Спасатели культурного наследия

После занятий студентка Татьяна Явная могла бы пойти в кафе или «зависнуть» в социальных сетях, а каникулы провести в праздном ничегонеделанье. Но наша героиня выбрала для себя другой досуг – она доброволец археологического волонтерского центра «Тамга» при Национальном музее, и ее миссия – помочь сохранить уникальное наследие родного края.

У волонтеров центра - несколько направлений деятельности. Вместе с друзьями Татьяна участвует в организации мероприятий, популяризирующих науку, помогает осуществлять мониторинг состояния археологических объектов, осваивает азы проектирования, проводит научные исследования, в том числе и в поле.

- Для меня волонтерская деятельность стала началом профессиональной карьеры, - говорит магистрант ИИГУ БашГУ Александр Кутуев. – Археология и охрана культурного наследия, на первый взгляд, кажется чем-то оторванным от повседневной жизни. Но это не так, она очень значима в системе культурно-ментальных устоев общества.

Из последних проектов Татьяне и Александру больше всего запомнился Международный научный симпозиум «Золотоордынские мавзолеи Башкортостана в контексте культуры тюрских народов», проходивший в Уфе в апреле. Ребята участвовали в организации крупного научного мероприятия и познакомились с ведущими учеными из разных регионов страны и зарубежья. Если они планируют развиваться в данном направлении, но такой опыт им очень поможет.

- Участие в проектах центра дает мне возможность удовлетворить личный интерес и получить знания и навыки, которые пригодятся в будущем, - признается Татьяна Явная. – Например, я получаю опыт публичных выступлений и общения с людьми разного возраста. Ведь мы проводим мероприятия не только для ученых, но и для обычных людей, в том числе и для детей.

Одним из таких проектов стало мероприятие «Древний воин Урала».

- Мы провели мастер-класс по изготовлению древних орудий - стрел с каменными наконечниками. Конечно, для этого нам пришлось изучить материал, попрактиковаться и в доступной форме показать все этапы производства посетителям музея, - говорит девушка.

А на фестивале «День 1000 велосипедистов» ребята организовали тематическую площадку и представили небольшую экспозицию находок. Для самых маленьких гостей установили импровизированную модель раскопа, и все желающие смогли прикоснуться к таинственной и романтичной профессии. Увлеклись не только детсадовцы, но и вполне солидные посетители праздника.

Волонтерский центр «Тамга» был создан при Национальном музее РБ в 2017 году и стал одной из первых организаций, объединившей добровольцев от археологии. Сначала в составе были только студенты-историки, но позже к ним присоединились и технари. Для того чтобы стать волонтером, необязательно иметь какие-то знания - их можно получить в процессе работы. Ребятам проводят обучающие мастер-классы, рассказывая о самом понятии культурного наследия, принципах наблюдения, сохранения и выявления памятников. Практический опыт получают на раскопках или при организации тематических мероприятий. Например, волонтеры координировали приглашенных гостей, посетителей на такой масштабной акции, как «Ночь музеев».

- Культурное наследие - это наша история, наши корни. А археологические экспонаты очень хрупки. Поэтому к ним требуется особое внимание, нужен особый подход и к волонтерскому движению в этой сфере, - считает куратор центра «Тамга», заведующая отделом археологии Национального музея РБ Рида Русланова. – Волонтер должен понимать, в какую сферу он идет, и главное, быть с чистыми помыслами. Многие наши объекты являются общемировым достоянием, поэтому на нас ответственность перед потомками. Археология, увы, привлекает людей и непорядочных. Были случаи, когда приходилось отказывать, и причиной стала склонность к черному копательству. Зато в своих ребятах я уверена, мы вместе выезжаем на раскопки, а это лучший способ узнать человека. Так что у нас, можно сказать, сложилось братство, объединенное общей идеей.

Не всегда волонтерам достаются какие-то масштабные проекты, ведь как и в любой профессии, в археологии много рутины. Вместе с сотрудниками музея-заповедника «Древняя Уфа» ребята проводили субботники на городище «Уфа-2», чистили погребения археологов, у которых уже не осталось родственников или они по каким-то причинам не могут ухаживать за могилой, помогали оформлять выставочные витрины.

- На нас очень влияет наш круг общения. Сейчас меня окружают культурные, образованные, увлеченные своей профессией люди, на которых хочется равняться, это тоже важно, – говорит студент Анвар Хурмаев. – А еще мне очень нравится работать в поле. Это не только интересно, но и просто весело!

У многих волонтеров уже сложился приличный послужной список археологических экспедиций. Они принимали участие в раскопках Бустанаевского археологического комплекса в Бураевском районе, в мероприятиях в рамках Молодежной археологической школы на Южном Урале. Им посчастливилось раскапывать Бирский могильник, который является реперным для исследования сложных этнокультурных и миграционных процессов. А также получили ценнейший опыт работы с памятниками в условиях жилой застройки при исследовании погребений в Кушнаренково.

Екатерина Маркова.