Привиться не позднее сентября!

Заслуженный врач РБ и РФ известный детский доктор, профессор, директор ИДПО БГМУ Виталий Викторов не задавался вопросом: привиться или нет? Как только в начале декабря в Уфу прибыла вакцина «Спутник V», сразу же записался на прием в поликлинику №46. И уже в 8.00 со всей семьей был на месте. Взгляд на вакцинацию такого авторитетного врача и ученого очень важен, и с ним сегодня наша беседа.

- Виталий Васильевич, для кого-то вы стали примером?

- Безусловно. Как известно, одна ампула рассчитана на 5 человек, а нас – трое. Но пока мы ожидали возле кабинета, подходили сотрудники поликлиники, которые меня отлично знают. Глядя на то, что я привел с собой супругу и сына, сделали для себя выводы. В итоге даже образовалась небольшая очередь из желающих привиться.

- Как все прошло?

- В течение получаса мы отдохнули после укола, и каждый направился на свою работу. Мы с супругой чувствовали себя хорошо, но вот сын-стоматолог заметил: «Что-то меня знобит!». На что я ответил: «Сергей Витальевич, измерьте температуру!». Было 37, 5, он выпил чаю, а на следующее утро все прошло. Каждый день мы вели дневник и отмечались в «Госуслугах». Вторую дозу, уже накануне Нового года, никто из нас не почувствовал. Тогда я вспомнил слова создателя вакцины директора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Гинцбурга, который сказал: «31 числа бокал шампанского не повредит». Так что никаких неудобств мы не испытывали.

- Вы 8 лет возглавляли горздравотдел, наверняка были и эпидемии гриппа, как раньше относились уфимцы к прививкам?

- Прививалось не менее 35 - 40 процентов взрослого населения. В основном заказывали вакцины на крупные предприятия, такие как УМПО, «Башнефть», «Уфагаз», «Гидравлика, УППО. И там заводчан прививали в здравпунктах, другие шли в поликлинику за счет финансовых средств города и предприятий. И знаете? Все эти годы не было полного закрытия школ. Случался очаг инфекции в одном-двух учебных заведениях, но в основном осенне-зимний период проходил гладко. Это, конечно, был грипп, но никто не утверждает, что без ковида не обошлось. Загляните в учебник биологии за 7 класс, и вы там найдете сведения об этом «коронованном враге». Нам нужно понять, что мир глобально изменился, и спасти его можем только мы сами. Возможно мы достаточно хорошо изучили штамм, но уже сейчас появились «индийский дельта», «дельта плюс» и дальше он будет мутировать. Нам в короткое время необходимо сформировать иммунную прослойку. Если к сентябрю мы сможем это сделать, то в столице республики не будет уфимского штамма.

- Ваша уверенность в необходимости вакцинирования просто несокрушима, на чем она основана?

- Мы сотрудничаем с 12 крупнейшими мировыми вузами Китайской Народной Республики, Австрии, Германии, Соединенных Штатов и ведем совместное наблюдение, синтезируем данные, имеющие научный интерес. Кроме того, кафедры есть на базе клиники БГМУ, там мы развернули 200 коек, моя – в ковидном отделении БСМП №22. Готовим анализ, который выльется в серьезную научную работу.

- Вы бережетесь, работая в «красной зоне»?

- Я захожу туда довольно смело, но соблюдая все меры предосторожности. Что положено на входе и выходе, выполняю в точности.

- Прошло достаточно времени с тех пор, как вы привились, каков у вас коэффициент плотности?

- После прививки антитела вырабатываются по-разному. У меня сейчас – 16,7 единицы, довольно надежный заслон. Однако я все равно хожу в маске и соблюдаю все меры предосторожности. 1 июля, то есть через полгода, я сделаю еще один тест, и если антитела упали, не задумываясь, сделаю еще однократно дозу «Спутника V». Снижение коэффициента плотности – процесс естественный: антитела постепенно уничтожают фагоциты и макрофаги.

- Врачи-добровольцы БГМУ опять собираются в долгосрочные командировки по всей России, туда, где их помощь необходима?

- Да, вчера мы отправили

группу медиков в Бурятию. Едут прежде всего узкие специалисты, такие как анестезиологи-реаниматологи, на которых всегда спрос, и с опытом работы в ковидных госпиталях. Я распорядился, что берем только привитых, и с облегчением узнал, что все врачи уже вакцинировались. К сожалению, здравоохранение отстает в Узбекистане, Таджикистане, Абхазии, ряде регионов России. У нас наработан опыт, 11 раз поменялась схема лечения, а там даже нет методичек по лечению и, соответственно, необходимых препаратов. Поэтому оказываем всевозможную помощь.

- Мой приятель после прививки через 2 месяца сделал анализ, и выяснилось, что у него крайне низкий уровень антител. Что делать?

- Создатель «Спутника V» Гинцбург предупреждал, что будет процента 3 людей, нечувствительных к вакцине. Тогда можно выбрать Бехтеревскую «Эпивак», которая создана по другому принципу. Я знаю одно: вакцина – наше спасение, и уже давно не обращаю внимание на массовый вброс в СМИ антипрививочных настроений. Вообще хотелось бы, чтобы средства массовой информации больше публиковали мнение авторитетных ученых. Мой младший брат проживает в Израиле, у них это определено жестко. Ему позвонили: «Завтра в 11.00 быть на вакцинации!» Он под козырек - и с утра вместе с супругой и тремя детьми отправились в медпункт. Оттого и результаты хорошие.

Я с уверенностью детского врача говорю, что мы не можем это отложить, нельзя думать и размышлять, затягивать. Сейчас наши студенты-волонтеры посещают крупные торговые центры, разъясняя важность прививки. Особая просьба к дачникам. Сейчас они отрезаны от мегаполиса, но начнутся холода, и нужно к ним подготовиться. Еще раз повторяю: нам необходимо сформировать иммунную прослойку в короткое время. И всем привиться не позднее сентября!

Ирина ШИПУНОВА.