Шаг к долголетию

Региональная общественная организация «Искусство здоровья» реализует в Уфе грант «Твой ход к башкирскому долголетию». С апреля по сентябрь в каждом районе города проходит групповое бесплатное обучение основам скандинавской ходьбы.

- Целевая аудитория обозначена как горожане от 50 до 65 лет. В каждом районе уже подготовлены по два инструктора, закуплены палки для скандинавской ходьбы. Ежемесячно формируются две группы по 10 человек и предусмотрены 4 занятия для каждой из них, - рассказывает руководитель проекта Рима Шайдуллина.

На ее памяти десятки случаев, когда увлечение северной ходьбой буквально «вытащило» человека из депрессии и апатии, помогло если не побороть, но хотя бы уменьшить количество болячек.

Уфимка Галина Глушкова недавно справила юбилей – 65 лет. Она начала заниматься скандинавской ходьбой четыре года назад. Толчком стал перенесенный инсульт и плохое самочувствие. Постепенно ушли головокружение и шум в ушах, стабилизировались давление и сердечный ритм.

- Сначала каждый находит тысячу и одну отговорку, почему ему не нужна ходьба. Но спустя несколько занятий человек видит первые успехи, и это его вдохновляет! У кого-то снижается давление, у кого-то сахар. У всех гарантированно улучшается самочувствие, уменьшается вес и поднимается настроение. Главное — не лениться и суметь поднять себя с дивана. Я втянула в спорт друзей, родственников. Вся моя семья ходит с палками, - бодро заявляет Галина Васильевна.

Перед началом занятий желательно пройти медицинское обследование - узнать, позволяет ли здоровье заниматься скандинавской ходьбой. Новички ходят по 20 минут в день три раза в неделю. Потом, с опытом, дистанции увеличиваются.

- При скандинавской ходьбе работают почти 90% мышц. Этот вид активности доступен для всех возрастов, практически не имеет противопоказаний по здоровью и в то же время он не затратный. В нашем городе уже очень много сделано для развития инфраструктуры – обустроены парки, скверы и набережные, словом, есть все условия, чтобы люди вели здоровый образ жизни, - считает Рима Римовна.

Кстати, традиции северной ходьбы крепнут в Уфе день ото дня. Осенью отметит 10-летие клуб «Твой ход». Инициатором его создания была Зухра Муртазина, увидевшая в интернете ролик. Она сразу ухватилась за новаторскую технику движения, которая задействует верхнюю часть туловища, а ноги, и особенно колени, разгружает.

- Многие задаются вопросом: «А чему обучаться - взял палки и вперед!»…

- Во-первых, необходимо правильно выбрать инвентарь. Лыжные палки не годятся, нужны специальные, покороче, с наконечниками для разных сезонов и разного типа покрытий. Палками спортсмен отталкивается от поверхности, они становятся продолжением руки. Иногда видишь, как бабульки идут, постукивая ими, как парными тросточками, и расстраиваешься. Такая прогулка, как любая двигательная активность, полезна, но оздоровительного эффекта она не даст. Секрет скандинавской ходьбы именно в технике. Кто-то схватывает суть на первой же тренировке, кому-то три-четыре требуется.

Скандинавская ходьба успешно заменяет многие виды фитнеса и по универсальности может поспорить с плаванием, которое считается самым «физиологичным» видом спорта: действенно, нетравматично и удовольствие доставляет.

Тем временем председатель президиума Добровольного физкультурного союза Ирина Слуцкая развивает еще один проект «Северная ходьба – новый образ жизни», получив грант от Минспорта России. Он действует в 43 регионах страны, в том числе и в Башкирии. На этот раз он направлен на трудовые коллективы, и скандинавская ходьба позиционируется как часть корпоративной программы.

Альфия ИБРАГИМОВА.