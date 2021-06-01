Борцы – врач и пациент

Чудеса случаются. 62-летняя Оксана Вдовина убедилась в этом на собственном опыте. Пациентку со 100-процентным поражением легких врачи Больницы скорой медицинской помощи спасли в октябре прошлого года – в самый разгар пандемии. Докторов тогда чествовали, пригласив в студию Первого канала.

- Месяц мы боролись за ее жизнь, - говорит врач-реаниматолог заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Рустем Габидуллин. - Пациентку сразу перевели на аппарат ИВЛ, потому что сама она практически не дышала. Но я еще раз убедился: если человек настроен позитивно, то смерть отступает. У Оксаны в хорошем смысле была настоящая спортивная злость, добрая вредность – она хотела жить. Мы работали сообща, единым фронтом, «сжимая» вирус. Она постоянно, будучи на ИВЛ, интересовалась, что сегодня на обед, какие события происходят за стенами госпиталя.

Тогда врач скромно умолчал о том, что чудо произошло благодаря профессиональным действиям реаниматологов.

- Ты в первую очередь должен досконально знать свое дело, - считает он. – А во вторую относится к своим пациентам как к родным людям. Представить, что дома его ждет семья, понимать беспокойство родных, когда они звонят тебе поздно вечером. Надо, чтобы больной был в курсе тактики лечения, почему ему назначают то или иное лекарство, обговаривать с ним каждое действие - он не должен пребывать в неизвестности. Необходимо найти время, чтобы посидеть рядом, обсудить новости, поговорить о планах на будущее. Словом – убрать барьеры между ним и тобой.

За время работы ковид-госпиталя Габидуллин и его коллеги приобрели новый опыт, например, применения ИВЛ: старались максимально ограничить прием снотворных, чтобы контакт с пациентом был максимальным. Убедились и в том, что реабилитация, если начинать ее в первые сутки нахождения в реанимации, позволяет снизить медикаментозную и аппаратную нагрузку. Специалисты ЛФК учат правильно дышать и выполнять посильные движения: поднять кисть или повернуть стопу. И это дает хороший результат.

В этом году исполнилось 20 лет с того времени как Габидуллин окончил БГМУ, а затем интернатуру по терапии и ординатуру по кардиологии. Но его призванием стала анестезиология-реаниматология. Сначала он спасал пациентов в Республиканском кардиологическом диспансере, а с 2009 года пришел в команду БСМП.

Рустем Разябович из семьи потомственных врачей, жена тоже доктор, возможно, династию продолжит и его 12-летняя дочь.

- Специальность реаниматолога для настоящих мужчин и сильных духом женщин, - уверен он. – Сюда идут не ради денег и остаются не все. Нельзя равнодушно смотреть, как человек уходит из жизни, несмотря на все твои усилия. Поэтому в свободное время каждый находит себе занятие по душе: кто-то пишет картины, кто-то собирает модели, я, например, нахожу вдохновение в семье и спорте.

Габидуллин героем себя не считает, он просто честно делает свое дело, результатом которого становятся сотни спасенных жизней. И они наверняка присоединились бы к нашим поздравлениям накануне Дня медицинского работника.

Светлана ЯНОВА.