Все краски Италии

Одной из самых ярких делегаций на Фольклориаде-2021 стала итальянская. Мы побеседовали с руководителем фолк-ансамбля «Кино Эрмакора» Массимо Болди.

- Массимо, расскажите о своем коллективе.

- «Кино Эрмакора» основан в 1952 году в Тарченто - городке на севере Италии, недалеко от Венеции. Ансамбль назван в честь писателя, родившегося здесь. С момента основания мы придерживались правила – каждый год выступать как минимум на одном международном фестивале. Но, как ни странно, на форум такого масштаба, как Фольклориада, прибыли впервые.

- А в Россию?

- В вашу страну мы приезжаем во второй раз – до этого выступали на этническом фестивале в Кабардино-Балкарии в 2016 году, тогда же на три дня заезжали в Москву – город поразил своими масштабами и ритмом.

- Чем удивила Уфа?

- Насколько широкие дороги в вашем городе! По нашим меркам – это целые автомагистрали!

Приняли нас довольно радушно – на днях одна из участниц ансамбля даже стала гостьей кулинарного телешоу, это был необычный опыт.

Хочу сказать, что некоторое время мы пребывали в неопределенности из-за ситуации с пандемией. Обстановка стабилизировалась лишь два месяца назад, до этого мы не могли передвигаться даже между регионами внутри страны, не говоря уже о поездках за границу. Но я рад, что все разрешилось.

Фестиваль мы начинаем с двух концертов в центре города, а вообще наши выступления расписаны вплоть до церемонии закрытия. Считаю, что мы привезли в Уфу свои лучшие номера.

- Давайте о них и поговорим. Чем вдохновлено ваше шоу – Средневековьем или более поздним историческим периодом?

- Это восемнадцатый век и начало девятнадцатого. А если точнее – промежуток с 1750-е по 1820-е годы – времена Венецианской республики, ключевые в истории нашего региона. Обратиться к более раннему периоду для нас было сложно. Важный момент заключается в том, что наши родные места находятся рядом с границей и испытывают влияние соседей – Австрии, Словении. Музыка и песни, звучащие в наших выступлениях, должно быть, известны людям по всему миру – как, например, O sole mio. И если в музыкальной части мы используем узнаваемые итальянские произведения, без привязки к конкретному региону, то танцы целиком и полностью отражают культурные традиции нашей Родины – области Фриули-Венеция-Джулия. Всего мы приготовили 12 танцев. Самый известный – «Ла Фурлана», его исполняют не только в Италии, но и во Франции, и в Австрии.

Сами номера вдохновлены карнавалом, что проводился в нашем городе в зимнее время. В частности, существовал такой обычай – участники костюмированного шествия изготавливали маски Вуду и разыгрывали в них сценки. Наверное, вам тяжело представить, что это такое – ходить в маске?

- Разве что в медицинской...

- Это точно! Но если серьезно, ритуалы требуют активных движений, к тому же обзор в маске невелик, трудно разглядеть того, кто стоит после тебя, так что со временем маски изнашиваются, ломаются. Необходимо их ремонтировать или же полностью менять.

- Ваши костюмы выглядят довольно внушительно.

- Они вдохновлены традициями Удине – крупного города нашего региона. Изготовлены из шелка, мы стараемся украшать их декоративными элементами. Также активно используем мотивы Сардинии.

Женские туфли также украшаются цветами. Кстати, сейчас на выступлениях наши артисты используют до 8-9 пар обуви. Но это связано с пандемией, раньше это число составляло 4-5 пар.

- Мы знаем, что Италия – смесь различных культур, народов и языков. Жители севера и, скажем, Неаполя существенно отличаются. В России то же самое: страну населяют представители разных этносов. Какие представления вы имеете о башкирской культуре?

- Я немного читал о ней. Но уже здесь мы посетили научную конференцию, где была продемонстрирована книга и презентация, в которой рассказывалось об истории народов, населяющих Россию. Мы познакомились с обычаями, костюмами, жилищами. Лично я понял одну вещь – при всех имеющихся различиях народы проходят один и тот же эволюционный путь. Хочу выразить благодарность профессорам и научным сотрудникам, что проделали такую колоссальную работу по сохранению памяти.

- Вы упомянули Венецию, и здесь хотелось бы, чтобы вы порекомендовали россиянам какие-нибудь произведения искусства, которые бы позволили понять город и регион в целом.

- Мне сложно говорить о Венеции, потому что в культурном плане она сильно отличается от нашего города Тарченто, как, впрочем, и от других в Италии. И это несмотря на расстояние почти в 150 километров. Например, в Венеции проводится «Ла Мостра» - крупный кинофестиваль, не уступающий по масштабу Берлинскому. Также известна выставка искусств Биеннале.

Но если хотите лучше понять Венецию или в целом Италию, советую вам ознакомиться с фильмографией Федерико Феллини.

- И напоследок – в чем вы видите цель вашего участия на Фольклориаде?

- С одной стороны, своим участием мы хотим показать, что, несмотря на различия, существующие между народами мира, все мы прежде всего люди, что нам важно чувство единства.

С другой – важно подчеркнуть необходимость живого общения. Особенно сейчас, когда люди очень часто «живут» в виртуальной реальности.

Антон СУХАРЕВ.

toscha.sukharev@yandex.ru

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.