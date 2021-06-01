Не вижу проблем - вижу задачи

В марте городскую клиническую больницу №18 возглавил Айрат Рахматуллин. Крупнейшее медицинское учреждение республики, в состав которого входят ожоговый центр, стационар, поликлиники, сегодня продолжает работу как ковид-госпиталь. Мы встретились с главным врачом накануне праздника, чтобы поздравить коллектив, а также узнать о планах развития больницы и его задачах на новом посту.

- Айрат Разифович, вы пришли в непростое время. Какие задачи ставите перед собой?

- На начинающего руководителя, только вступившего в должность, всегда смотрят под микроскопом. Обращают внимание на первые принятые решения. Должность ответственная и впереди много задач, которые предстоит решать. Сейчас основная из них – бесперебойная, соответствующая всем требованиям Минздрава и надзорных органов работа ковид-госпиталя, развернутого на базе больницы в прошлом году. Для себя начали разрабатывать несколько вариантов развития событий, но надеемся, что все пойдет по благоприятному сценарию, и мы начнем открывать все больше отделений для работы в чистой зоне. У нас есть четкая «дорожная» карта.

Мы сертифицированы ФСО и имеем сертификат качества Росздравнадзора, действующий до 2022 года. Уже сейчас начали планомерную работу ресертификации. Документы подтверждают, что мы конкурентоспособны не только на территории РФ, но и за ее пределами. В перспективе – международная сертификация GSI, которая позволит выйти на экспорт медицинских услуг.

Очень тепло встретил коллектив, он здесь крепкий, сплоченный и обучаемый. Коллеги приняли удар на себя с первых дней распространения коронавирусной инфекции. Сюда направляли тяжелых больных со всей республики. Хорошая материально-техническая база, заложенная предыдущими руководителями, тоже имеет большое значение. То, чем сегодня располагает больница, позволяет нам развиваться дальше.

- Знаю, что перед коллегами вы поставили задачу снизить смертность…

- Ее ставят перед нами президент России Владимир Путин и глава республики Радий Хабиров. Ее можно решить, например, за счет увеличения продолжительности жизни. Ежемесячно мы проводим управленческие конференции в поликлиниках, на которых лично заслушиваю терапевтов. Большого внимания заслуживает проект «Бережливая поликлиника». Сейчас думаю над тем, чтобы провести опрос среди пациентов: спросить, какие ассоциации возникают, когда вы слышите о государственной поликлинике. У многих негативные впечатления - этот шаблон нужно разбивать. Городская поликлиника может и должна быть комфортной для пациентов. Помню, когда Радий Фаритович только начал проводить «Здравчасы» сказал, что требует профессионального подхода и человеческого отношения. Это, действительно, девиз для каждого врача. Лечить нужно не только делом, но и словом.

- Какие проблемы вы видите в работе больницы?

- Не люблю слово проблемы, у нас есть задачи. Конечно, всегда нужно укреплять материально-техническую базу. Хотелось бы в поликлинике №2 освежить ремонт. Был удивлен, когда узнал, сколько дней человек проходит диспансеризацию. Меня эта цифра не устраивает, и мы сейчас прорабатываем логистику и маршрутизацию пациента.

- Многие медучреждения испытывают недостаток кадров. Хватает ли врачей узких специальностей?

- Моя цель - создать такие условия, чтобы врачи хотели работать у нас, чтобы это было престижно в профессиональном сообществе. Все это делается планомерно и системно. На данный момент штат укомплектован, нам нужен только онколог. Уже есть кандидаты, с ними сейчас работают кадровые специалисты.

- А какая ситуация в «красной зоне»?

- В ковид-госпитале сменная работа, сформировано несколько бригад. Нам помог наш Медицинский университет, который направил ординаторов. Бесперебойная работа обеспечена.

- Сколько сегодня пациентов в ковид-госпитале?

- Сейчас развернуто 370 коек, из них 300 занято. Все это пациенты с внебольничной пневмонией, у которых основным заболеванием идет какое-то неотложное состояние. Например, инфаркт, инсульт, травмы, острый живот. Контингент тяжелый: человек болеет и плюс у него вирусная пневмония. Конечно, это усугубляет его состояние и осложняет нам реабилитационные мероприятия.

- В целом какая картина сегодня с COVID-19? Что вы наблюдаете?

- Заболевание сложнее поддается лечению, чем в первую и вторую волны. Можно только еще раз призвать вакцинироваться. К тому же мы не знаем, что с переболевшими будет в долгосрочной перспективе. Сейчас подробно изучается гиперкоагуляция, публикации на эту тему уже есть.

- Сколько человек привили в ваших поликлиниках и какая вакцина сегодня есть в наличии?

- По нашему прикрепленному населению привито более 5 тысяч человек. Темпы довольно активные, в день первый компонент вакцины вводится сотне пациентов. Очень много лживой информации в сети, и мы пытаемся с этим бороться. Серьезных осложнений мы не наблюдали. Иногда пациенты отмечают повышение температуры в первые три дня, ломоту или боль в области инъекции. Не более того.

На сегодняшний день в наших поликлиниках имеются две вакцины – «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Обе синтезированы нашими учеными и доказали свою эффективность. Например, у популярного среди населения «Спутника V» она 92%. У той же британской «AstraZeneca» - 74-75%. Многие не верят, что за такое короткое время могли изобрести эффективную вакцину. Но мало кто знает, что ее разработкой наши ученые занимаются с 2014 года, когда начали синтезировать пептидные и другие вакцины. Для всех скептиков появилась вакцина Центра имени Чумакова. В ней используют инактивированный вирус. Это классическая вакцина, которой нас прививали в детстве.

- На прежней работе вы вели рубрику «О здоровье с главным врачом». Планируете ли продолжить ее и о чем, на ваш взгляд, сегодня нужно рассказывать пациентам?

- Обязательно буду этим заниматься, потому что много фейковой информации в сети. Медикам необходимо вести разъяснительную работу. В этом плане соцсети – эффективный инструмент взаимодействия с нашими пациентами. Я постоянно на связи, и это позволяет решить какие-то вопросы здесь и сейчас. Начинал свой профессиональный путь медбратом, работал врачом, преподавал и сейчас продолжаю практиковать. А тем для рубрики более чем достаточно. Недавно в ОАЭ провели опрос среди молодежи и лиц среднего возраста. Выяснилось, что они не знают о факторах риска возникновения инсульта. Казалось бы, простые вещи, но нет.

- Наше интервью выходит накануне вашего профессионального праздника. Кому из докторов вы бы вручили главную медицинскую премию России «Призвание»?

- Не могу выделить одного человека. Пусть это будет собирательный образ. Премию заслуживают те, кто был на передовой. Терапевты, гинекологи, хирурги - все за несколько месяцев переучились и стали инфекционистами. Помню, когда в марте прошлого года у нас появился первый пациент с подозрением на коронавирус, на вызов выехала фельдшер - молодая девушка. Никто не испугался и продолжил работу. Примеры коллег очень влохновляют.

- Что пожелаете себе и коллегам?

- Здоровья, быть верными профессии и больше учиться, не останавливаясь на достигнутом.

Мария АПКАРИМОВА.