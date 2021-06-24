Пища для ума. И не только

Расходы на питание – значимая часть бюджета любой семьи. При этом около 20 процентов купленной еды обычно отправляется в мусорное ведро. Удивительно, но чаще всего «забывают» про фрукты, мясные консервы, картофель, чуть реже – про йогурты, колбасу и молоко. Такая ситуация характерна не только для России, но и для многих стран мира. Согласно отчету ООН, опубликованному в марте 2021 года, в среднем один человек выбрасывает за год 74 килограмма продуктов! И это без учета той части, что «пропадает» еще на этапе производства и транспортировки.

И если даже не задумываться о вреде такого подхода для кошелька, важно понимать, что это серьезная экологическая проблема.

«А что здесь такого, это же органика, а не пластик, который разлагается 600 лет», - вопрос резонный и на него можно ответить так: в условиях свалки пищевые отходы не компостируются, ограниченный доступ кислорода способствует тому, что начинает выделяться метан — парниковый газ, влияющий на изменение климата. К тому же он приводит к самовозгоранию и пожарам на свалке.

Полигон, на который отвозят уфимский мусор, старый и давно переполнен. А на днях там были очаги самовозгорания, и многие горожане почувствовали в прямом смысле слова, неприятные последствия.

Если для вас и этот аргумент неубедителен, то вот еще один - остатки пищи могут привлекать грызунов и птиц, что приводит к резкому увеличению разносчиков инфекции. Это может спровоцировать вспышки таких опасных заболеваний, как дизентерия, орнитоз, сальмонеллез и другие.

Поэтому в данной статье мы рассмотрим варианты экологичной утилизации пищевых отходов в городских условиях.

Фудшеринг: обмен едой

Лучший способ решения данной проблемы - покупать и готовить ровно столько, сколько семья может съесть. А если в шкафу завалялись лишние продукты, то их можно обменять. Или отдать безвозмездно тем, кому они нужнее. Такая практика называется фудшеринг.

Явление зародилось в Германии как способ предотвращения образования пищевых отходов и успешно шествует по Европе. Довольно привычным фудшеринг стал в Москве и Санкт-Петербурге, но вот в Уфе проект пока серьезно пробуксовывает.

- Для того чтобы проект получил развитие, нужны люди, которые будут тратить время и силы на его продвижение, - говорит экоконсультант, активист РОО «Зеленая Башкирия» Анна Войтюкова. - Но наши люди пока не готовы воспринять саму идею, многие думают, что это обязательно просрочка или продукты сомнительного качества и происхождения.

В социальных сетях есть несколько групп, посвященных фудшерингу, но активность в них крайне низкая. В одной последняя запись датирована мартом, а в другой – 2017 годом.

Однако «стихийный» фудшеринг все же случается. В популярных среди молодых мам группах предложения по обмену едой встречаются гораздо чаще, чем на специальных платформах. Особенно в период сбора урожая. К обмену или «просто так» предлагают яблоки и другие садовые фрукты и ягоды, излишки овощей с грядок, домашнюю консервацию.

Значит, все же уфимцы готовы меняться едой, так почему же проект не находит поддержки?

- У незнакомых людей я бы постеснялась и побоялась брать что-то даром, тем более продукты, - говорит уфимка Олеся Суханова. – Но в своем кругу мы часто обмениваемся и едой, и вещами. Например, у меня есть подруга, которая заказывает свинину в деревне. Фермеры продают мясо только оптом, и в итоге оказывается много сала, которое ее семья не ест. Не выбрасывать же дорогой продукт. Она раздает по знакомым, а мы делимся с ней тем, что есть у нас.

- Самый активный поставщик бесплатной еды - моя мама, - смеется Арина Головина. – Она постоянно приносит нам продукты и домашние обеды. Это считается фудшерингом?

- Это странно. Зачем обмениваться едой, если можно все купить в магазине? Не представляю ситуации, чтобы я поехал за бесплатными яблоками к чужим людям, - высказал свое мнение Ильдар Фаттахов.

