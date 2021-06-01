Летняя индексация

1 июля в нашей стране происходит традиционная индексация тарифов на коммунальные услуги. Для снижения финансовой нагрузки на потребителей федеральный центр устанавливает регионам жесткие границы повышения общей платы за коммуналку. К примеру, для Башкирии на 2021 год предельный уровень роста определен в 5,8%. При такой системе разные услуги могут дорожать на разную величину, что позволяет перераспределять финансовые ресурсы для поддержки наиболее проблемных или активно модернизируемых отраслей.

С 1 июля 2021 года распоряжением правительства РФ средний индекс изменения размера платы, вносимой жителями Башкирии за коммунальные услуги, установлен на уровне 3,8 %. Предельно допустимое отклонение от величины указанного индекса установлено на уровне 2 %.

Нужно отметить, что предельный индекс повышения платы - это не предельная величина роста тарифа на отдельную услугу, а максимальный рост платы за весь их набор, получаемый жителями в целом за месяц. Например, тариф на электроэнергию в нашей республике с 1 июля вырастет на 5 %, газ подорожает на 3%. Другие услуги вырастут в цене также в среднем на 3%. Таким образом, изменение совокупной платы за весь набор коммунальных услуг не превысит 5,8%, что соответствует установленному правительством нормативу.

В цифрах средняя стоимость газа в нашем регионе с 1 июля составит 7,64 рубля за кубометр, электроэнергии – 3,5 рубля за киловатт-час, водоснабжения и водоотведения – 27,5 рубля за кубический метр, теплоснабжения – 2148,26 рубля за гигакалорию. В Уфе тарифы на водоснабжение в «Уфаводоканале» увеличатся с 26,45 до 27,24 рубля за кубометр, а за водоотведение останутся неизменными на уровне 30,59 рубля. Тепло у БашРТС подорожает с 2198,18 до 2265,23 рубля за гигакалорию.

По данным Госкомитета РБ по тарифам, наибольшие затраты у жителей республики занимает теплоснабжение, составляющее 45,3% всех платежей. На втором месте – электроэнергия (24,3%), на третьем – оплата горячей воды (8,5%).

Справедливый расчет

Многих потребителей интересует вопрос – насколько обоснованны тарифы на коммуналку. Точные цифры оплаты устанавливаются на региональном уровне специально уполномоченным ведомством. В нашей республике это Госкомитет РБ по тарифам. В его задачу входит анализ экономики поставщиков коммунальных услуг и соблюдение баланса между реальными финансовыми потребностями на проведение ремонта или модернизацию оборудования и банальным желанием получить больше прибыли.

В 2021 году экономический эффект от регулирования тарифов на коммунальные ресурсы в Башкирии составит 13,5 миллиардов рублей. Эту сумму составила разница между валовой выручкой, которую хотят получить поставщики ресурсов и утвержденной Госкомитетом по тарифам РБ.

Другой волнующий граждан момент – отличающаяся стоимость одинакового объема коммунальных ресурсов у компаний-поставщиков связан с разными условиями их работы. К примеру, в нашем регионе действует около 100 теплоснабжающих компаний, в том числе порядка 10 - в Уфе. И у каждой из них себестоимость тепла будет различной. На это влияют эффективность и уровень износа сетей и генерирующего оборудования, его производительность и количество потребителей. В результате стоимость гигакалории даже в одном городе или районе может различаться в разы. Аналогично обстоят дела и в других сферах коммунальных услуг.

Задел на будущее

В 2021 году общий объем выручки ресурсоснабжающих организаций, работающих по регулируемым тарифам, составит в Башкирии порядка 81,7 миллиарда рублей. Большая часть этой весьма внушительной суммы приходится на себестоимость производства – закупку топлива, электроэнергии, зарплату персонала и прочие текущие расходы.

На реализацию инвестиционных программ, включающих ремонт, модернизацию или расширение инфраструктуры, будет направлено 7 миллиардов рублей, или 8,5% общей стоимости коммунальных услуг.

По данным Госкомитета РБ по тарифам, наиболее серьезную программу инвествложений – на 4 миллиарда рублей в текущем году имеют поставщики электроэнергии. Средства пойдут на развитие сетевого хозяйства, а также модернизацию системы электроснабжения, к примеру, по успешно реализуемому в Уфе проекту Smart grid («Умные сети»).

Второй по величине объем инвествложений в размере 2,4 миллиарда рублей за счет тарифов получат поставщики тепла. Большую часть жилых домов и социальных объектов республики обеспечивают теплом и горячей водой МУП УИС и БашРТС. В рамках ремонтной кампании 2021 года БашРТС планирует капитально отремонтировать более 22 погонных километров тепловых сетей во всех городах присутствия, запланирован капитальный и текущий ремонт 122 котлов и другого оборудования. МУП УИС в течение лета планирует построить, реконструировать и отремонтировать более 4,1 погонного километра теплосетей, большой объем работ также намечен в котельных.

Инвествложения в сфере водоснабжения и водоотведения в этом году составят 410 миллионов рублей, а в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами – 115 миллионов.