Жданные гости

Австрия, Боливия, Греция, Бенин, Камерун, Индонезия, США, Палестина. Разнообразие культур, костюмов и танцев захватывает дух. Под удивительно мелодичную музыку танцуют боливийцы, наигрывают незнакомые мотивы на многоствольных панфлейтах. А пока одни выступают или готовятся, с другими можно свободно пообщаться.

Парагвай

Бразилия – это Пеле, Роналдо, пляж Копакабана, Аргентина – Месси, Буэнос-Айрес, танго, Борхес, Колумбия – Маркес. А что мы знаем о Парагвае? Приблизить к нам далекую страну, названную в честь великой реки Параны, приехали девушки, исполнившие на уфимской улице зажигательный танец с кувшинами на головах.

Парагвай – страна индейцев гуарани, завоеванная испанцами в XVI веке, поэтому у страны два официальных языка. Моя собеседница Беатрис Акоста владеет и тем, и другим.

- Этот танец - самый традиционный, вы можете его увидеть на улицах наших городов, - рассказывает она. - Именно так - в кувшинах и бутылках на голове - наши женщины когда-то носили воду. И сегодня танцовщицы могут исполнять фигуры, поставив на голову даже несколько бутылок с водой. Учиться этому нужно всю жизнь. Танец называется polika paraguaya, а музыка - galopera.

Красный - цвет справедливости, белый - мира, синий - свободы. Это цвета национального флага Парагвая. Мы гордимся своей культурой и ментальностью. Наш напиток - торере (видимо, Беатрис имеет в виду мате, который сегодня пьют не только в Южной Америке, а во всем мире). Наша sopa paraguaya (с испанского – «парагвайский суп») – единственный в мире твердый суп! Он готовится из кукурузной муки, кукурузных цветов, яиц, лука, масла и нашего вкусного, свежего сыра, который напоминает рикотту. А наши люди очень добрые. Мы любим гостей – настолько, что становимся с ними одной большой семьей.

Наш любимый и самый известный певец, солдат национальной культуры - Луис Альберто дель Парана, создатель группы Los Paraguayos. Он выступал на одной сцене с Bealtles и был популярен на всех континентах! Еще у нас очень красивая природа: горы, тропические леса, много водопадов, - завершила Беатрис описание своей страны.

А знаете ли вы, что в фильме «Москва слезам не верит» звучит Besame mucho именно в исполнении Los Paraguayos? Что Россия - важный торговый партнер? Что на границе Парагвая, Бразилии и Аргентины находятся красивейшая на континенте система водопадов Игуасу из 275 потоков? Ну вот, мы почти побывали в República del Paraguay!

Швейцария

Знаете ли вы, где производится сыр грюйер? Его делают только в кантонах Фрибур, Во, Невшатель и Юра, а также в некоторых частях кантона Берн. Это твердый желтый сыр без дырок, имеющий острый пикантный аромат и слегка ореховый вкус. Весной, когда альпийские луга наливаются зеленью, сыровары со своими коровами поднимаются туда, чтобы получилось наилучшее молоко – в этом и состоит суть праздника сыроваров «коя». А поскольку спускаться с гор каждый день хлопотно, все молоко сдается на высокогорную сыроварню. Швейцарские крестьяне из горных деревень не пашут и не сеют, и самый главный для них урожай - это сыр. В течение всего сезона ведется строгий учет количества и качества сданного каждым молочным хозяйством молока. В сентябре коровы и их хозяева спускаются с гор, и тогда происходит осенний праздник Chästeilet («Делёжка сыра»). Обо всем этом «УВ» рассказали гости из Швейцарии – из того самого альпийского кантона Фрибур (Фрайбург), присоединившегося к конфедерации в 1481 году. Небольшой кантон, что на берегу Невшательского озера, находится ближе к Франции, поэтому большинство его населения – как и наши гости – говорит на французском и является католиками. Кстати, всего в Швейцарии насчитывается 450 видов сыров.

- Мы демонстрируем два танца, два направления культуры: сельский альпийский танец и танец, представляющий всю Швейцарию, где прослеживается влияние Италии, Франции и Германии, - рассказала нам руководитель группы Лориана Зёссо. - Альпийский танец исполняется в специальной одежде из эдельвейсов - символов высокогорной красоты. Она имеет тот же цвет – бледно-голубой – и хорошо удерживает тепло. Это композиция о любви, которая заканчивается свадебным танцем с кольцами и венками. А наши песни – охотничьи, пастушеские и патриотические, в них рассказывается о борьбе за освобождение от власти Габсбургов.