Все ненужное – в компост

Владельцам частных домов и дачных участков проще решить проблему с утилизацией пищевых отходов. Всю органику обычно отправляют в компостную кучу и получают на выходе эффективное удобрение. Для городской квартиры такой способ тоже подходит, правда, «куча» будет несколько иная. И здесь даже есть выбор.

Вермикомпостер – это специальная закрытая установка, в которую подселяют червей. Они поедают пищевые отходы и превращают их в удобрение — биогумус, который используют для подкормки комнатных растений. Его также можно просто вынести на клумбу, - неизбалованные городские цветы скажут вам спасибо.

- Мы используем вермикомпостер с 2019 года, и он зарекомендовал себя очень продуктивно, - говорит Анна Войтюкова. – Есть несколько способов организации утилизации пищевых отходов, нам подошел именно такой. За две недели черви съедают все, что им положили. У такого гаджета довольно высокая цена, но при желании компостер можно сделать самостоятельно из пластиковых контейнеров. Однако червей все равно придется покупать – нужен специальный вид – старатель. Это гибрид, я заказывала их в Екатеринбурге.

Стоимость вермикомпостера начинается от 8000, плюс затраты на «работников». Однако далеко не все готовы соседствовать с такими экстравагантными питомцами.

В данном случае стоит присмотреться к другим способам. Например, эм-ведро. Здесь принцип компостирования примерно тот же, что и в вермикомпостере, но работу выполняют не черви, а микроорганизмы. По сути эм-ведро представляет собой обычную пластиковую емкость с решеткой и краником для слива образующейся в процессе компостирования жидкости. Стоимость 15-литрового ведра составляет в среднем 1400 – 2300 рублей.

Запаха в доме не будет, если делать все по правилам. Работает это приспособление: в отсек закладываются органические отходы, каждый слой в 3-5 см обильно сбрызгивается или посыпается сухим эм-препаратом (его нужно покупать отдельно).

- Мой опыт использования эм-ведра положительный. Но надо, конечно, привыкнуть и понимать, зачем ты это делаешь, так как весь процесс требует определенных усилий и ритуала действий, - говорит Ирина Гордеева. – Я утилизирую очистки овощей, хлеб, листья комнатных цветов, каши, заварку и многое другое. Опытным путем установила, что не стоит закладывать в ведро остатки животного происхождения и лук. Производитель не ограничивает, но появляется специфичный запах.

Каждые два – три дня через специальный краник необходимо сливать жидкость. Она не имеет неприятного запаха и широко используется в хозяйстве. Ею поливают цветы, добавляют в компост для ускорения созревания, а также используют как… средство для прочистки труб и мытья плитки. Владельцы уверяют, что действует она лучше самых дорогих специальных средств, но при этом полностью безопасна. Однако хранению раствор не подлежит, его нужно использовать сразу.

Готовый компост на выходе таким способом не получить, ему надо «дозреть». У кого есть дачи – отвозят на грядки, у кого нет – выносят в парки или на клумбы и закапывают. Зимой с этим могут возникнуть проблемы, поэтому если вы задумываетесь о покупке эм-ведра, то нужно продумать и всю логистику: от промежуточного накопления отходов (ведро не стоит часто открывать для дозаправки, многие приобретают два ведра – маленькое для накопления и большое для процесса компостирования) до хранения и утилизации полуфабриката.

Еще один современный кухонный гаджет - бытовой измельчитель-дегидратор бытовых отходов. Он способен измельчить и высушить практически все виды органики: очистки от овощей и фруктов, яичную скорлупу, мелкие косточки. Современный дизайн, который не испортит внешний вид кухни, работоспособность (может переработать за год около 720 кг пищевых отходов) делают его лидером в нашем рейтинге. На выходе из аппарата получается сухой порошок - субстрат. Его также можно использовать в огородно-дачных работах, а при желании просто отправить в ведро или даже смыть в канализацию. Идеальный вариант, если бы не одно «но»: очень высокая цена – от 35 тысяч рублей.

