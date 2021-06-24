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Шесть премьер «Лаборатории…»: смелые, дерзкие, новые

Автор: cmanager от 24-06-2021, 08:59

Шесть премьер «Лаборатории…»: смелые, дерзкие, новые Завершился масштабный проект главного театра республики, объявленный  в начале нынешнего сезона, - «Лаборатория современной  башкирской оперы». Было представлено шесть премьер победителей.

В творческом эксперименте участвовали  композиторы и либреттисты, и среди них были не только молодые и начинающие, но и довольно именитые. Весь год шли мастер-классы, проводились международные пресс-конференции, семинары, читались лекции. Всегда интересно увидеть итог большой работы. Что же представили нам шестеро смелых?

 Авторы обратились к поэтичным легендам и выдающимся историческим личностям, отличались оригинальной идеей, интересным композиционным решением  и  яркой драматургией постановок.

Башкирская легенда о влюбленных - красавице дочери подводного царя Хыухылу и батыре Зиатуляке - вдохновила  композитора Урала Идельбаева и либреттиста  Динару Каюмову. Красивая история  плюс  великолепная музыка и замечательные голоса исполнителей в итоге  создали чудесную сказку о любви.

Еще одна история – о силе матери -  была показана в отрывке «Живая вода» (композитор Борис Вишневский, автор либретто Бану Кагарманова). Будущий мюзикль  предназначен детям. Стоит отметить отрывок  «Цветок с Ямантау» (композитор Рустам Сагдиев,  постановка  хореографа Владимира Аношкина). Юные влюбленные противятся воле родителей, которые хотят их разлучить, и  бегут из родного дома в снега  Ямантау. В спектакле  много символов, образов, аллегорий.

- Хотел создать спектакль, который затронет сердце зрителя, и обратился к башкирской легенде, - говорит автор  мини-спектакля, композитор из Санкт-Петербурга  лауреатр  национальной премии «Онегин»  Рустам Сагдиев. Ему  удалось  это сделать, так как тема отцов и детей  актуальна во все времена и у  всех народов. В партиях влюбленных здесь выступали солисты балета Алиса Алексеева и Тагир Тагиров, а центральными фигурами оказались хан Дегэнек (Салават Киекбаев) и Ворон (Идель Аралбаев).  

…Трудно остаться безучастным, когда на сцене Лев, Змея и Человек. Кто выйдет победителем в этой  схватке? Удивительный  сюжет из жизни духовного просветителя, религиозного  философа, ишана  Зайнуллы Расулева рассказали языком оперы Зульфия Раупова и Салават Камалов, режиссером  отрывка выступил  Филипп Разенков. Настоящая драма – в отрывке  спектакля «Маулиха. История красной славянки» (автор - известный  композитор  Олег Касимов, написавший к спектаклю и музыку и либретто) переносит нас в предреволюционную пору. Невеста-дворянка идет под венец с офицером царской армии, но жених не любим,  ее сердце отдано бунтарю-революционеру. Страсти кипят, но не ради ли таких эмоций мы и приходим  в театр?  И еще один сюжет из той же исторической поры в спектакле «Шайхзада» (Галина Зиганова, Тамара Искандерия). Спектакль  отметила председатель Союза композиторов РБ Лейла Исмагилова, назвав одним из самых удачных.  Это рассказ о нескольких  последних часах жизни поэта Шайхзады Бабича. Он мечтает о будущем  любимой родины, которая пока в руинах Гражданской  войны, но видится ему  страной цветов и солнца.

- Шайхзада - поэт мирового уровня, и  его творчество раскрылось именно в период Гражданской войны, -  говорит автор либретто Тамара Искандерия. – Взялась за эту работу с особым трепетом, мне близка по духу личность Шайхзады Бабича.

Финал проекта стал  яркой страницей  нынешнего сезона еще и благодаря тому, что в нем были задействованы практически все творческие силы и ресурсы театра. Это прекрасная  работа режиссеров – Филиппа Разенкова, Эльмиры Ахметзариповой, Тиграна Давлатбекяна, Айсылу Иксановой, Ляйсан Сафаргуловой, Шамиля Сиразетдинова, сценографа и художника Алии Хансен, солистов театра, хора  и симфонического  оркестра  под управлением дирижеров Артема Макарова, Марата Ахмет-Зарипова и Владимира Мешкова.  Все были на высоте и  подарили зрителям настоящий праздник искусства.

Директор театра Ильмар Альмухаметов отметил важность проекта:

- На наших глазах делается серьезный шаг к возрождению башкирской оперы.  Это появление новых имен композиторов, либреттистов, которые будут говорить с нами музыкальным языком на современной сцене. На них очень большая ответственность перед нашей историей, музыкой и перед зрителями. Главный музыкальный театр республики должен будоражить композиторов, чтобы нам было над чем и с кем работать.

  

Лилия ЗИМИНА.

Фото Андрея ВДОВИНА.

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