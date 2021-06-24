Только по велению души

Без пяти минут врач, руководитель регионального отделения «Молодой гвардии», автор десятков общественных проектов - к своим 25 годам Оскар Лютов приобрел приличный багаж. Он – яркий представитель современной молодежи, когда здоровые амбиции гармонично сочетаются с активной жизненной позицией.

- Как вы попали в «Молодую гвардию»?

- Поступил после школы в Медицинский университет - всегда мечтал стать врачом. Во время учебы мне хотелось заниматься общественной деятельностью, обычно студенты идут в объединения внутри университета, меня же привлекла «Молодая гвардия». Прошел собеседование, и со второго курса меня затянула общественная работа. Так совпало, что первая наша акция состоялась в годовщину террористического акта в Беслане. Мы с ребятами решили проверить, как обстоят дела с пропускным режимом в школах. Взяли коробки, набили их книгами и пошли по учреждениям и во многих беспрепятственно проходили в любые помещения, через охрану. Результаты нашей акции вызвали большой общественный резонанс. И на вопросы безопасности школьников у нас в регионе тогда обратили внимание.

- Кто вступает в ваши ряды?

- Сегодня в организации более 11 тысяч членов, довольно развита сеть местных отделений. Поскольку молодежь разная, то и вступают к нам разные люди. Я бы сказал так: это те, кому не все равно и им недостаточно сидеть на диване и все критиковать. Они готовы развивать свое окружение и развиваться сами, не боятся брать ответственность и хотят учиться. «Молодая гвардия» - это серьезная школа, она позволяет получить такие компетенции, навыки, которые нельзя приобрести в образовательных учреждениях.

Направления проектов у нас разные: патриотические, социальные, спортивные. Конечно, последние два года - особенные для всех. С первого дня введения режима самоизоляции мы присоединились к волонтерской деятельности в рамках акции «Наша забота». И в Уфе, и на территории республики оказывали адресную помощь нуждающимся, развозили продуктовые наборы. Молодогвардейцами исполнено более 20 тысяч заявок, хотя мы никогда не являлись чисто волонтерской организацией. Но в такой ситуации все усилия направили на помощь другим и внесли свой посильный вклад.

- Нет ли корысти со стороны молодых общественников, когда они приходят к вам ради будущей карьеры?

- Люди, прошедшие через «Молодую гвардию», занимают разные должности - от депутатов Госдумы до глав администраций. Поэтому немудрено, что приходят люди, у которых есть карьерные амбиции. И это абсолютно нормально. Вопрос только в том, что карьеризм может быть здоровым и нездоровым. Когда человек, ничего не делая, думает, что в скором времени его назначат на какую-то хорошую должность просто потому, что вот он такой, и глубоко заблуждается. И такие люди быстро отсеиваются. Надо понимать, что за карьерным ростом должны стоять реальные заслуги и навыки. При назначении на должность внимание обращают на тех, кто находится в постоянном режиме самообразования, активно себя проявляет, нарабатывает компетенции, реализует проекты. Все эти возможности наша организация предоставляет, и успехов в карьере достигают не просто потому, что поддерживают партию, а потому, что умеют гораздо больше, чем другие.

- В чем проблема современной молодежи?

- Я вообще не склонен считать, что у нас молодежь какая-то плохая. Всегда было определенное непонимание между старшим и молодым поколением. Это абсолютно нормально, потому что мы созреваем в совершенно разных условиях. Молодежь сейчас вращается в довольно агрессивной среде, окруженная глобальным информационным полем, вынужденная общаться и взаимодействовать с огромным количеством людей. Поэтому каждому времени - свои люди. Наоборот, сейчас молодежь умная, прогрессивная, понимает, чего хочет, умеет ставить перед собой четкие цели, и наша задача - максимально поддерживать ее благие намерения.

- Вы сами успеваете совмещать учебу с общественной деятельностью?

- Это непросто. В прошлом году окончил с красным дипломом вуз. Сейчас прохожу ординатуру на невролога в республиканской больнице. Профессию оставлять не собираюсь.

Самое главное - делать то, что тебе нравится. Общественная работа предполагает отсутствие заработной платы. Невозможно годами заниматься тем, что тебе претит. А еще она учит самоорганизации, четко расставлять приоритеты. Только грамотное распределение времени позволит спокойно совмещать различную деятельность.

- Есть люди, на которых вы равняетесь?

- В республике для меня главным ориентиром является глава региона Радий Фаритович Хабиров. Человек с невероятной судьбой и харизмой. Его политическая карьера – это постоянные испытания, которые он преодолевал. Кто не знает, поинтересуйтесь подробнее, точно не пожалеете.

- Почему выбрали профессию врача?

- Мне всегда нравились естественные науки. К тому же результат работы врача очевиден. Когда я поступал в вуз, в моде были специальности юриста или экономиста. и мне говорили: в медицине много не заработаешь. Но для меня деньги никогда не были самоцелью.

Моя мама - врач, я наблюдал за ее работой, но не ставил перед собой цель продолжить династию. Да это и не должно быть определяющим фактором в выборе профессии.

- Воспитание сыграло роль в ваших успехах?

- У меня отличные отношения с родителями. Они не контролировали каждый мой шаг, оставляли мне свободу выбора. Важно, когда с юного возраста в тебе воспитывают самостоятельность, умение справляться с трудностями и не бояться их. Благодарен родителям за то, что они научили меня не теряться в сложных ситуациях.

- Кем видите себя через двадцать лет?

- Вижу себя хорошим врачом, специалистом, которого уважают и к которому идут, прислушиваются. В личном плане - крепкая большая семья, дети. Не хочу бросать общественную деятельность. Не обязательно занимать крупную должность, можно просто помогать своему окружению, своему двору. Это очень ценное и незаменимое качество человека, которое, надеюсь, у меня сохранится через двадцать лет.

Беседовала Альбина Зубарева.