Слить в трубу

Диспоузер – измельчитель пищевых отходов, который устанавливается на слив, - довольно популярный вариант. Стоит такое приспособление в среднем 17000 рублей без установки. Также стоит иметь ввиду, что диспоузер увеличивает ежедневное потребление воды на 2-3 литра на человека в день. Разрешение на установку не требуется, но если вы задумываетесь не только о комфорте, но и об экологии, то в Уфе делать этого пока не стоит.

- Диспоузеры - хороший элемент системы раздельного сбора отходов, но их экологически безопасное внедрение возможно только там, где городские очистные станции оборудованы специальными фильтрами, - говорит экоконсультант Анна Войтюкова. - Если сливать отходы в канализацию, то обязательно образуется ил и рано или поздно начинаются те же процессы, что и на свалке. Специальные устройства – метантенки способны переработать эти отходы в энергию. Такой опыт используется на некоторых очистных сооружениях в Москве. В Уфе их не устанавливают, а жаль. Эта мера могла бы существенно разгрузить свалку.

Как отметили в МУП «Спецавтохозяйство» (региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Уфе), сегодня актуальна установка контейнеров для раздельного сбора, но емкости для пищевых отходов в них пока не предусмотрены.

- Сегодня в Уфе «Спецавтохозяйство» эксплуатирует 212 площадок для раздельного сбора отходов: стекла, пластика, макулатуры и 262 площадки с сетчатыми контейнерами для ПЭТ, - говорит пресс-секретарь организации Андрей Яматин. – В планах установить в этом году еще 270 площадок. Также в качестве эксперимента региональный оператор использует двухкомпонентный сбор отходов. Пока только за пределами города, в частности в селе Михайловка и поселке Михайловка Грин Плейс установлено восемь специально промаркированных евроконтейнеров. Здесь производится деление отходов на сухие и влажные. В один контейнер попадают отходы, которые можно использовать как вторичное сырье (все вместе), а во второй – несортируемые отходы. В основном это как раз пищевые.

Все больше людей задаются вопросом: «Что именно я могу сделать для того, чтобы остановить загрязнение окружающей среды?». Способов много, и раздельный сбор отходов очень важный пункт. Конечно, вклад одного человека может быть каплей в море. Но капли имеют свойство превращаться в ручеек, а потом и в бурную реку. Главное – начать.

Опыт прошлого

Если мы обратимся к недалекому прошлому, то увидим, что многие привычки советских людей были экологичными. Надо понимать, что в основе такого подхода лежала не столько забота об окружающей среде, скорее дефицит и привычка максимально использовать продукт или предмет. Один из негласных лозунгов того времени был: «Не выбрасывай – в хозяйстве пригодится!». Полезные советы и хозяйственные хитрости, которые сегодня называют лайфхаками, передавались от хозяйки к хозяйке и даже печатались в журнале «Наука и жизнь».

Из скисшего молока пекли оладьи и блины, оставшийся хлеб превращался в панировочные сухари, а из забродившего варенья умельцы делали домашнее вино. Спитый чай находил в хозяйстве десятки применений: от косметических средств до удобрений. Собирали даже яичную скорлупу!

- Если хозяйки сами справлялись с продуктовыми остатками, то в общепите объемы были другими. Они выбрасывались в специальные контейнеры с надписью «для пищевых отходов», которые стояли во дворах столовых, кафе и буфетов, - говорит методист исторического парка, экскурсовод Родион Вагапов. – Их содержимое отправлялось на свинофермы и птицефабрики. Кстати, в эпоху брежневской стабильности самым распространенным пищевым отходом, как бы это странно ни звучало, был хлеб. Стоимость пшеничного батона составляла 25 копеек, почти в два раза дороже, чем ржаного (если сравнивать с современностью, то сейчас ситуация в точности до наоборот).

С 60-х годов ХХ века весь путь перехода сырья в продукт до переработки и утилизации был тщательно рассчитан и продуман. Затраты на переработку закладывались в себестоимость продукции соответствующих отраслей промышленности. Ресурсосбережением и переработкой отходов в Советском Союзе занимался Госснаб, а с 1971 года – «Союзглаввторсырье.

Рина Маркова.