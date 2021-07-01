Рабочая биография

Изящные лепные балконы, пилястры и карнизы, украшенные колосьями, лавровыми венками и пятиконечными звездами в стиле «Победа», лепнина на окнах, первый этаж «под руст» и другие «архитектурные излишества» - словом, перед нами классические (и красивейшие!) образцы сталинского ампира. Правда, плачевное состояние всей этой красоты сегодня видно невооруженным глазом. Этим летом наконец-то будут отремонтированы фасады домов № 3, 5 и 9 по проспекту Октября - памятников архитектуры, с которых, собственно, и началась застройка главной уфимской магистрали.

Дома 3, 5 и 7 построены в 1953 году, №9 - в 1955-м, то есть в целом даже раньше, чем неоклассический ансамбль Черниковки - еще вдоль проспекта Маяковского, как именовалась улица до присоединения к Уфе. Кстати, на Первомайской есть здания, очень похожие на наши дома: они построены по тем же проектам. Квартал, к которому они относятся, можно назвать первым рабочим кварталом послевоенной Уфы: дома №3 и 9 построил завод «Гидравлика», № 5 и 7 - Агрегатный завод, двухэтажки внутри четырехугольника - Завод резинотехнических изделий (ныне УЗЭМИК).

Кстати, когда-то место, где они стоят, считалось неподходящим для строительства, здесь располагались только сады. От улицы Уральской (переименована в бульвар Ибрагимова в 1967 году) до самого первого аэродрома (теперь здесь проходит улица им. Р. Зорге), тянулась болотистая местность. Ее засыпали и построили завод и дома. Но власти знали, что строят на карстовой воронке, поэтому у зданий, о которых идет речь, облегченная конструкция с деревянными перекрытиями. И только один современный магазин добавил к весу около 90 тонн.

Но вернемся к истории. Если вы думаете, что в памятниках архитектуры, расположенных по красной линии, жило начальство, то ошибаетесь. Как рассказала «УВ» жительница дома №3 Галина Бугакова, ее дом был заселен инженерами, технологами и рабочими. А начальство проживало в тишине и покое – в домах по Левченко и Бабушкина, замыкающих четырехугольник.

- В 19 лет меня взяли на «Гидравлику» слесарем, затем я закончила Школу мастеров - аналог сегодняшних техникумов и колледжей - и стала мастером. В 1972 году мне выделили комнату в этой квартире: она, как и другие, была коммунальной. Прошло более 12 лет, прежде чем расселили остальных жильцов, а жилплощадь в связи с увеличением семьи оставили. Всего я отработала 50 лет. Наш дом был прекрасный и люди - тоже! Мы были очень дружны. Субботники всегда проводили сами. А когда в горбачевские времена в пылу антиалкогольной кампании были уничтожены деревья вокруг дома и детская площадка, мы вышли и посадили новые. А на первом этаже - там, где теперь банк - располагался детский сад. Как это было прекрасно - каждый день слышать звонкие голоса!

Однако мы займемся домом №5. Поговорив со старшим по нему, Алексеем Кустовым, я лишний раз убедилась, насколько Уфа богата замечательными людьми. Здесь жила известный искусствовед Людмила Атанова - зенитчица, участница Сталинградской битвы, член Союза композиторов СССР.

- А я живу в квартире моего деда - Виктора Георгиевича Толмачева, - рассказывает Алексей Евгеньевич. - Во время войны он был начальником бюро по учету и распределению рабочей силы Саратовской области, а в Уфе он стал директором Индустриально-педагогического техникума (сегодня это колледж БГПУ им. Акмуллы). Его назначили, потому что он был известен как сильный, волевой руководитель. У него было три высших образования: инженерное, экономическое, медицинское, также он окончил высшую партшколу. Техникум был очень известен, ведь там готовили кадры железнодорожников для всей страны. Но руководить ими было непросто - учились не ребята после школы, а взрослые люди, многие из которых прошли войну. Однако деда студенты уважали, называли «батей». Он построил для них общежитие. Был награжден орденом «Знак Почета», который вручался за высокие достижения в производстве, научной и социально-культурной деятельности. Людей, равных ему по остроте ума и силе характера, я не встречал. Да и по физической силе тоже: он мог руками разогнуть подкову.

Также в нашем доме проживал бывший член отряда по охране Сталина - боксер Геннадий Бобров.

Тонкости ремонта

- В ваших домах вот-вот начнется долгожданный ремонт. Вы рады?

- Здесь есть проблемы: должны отремонтировать не только фасад, но и крышу. Согласно проекту реставрации должны сделать фальцевую (сейчас она шиферная). Мы опасаемся, что покрытие будет слишком тонким, и от снега и льда металл быстро погнется. К тому же на таких покрытиях долго держится снег.

Крыша дома №7 еще до того, как наш ансамбль признали памятником архитектуры, была продана некоей фирме. Вероятно, планировали надстроить еще один этаж и реализовать получившуюся жилплощадь… Не так давно жильцы решили вернуть ее себе. Суд решил дело в их пользу, однако фирма подала апелляцию, и теперь предстоит ее рассмотрение в судах разных инстанций.

Также у нас во дворе имеется старая труба: первоначально здесь хотели сделать котельную, но потом дома подключили к центральному отоплению, - продолжает Алексей Евгеньевич. - В нее попадают дождь, снег, она разрушается, и восстановить невозможно, да и незачем, однако сносить никто не торопится. Такая же труба некогда стояла во дворе дома № 11. В 90-е годы она упала, что привело к гибели человека и повреждению нескольких машин. Хотелось бы избежать повторения ситуации.

В Управлении по государственной охране объектов культурного наследия РБ и в НОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории РБ» «УВ» сообщили следующее:

- Дом №5 по проспекту Октября - часть выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль застройки 1950-х гг. по Проспекту Октября».

Согласно Федеральному закону №73-ФЗ ремонт выявленного объекта культурного наследия проводится по проектной документации, прошедшей государственную историко-культурную экспертизу и согласованной органом охраны объектов культурного наследия, а также при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора за его проведением.

Документация на ремонт фасада и крыши дома №5 по проспекту Октября разработана ООО ПК «Реставрация» (г. Самара), имеющим лицензию на осуществление данного вида деятельности. Первозданный архитектурный облик объекта культурного наследия восстанавливается на основании архивных материалов.

Проектная документация по капитальному ремонту дома №5, разработанная ООО ПК «Реставрация», прошла экспертизу в Управлении государственной экспертизы РБ в части проверки достоверности определения сметной стоимости.

На доме будет выполнен капитальный ремонт крыши с монтажом фальцевого покрытия толщиной 0,55 мм, которое укладывается на обрешетку с пароизоляцией.

Договор на выполнение работ заключен с ООО «Уралнефтьспецмонтаж». Подрядчик обязан завершить капитальный ремонт домов №3, 5, 9 до 1 октября.

Екатерина КЛИМОВИЧ.

katrina_1978@mail.ru