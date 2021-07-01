Солнце, воздух и вода…

Столбик термометра показывает +30°, солнышко зовет оставить душные офисы и отправиться к водоемам. Я решила прислушаться к зову природы и, взяв своих мальчишек, в выходной направилась на ближайший пляж – на берег Белой у Монумента Дружбы.

– Купальный сезон в разгаре – в выходные здесь яблоку негде было упасть, – говорит отдыхающая мама Анфиса Карамова.

Она живет в районе Телецентра и каждый день приезжает понежиться под лучами естественного ультрафиолета вместе с дочерью.

Комфортно и безопасно

Пляж «Солнечный» – один из немногих, что радует горожан бесплатным входом. К тому же он считается самым надежным, несмотря на самую длинную береговую зону – почти 800 метров. Обратила внимание, что имеются плавсредства и снаряжение для спасения: круги, концы Александрова, на водной части установлены с соблюдением всех правил буйки, за которые заплывать нельзя.

Позаботились и о детях – отдельно огорожен «лягушатник», где имеются горки. Кроме этого акватория курируется спасателями на катере. Пока ребята бегают на прибрежной линии реки, я общаюсь с ними.

– Объезжаем береговую зону каждые полчаса, если кто заплыл за буйки, делаем замечание, просим вернуться, – говорит сотрудник поисково-спасательного отряда УГЗ Кировского района Игорь Николаев.

Он на службе не первый год и признается, что по большей части в таких случаях отдыхающие реагируют адекватно. Если же игнорируют, приходится вызывать представителей правоохранительных органов.

Если «Солнечный» – один из старейших пляжей города, то зона отдыха «Ак яр» – только обустраивается. Расположена она в начале улицы Ахметова и занимает площадь 4,2 га.

Несмотря на запреты, на необорудованном пляже затонцы купались и до этого. Здесь не было ни раздевалок, ни туалетов, не говоря уже о спасателях. В прошлом году житель одного из близлежащих домов изъявил желание арендовать береговую зону и обратился за поддержкой в администрацию Ленинского района.

– Тогда своими силами вывез с будущего пляжа почти сотню тонн мусора, нанимал водолазов, чтобы очистить реку от сухостоя, при помощи спецтехники выровнял ямы и небольшие прибрежные рвы, привез песок. Поначалу жители отнеслись настороженно: мол, приехал и решил занять наш берег, но вскоре сами начали помогать, – говорит Ислам Салимгареев.

Как и на «Солнечном», вход здесь бесплатный по инициативе владельца, а содержать зону отдыха планируется за счет дополнительных услуг. В этом году здесь появились беседки, спортивная зона, планируется строительство бани.

– Пару лет назад был несчастный случай: сосед под водой наступил на осколок, ему даже сделали операцию. К тому же собирались малоприятные компании и невозможно было отдыхать с детьми, поэтому предпочитали ездить на другие пляжи, – говорит жительница Затона Регина Гатауллина.

Сейчас ее дочь Рената резвится в «лягушатнике», а тринадцатилетний Марат смело заплывает с друзьями.

Прибрежный микрорайон города богат на пляжи: кроме «Ак яра», имеется еще комплекс «Водник» с песчаным берегом, скрытый за одноименным стадионом. Если каких-то пять-шесть лет назад он также был неблагоустроенным, то сейчас есть детская мини-площадка, прокат велосипедов, душ, раздевалки, биотуалеты, ежедневно дежурят спасатели.

Платно – значит надежно

А вот к пляжам на берегу реки Уфы бесплатно уже не пройти: отдых на «Берегу Солнца» обойдется в 70 рублей, в «Песчаном» и «Сипайловском Сочи» - 100 взрослому и 50 ребенку, если ему нет пяти. Владельцы объясняют это необходимостью платы за аренду, коммунальные услуги, организацию безопасного отдыха. Что ж, оставив 200 рублей за троих, мы обустраиваемся на берегу Уфимки в «Сочах».

Надо сказать, что в начале весны все официальные пляжные комплексы проверяют представители госинспекции по маломерным судам, специалисты Управлений коммунального хозяйства и благоустройства, капитального строительства администрации, Роспотребнадзора. Последние обращают внимание на наличие мусорных контейнеров, урн, раздевалок, туалетов.

– Я до 12 лет жила в Сочи, море было частью моей жизни, лет 20 назад переехали в Уфу, и мама специально выбрала Сипайлово из-за прибрежной инфраструктуры. Каждое наше утро начинается с заплыва на Уфимке. Знаю все пляжи Уфы, и больше всех мне нравятся сипайловские, они напоминают южные. Можно спокойно переодеться, сходить за водичкой и, что немаловажно, здесь всегда чисто и ухоженно, на посту дежурят спасатели. Понятно, куда уходят деньги, за комфорт не жалко оставить и 100 рублей, – говорит Зоя Ахметьянова.

На пляжах «Райский берег» и «Гольфстрим» к берегам водоема бесплатно пройти могут только дети до семи лет, а вот взрослым придется оставить по сто целковых. В последнем за отдельную плату можно покататься на водных мотоциклах, банане, таблетках, катамаранах. Что ж, чем не повод съездить отдохнуть?

Безопасность по стандарту

Еще одно условие безопасности пляжей – глубина акватории. Ее проверяют водолазы или инспектора, заплывая на лодке и используя для этого специальные измерительные средства.

Дно должно иметь постепенный пологий скат без уступов в глубину до двух метров при ширине не менее 15 метров. В случае если спуск не соответствует этому, пляжу не разрешат работать. Например, так было несколько лет назад с озером Глубокое, которое в народе нарекли Демским карьером. Название говорит само за себя – здесь в течение нескольких лет добывали песок, после чего котлован, наполнившийся грунтовыми водами, приглянулся для купания.

В прошлом году, приехав туда отдыхать с семьей, мы заплатили по 70 рублей с человека, но при этом так и не удалось окунуться из-за неудобного и неприспособленного для детей спуска. Также не самое приятное впечатление оставили сотрудники, сидевшие в будке за шлагбаумом, выразившие недовольство на пожелание оплатить «удовольствие» безналично. После такого отношения у меня нет желания туда возвращаться, к тому же недавно в социальных сетях видела сообщение, что на территории пляжа гуляют бродячие собаки и охрана не спешит их выгонять, несмотря на замечания отдыхающих.

Алина ГАРИПОВА.

allinki507@mail.ru

Фото автора.