это самое большое и одно из чистейших озер в Башкирии. С разных сторон оно выглядит по-разному: со стороны деревни Бурангулово - тенистый сосновый бор, глинистый берег, с другой стороны, рядом с Янги-Тормушам - скалистый берег и прозрачная вода, в которую спускаются по ступенькам. Местные рыбные богатства давно оценили любители посидеть с удочкой, на озере гнездится много птиц, в том числе пеликаны. (Естественно, летом берега озера усеяны «дикими» туристами. Деньги взимаются с машины и с каждого человека, а также за установку палатки.)

Тур начинается с подъема на усеянную ягодами гору Сасыртау (15-30 мин.), затем 3-часовое купание в озере и обед, на обратном пути - заезд на укрывшийся в лесу 12-метровый водопад Шарлама.

140 км, цена - 1900 руб., на детей до 14 лет скидка 20%.

Порог Айгир

Мекка башкирских туристов. Река Малый Инзер здесь зажата между горой Малый Ямантау и хребтом Караташ («черный камень»). Порог у горы Караташ – это и есть Айгир (с башкирского «жеребец»). Ради восхитительных видов сюда приходят тысячи туристов. Северный склон Караташа называют «Зубы Шурале». Туристов привозят на автобусе на станцию «Айгир», дальше – поход и подъем. Он требует физических усилий, так что в этот поход берут детей с 8 лет. За покорением вершины следует купание в прозрачных водах реки.

170 км, цена - 2000 - 2400 р. «Рассвет на Айгире» (2 дня) - 4900 р.

Розовые скалы, ассинские источники

Скалы, протянувшиеся почти на километр по правому берегу Инзера, обнажают породы потрясающей красоты цветом от розового до сиреневого, образовавшиеся еще в Рифейском океане. Необычный цвет камня объясняется присутствием марганца и отложений сине-зеленых водорослей. Напротив скал находится удобный пляж, который туристы прозвали «сковородкой».

180 км, цены - 1900-2000 р.

Также с пятницы по воскресенье сюда можно доехать на поезде «Легенда Урала» или на электричке Уфа - Инзер (время в пути 3 часа), приехать по Белорецкой трассе (2 часа).

Красноусольск + страусиная ферма

На Красноусольском курорте на площади всего в 15 гектаров из недр земли бьют из земли около 250 родников минеральных источников. Каждый из них отличается по набору микроэлементов и по-своему воздействует на организм человека. Здесь можно посетить храм Табынской Божией Матери, окунуться в купель с соленой, сероводородной водой, помолиться в гроте. В организованные туры входит также посещение страусиной фермы, где обитают черные африканские страусы, австралийские эму, синие и белые павлины, а также еноты-полоскуны, барсук Соня, лама, яки, пятнистый олень и другие животные.

Расстояние от Уфы - 133 км, сюда ежедневно ходят автобусы. Цена – 2100 р.

Лимоновский гребень, Идрисовская пещера

Большой Лимоновский гребень всегда производит на путешественников неизгладимое впечатление: это огромная отвесная каменная стена высотой до 70 метров и длиной почти в километр. Автобус едет до деревни Идрисово, отсюда – пешая прогулка до гребня. Далее следует экскурсия в Идрисовскую пещеру. За красоту входной арки ее также называют Дворцовой. После осмотра чудес природы можно искупаться в реке Юрюзань, которая делает здесь плавный поворот. Рядом минеральный источник Кургазак и «горящая гора» Янгантау.

160 км, время в пути - 2,5 часа. Цены 2000-2100 р.

Озеро Ильмурзино

Собственно, это первое место, которое приходит в голову, если хочется выехать из Уфы на красивый водоем. Проезжаем по Затонскому мосту через дер. Подымалово и Ст. Камышлы, далее указатель на Ильмурзино, здесь повернуть направо - и вы возле одноименной деревни. Здесь три платных пляжа. Первый (без номера) находится прямо по дороге. Въезд стоит 200 р. с машины. Сюда приезжают с палатками. Удобств нет.

На остальных пляжах въезд - по 50 р. с машины и по 150 р. с человека. На пляже №1 в стоимость входит пользование туалетом, раковиной, 2-мя мангальными зонами (сюда очередь). Имеется кафе, лодки напрокат, надувной аквапарк (за него платят отдельно).

Место прекрасное, однако здесь могут быть пробки на въезде, а цена за парковку - значительно подняться.

40 км от Уфы, стоимость - от 200 р.

Озеро Тургояк

Самое большое озеро в Челябинской области, его называют уральским Байкалом. Чистая вода, сосновый лес по берегам, скалы… Несмотря на немалую дальность пути (он занимает 5 часов), направление пользуется неизменным спросом, и приезжают сюда не только из Башкирии. В тур входит стоимость кемпинга (500-600 руб. за палатку): цены поднялись.

Можно снять 6-местный катер и отправиться на остров Веры. Есть двухдневные туры, в которые входит прогулка на остров и посещение близлежащего города Златоуста, где находятся колокольная башня Иоанна Златоуста и Бажовский парк. По пути есть остановка в г. Сим.

1 день («Из Уфы на выходные») - 2500 р.

2 дня - от 3 200 руб. (в палатках) до 4 200 (в гостинице).

Павловское водохранилище и Красный Ключ

Одно из самых популярных купальных мест. Водная гладь Павловки протянулась на 120 км от деревни Нижний Суян до поселка Павловка, где находится плотина с гидроэлектростанцией. Его высокие берега покрыты густыми лесами и известняковыми скалами. Турбаз множество, можно остановиться и на один день. Экскурсии прибывают в Павловский парк, где есть аквапарк, спортивные площадки и многое другое. Вход на пляж стоит 100 рублей. Предлагаются туры с посещением источника карстового источника Красный Ключ (одного из крупнейших в Европе), Красных скал, а также Успенского Свято-Георгиевского мужского монастыря, известного как «Святые Кустики».

112-120 км, цена - 1800 р.

Также уфимские туроператоры предлагают 2-дневные сплавы по рекам Ай (от 4900 р) и Юрюзань (от 4300), 4-часовой сплав по р. Белая от села Кага (от 2000 р), поездки на Нугушское водохранилище (4900 р), в пещеру Шульган-Таш (2 дня - 3900 р), озеро Зюраткуль (от 2500), восхождение на Иремель (2 дня - от 5000 р) и на гору Большой Шелом (2500), 3-дневный сплав по Белой (10900) и даже 1-дневный сплав по Инзеру на сапбордах (2800).

Екатерина КЛИМОВИЧ.