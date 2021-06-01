Дутые бриллианты

Сюжет с фальшивыми бриллиантами относится к разряду вечных. Блеск этих самоцветов завораживает настолько, что люди порой теряют всякое соображение и с головой бросаются в омут, взбаламученный аферистами. Были, были в анналах и нашего города подобные приключения поймавшихся на крючок простаков.

В первые послереволюционные годы, когда хлеб ценился дороже золота, когда жизнь миллионов людей оказалась перевернутой с ног на голову, когда драгоценности то прятали «про запас» (вспомним мадам Петухову!), то продавали за бесценок, нетрудно было поверить, что удача сама идет в руки, и, не задумываясь, выложить денежки. Печальная история, имевшая место с гражданином Гайсиным в августе 1926 года и приведенная в газете «Красная Башкирия» в разделе «Дневник происшествий», служит тому прекрасной иллюстрацией.

«Афера на «бриллиантах». 2 августа, на Верхне-Торговой площади гр. Гайсину неизвестные аферисты продали вместо бриллиантов стекла. Аферисты орудовали по обычному способу: на виду у Гайсина двое неизвестных начинают торговаться, покупатель набивает на бриллианты цену и обращается к Гайсину: «Я вам советую купить, гражданин, за эту вещь любой 500 рублей даст. Я бы сам…» Раззадоренный Ахмет Гайсин выкладывает за стекла аферистам 130 руб., они скрываются».

Более затейливый спектакль, хотя и по однотипному сценарию, был разыгран для кладовщика детской больницы Федорова, который по делам, связанным с отчетами, посетил Наркомфин на улице Троцкого и свернул на Пушкинскую, намереваясь сдать деньги в Наркомздрав. Место действия вполне определенное: улица Троцкого, сменившая множество названий в советское время, в наши дни стала Театральной, и по-прежнему на ней высится здание тогда Наркомфина, сейчас Госбанка. Улица Сазонова, о которой пойдет речь дальше, носит имя Коммунистической, памятник, упомянутый в качестве ориентира, - монумент во славу Владимира Ильича Ленина в окружении деревьев свежепосаженного скверика. Итак, что у нас на выходе с улицы Троцкого? Ну, конечно, все та же Верхне-Торговая площадь со своими хитрованами, расставляющими ловушки на доверчивых горожан.

Любопытно, что имя Троцкого, одного из организаторов Октябрьской революции, всесильного главы Реввоенсовета и идеолога Коминтерна, в сентябре 1928-го бывшая Соборная носила последние деньки. Льва Давидовича уже успели обвинить в «бонапартизме», снять со всех постов и отправить в ссылку в Алма-Ату. Очень скоро улице дали новое название - Яналиф. Так назывался единый алфавит для тюркских языков, официально введенный в СССР с 1928-го.

Но вернемся к нашему герою.

«Вышел один, а по Пушкинской шли уже втроем - Федоров, неизвестная, простенько одетая женщина и опортфеленный мужчина.

Женщина обратилась к Федорову с просьбой указать адрес комиссионного магазина.

- Комиссионка? Это на Успенской. Сейчас налево, рядом с памятником.

Мужчина поинтересовался, зачем нужен комиссионный магазин, и Федоров узнал, что у женщины бриллианты. Камни чистейшей воды и большой ценности, но владелица так беспомощна в этом большом и незнакомом городе, что не знает, куда обратиться, а продать нужно камни незамедлительно, сейчас же. Она едет в Польшу».

Обратите внимание, как тонко продуман сценарий. Женщине, тем более скромной и застенчивой, доверие выше (приятно чувствовать себя умнее и расторопнее растерявшейся дамочки). Едет за границу - значит, действительно деньги ей нужны. Портфель - это признак государственного служащего, солидного человека, который, по определению, не может быть мошенником. Да и вообще, бриллианты Федоров сам покупать не намерен (зачем они ему?), а за помощь дамочка обещала заплатить комиссионерское вознаграждение, пополам с «опортфеленным».

«Бриллианты стоят более 2000 рублей. Владелица соглашается на 10 процентов комиссионных, а будет ли лишней сотня рублей для каждого?!

Наркомздрав, многочисленные кабинеты его завов и замов полетели с головокружительной быстротой вон из головы Федорова. Сто рублей ни за что! Десять червонцев здесь же на месте! Побольше бы таких благодетельниц и таких бриллиантов!

Покупатель удачно нашелся прямо у порога ювелирной мастерской.

- Купить? Продать? Ваши камни 2100. За этот большой 1500. Что? Давали 1800. Даю 1600. Деньги сейчас же».

Здесь на сцене появляется третий участник спектакля, хорошо одетый, к себе весьма располагающий.

«Рука покупателя уже легла за борт пиджака. Однако продавцам нужно было еще согласие владелицы бриллиантов. Последняя дожидалась в сквере.

Согласие было быстро получено. Женщина просила только дать ей некоторую гарантию - ведь она их, своих комиссионеров, совсем не знает.

Что случилось с Федоровым?! Незнакомец заявил, что денег у него нет, и Федоров предложил свои 345 рублей. Пачка банкнот сейчас же перешла из его тужурки в ридикюль владелицы бриллиантов».

Бегом устремляется Федоров к дверям мастерской, покупатель блистательно отсутствует. Федоров возвращается в сквер, где только что оставил дамочку на ближней скамейке - и тут пусто. Нет и товарища с портфелем.

«Через несколько минут его, взволнованного, уже допрашивал бесстрастный агент Уголовного розыска. На столе «бриллианты» - три чистейшего оконного стекла камешка. Агент не дает за них и трех копеек, а Федорову они достались за 345 рублей».

О происшествии, случившемся в сентябре 1928-го, поведал читателям «Красной Башкирии» сотрудник газеты Л.П., знакомый нам по рассказу о дочери Сунь-Ятсена. Узнаете бойкость его пера и интерес к затеям аферистов?

И сегодня процветают продавцы фальшивых бриллиантов, которых гораздо сложнее вывести за ушко да на солнышко. Правда, они реализуют не оконное стекло и даже не фианиты. Они работают с натуральными камнями.

Умельцы из алмазной пыли, отходов после огранки, лепят алмазы, боящиеся горячей воды. С помощью лазера лечат трещинки и пустоты, заливая их «хрустальным» стеклом. Высверливают лазером внутренность алмаза, оставляя снаружи оболочку, которую опять же фаршируют стеклом и пластиком. И торгуют они не на улице, а захватывают просторы интернета.

Анна Маслова.