По ее словам, больше всего в своей стране швейцарцы любят не часы, не большой ВВП (восьмой в мире), не традиции прямой демократии, не вечный нейтралитет и не труппу Мориса Бежара (хотя все это, конечно, тоже), - а природу - знаменитые альпийские пейзажи. И гордятся тем, что, кроме мегаполисов Цюриха и Женевы, страна состоит из небольших деревень и городков с зелеными парками.

Эстония

Финно-угорский народ сето (или сету) проживает на юге Эстонии - в уездах Вырумаа и Пылвамаа. Его настоящие патриоты приехали на наш праздник из этой прибалтийской страны.

- Мы живем в Таллине, но наши корни - на юге страны, и мы очень хотим, чтобы наш народ, его язык, культура и традиции выжили в современном мире, - рассказывает Эрика Сууре. - Мы отличаемся от остальных эстонцев, потому что православные, и наша культура сформировалась под влиянием русской. Мужчины служили в царской армии и, возвращаясь, приносили с собой русские мотивы, на которые мы складывали свои песни и частушки. Немало собственных законов и традиций: например, наши замужние женщины не демонстрируют окружающим ни волосы, ни даже брови - их закрывает традиционный головной убор. А мы сами и наши танцы более темпераментны, чем грациозные, плавные танцы с элементами крестьянских обрядов остальных эстонцев. Танцуем в черном, белом и красном – в черных жилетках, красных юбках и белых рубашках, а на рукавах – вышивка цвета вишни. В основном костюмы достались нам от бабушек и дедушек, как и наш язык, который долгое время не имел письменности и передавался из уст в уста. Сегодня наш язык изучается в школе, однако молодежь говорит в основном на эстонском и английском… И все-таки мы не теряем надежды, бережем наши обычаи и надеемся передать их детям.

Мы приехали полюбоваться на ваши просторы и возможности. И чувствуем, что желанные, жданные гости.

Индия

Гуджарат – штат на западе Индии, он расположен там, где полуостров переходит в материк, и граничит с Пакистаном. Именно отсюда приехал к нам Шайтанья Дей и его танцевальный коллектив.

- В нашем штате много различных языков - бхили, хинди, сидхи, маратхи, урду, много народов, религий, - рассказывает он. – Язык – гуджарати, а наши одежды окрашены в самые разные цвета - в честь разнообразия жизни и воплощений нашего бога Кришны. У него было более тысячи возлюбленных! Это очень популярный и веселый бог, он в том числе и бог танцев. Мы почитаем его и жену Радху. Еще мы гордимся тем, что Махатма Ганди – идейный вдохновитель движения за независимость Индии от британского владычества, создатель философии ненасильственного сопротивления – родом из нашего штата.

Франция

Прованс - часть одной из первых римских территорий за пределами Апеннинского полуострова, которую завоеватели называли просто «Провинция», от чего и пошло слово «Прованс». Канны, Ницца, Марсель – все это здесь. Именно его жители приехали на Фольклориаду, чтобы представлять Францию. Пообщаться с ними нам помог Артур Муллахметов. (Стоит отметить, что все переводчики и все гости, с которыми я пообщалась, продемонстрировали отличный уровень английского языка).

- У нас три танцевальных программы, посвященных разнообразным обычаям нашего региона: например, один из танцев демонстрирует обычаи и характер прованских рыбаков, изобретателей знаменитого супа буайбес, - рассказал руководитель делегации Себастьен Монриньяк. - Последняя – 30-минутная программа с вкраплениями современной хореографии – была создана специально для Фольклориады, и здесь состоится ее премьера.

Кстати, я считаю, что главное провансальское блюдо… сложно выбрать что-то одно, но все-таки это тиам. Он похож на хлеб, но сделан из баклажанов, со специями… Что касается наших костюмов и диалектов, то… вариантов народного костюма множество, он меняется от городка к городку. Диалекты во Франции распространены мало – мы говорим на едином языке, но все-таки провансальский существует, и есть даже школы, где на нем обучают.

Чем я горжусь? Своим коллективом, который в условиях пандемии было не так-то легко собрать, 30 человек! Мы репетировали номера в режиме видеоконференции, шили костюмы своими руками. Также я горд тем, что CIOFF избрал именно нас, чтобы представлять всю страну. И я горжусь самой Фольклориадой. Это как отдельный мир, где представители разных стран смогли собраться вместе и подружиться. Хочу, чтобы весь мир был похож на Уфу в эти дни! Мы знакомимся со множеством других культур и, приехав домой, будем рассказывать об этом. Я думаю, что после этого наши отношения улучшатся. Ведь культура значит гораздо больше, чем наши разногласия.

Екатерина КЛИМОВИЧ.

Фото Андрея ВДОВИНА.