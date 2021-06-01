Гол? Тачдаун!

Знали ли вы, что в нашем городе базируется две футбольные команды – помимо всем известной «Уфы» существуют еще и «Уфимские волкодавы». Играют последние, правда, в не совсем привычный для нас футбол. О том, как в нашем регионе развивается самый кассовый вид спорта Северной Америки, мы поговорили с руководителем Федерации американского футбола Республики Башкортостан Михаилом Сгибневым.

- Михаил, прежде всего, хотелось бы узнать историю. Как такой экзотический для наших широт вид спорта появился в столице Башкортостана?

- Американский футбол в Уфе зародился в 2010 году. Первая команда – «Куницы», по сути, была дворовой: мы с единомышленниками просто собирались покидать мяч и потолкаться, но очень быстро пришли к пониманию, что для развития спорта в регионе и городе нужен более «взрослый» подход. Где-то в 2011-м у нас оформилась цель – участвовать в официальных соревнованиях. Со временем тренировочный процесс стал более профессиональным и организованным.

Говоря об истоках американского футбола в Уфе, хотелось бы отметить таких людей, как Вячеслав Ханило и Евгений Рябов. Огромный вклад внес Булат Шарафутдинов – он создал федерацию и одновременно стал первым руководителем «Волкодавов». Было это в марте 2013 года. Спустя три года он передал эти полномочия мне.

- Расскажите подробнее о «Волкодавах». Каких успехов удалось достичь команде за годы существования? И самое главное – откуда взялось ее название?

- С момента основания команда каждый год принимает участие в межрегиональных соревнованиях. А в 2020 году мы впервые участвовали в первенстве России. В этом году в главных турнирах страны мы не играем в связи с уходом ряда основных игроков. Пока что планируем сосредоточиться на региональных состязаниях, уже наигрываем новичков к следующему сезону.

Главный тренер команды - Александр Горохов. Кстати, в прошлом он был капитаном «Волкодавов» - играл на позиции квотербека.

Что касается названия, то здесь все просто – нынешний вариант победил в голосовании.

- Кто является вашим спонсором? И вообще дорого ли это – содержать команду по американскому футболу в российских условиях?

- За все время лишь однажды мы смогли найти спонсора, который помог с организацией матча. Существуем за счет взносов игроков, все накопленные деньги тратятся исключительно на организацию домашних и выездных игр.

Я считаю, что в последние годы наш спорт в стране набирает обороты, повышается зрительский интерес, вместе с ним растут и требования к организации игр в чемпионате России. Поэтому в настоящий момент мы активно ищем генерального спонсора. Уверен, что такое сотрудничество будет полезно обеим сторонам.

- В каких соревнованиях выступает команда? Да и в принципе хотелось бы понять, как устроена иерархия американского футбола в стране.

- Как я уже говорил, в прошлом году мы приняли участие в самом главном турнире страны – первенстве России, хоть и не в высшем эшелоне.

На данный момент структура официальных чемпионатов страны выглядит так: первый уровень - чемпионат России (Высшая лига), затем идут Первая и Вторая лиги. Также разыгрывается кубок страны.

Помимо соревнований, проводимых под эгидой Федерации американского футбола России, существует ряд региональных чемпионатов и кубков, в которых мы регулярно выступаем - например, «Волга Боул», «Кубок трех городов», «Кубок Динамо», Чемпионат Евразии. И это я перечислил только те турниры, что проходят в рамках Поволжья.

- Есть ли у «Волкодавов» принципиальный соперник?

- Пожалуй, это команда «Бульдоги» из Набережных Челнов – самый географически близкий к нам коллектив. Наше противостояние именуют и «собачьим дерби», и «татарско-башкирским дерби». Несмотря на внешнюю ожесточенность, с ребятами из Челнов у нас отличные отношения – иногда мы даже устраиваем совместные сборы.

- На каком стадионе выступаете?

- В Уфе очень сложно арендовать стадион даже при наличии денег. Чаще всего мы играем на «Строителе», но один сезон провели на «Динамо».

- Игрок «Волкодавов» - кто он? Профессионал или любитель?

- Конечно, наша команда целиком любительская. В составе «Волкодавов» выступают, например, сотрудники МВД, хирурги, рекламщики, бизнесмены и даже студенты. Наш тренер, к слову – ведущий инженер УМПО.

И такая ситуация сложилась во всех регионах страны. Разве что в Москве и Санкт-Петербурге есть команды, где тренеры получают зарплату – где-то благодаря высоким взносам игроков, где-то помогают спонсоры. В некоторых командах организация тренировок и менеджмента не уступает уровню клубов, представляющих популярные у нас виды спорта. Видно, что хоть и медленно, но уровень растет.

- Обмениваетесь ли опытом с заокеанскими коллегами?

- Напрямую очень редко. В основном «общение» осуществляется через руководство всероссийской федерации, которое поддерживает тесные связи с американцами. В Москве периодически проходят тренинги с участием игроков из США.

К сожалению, бизнес-интересы NFL (Национальная Футбольная лига, ведущий чемпионат по американскому футболу в мире) пока что сфокусированы на странах Западной Европы. Надеюсь, с развитием американского футбола в России они обратят взор и на нашу страну.

- На ваш взгляд, почему американский футбол до сих пор не снискал популярности в России?

- Сложно сказать. Возможно, прошло слишком мало времени с момента его появления в стране, а может быть, популяризации спорта мешает слово «американский» в его названии. В любом случае в последние годы заметен пусть и небольшой, но рост интереса со стороны СМИ, рекламодателей, а главное, зрителей. Это очень радует.

- Каковы дальнейшие планы по развитию и популяризации вашего вида спорта в регионе?

- На данный момент мы проходим государственную аккредитацию в Министерстве спорта и молодежной политики РБ, меняем принципы администрирования и руководства федерацией и командой, занимаемся поиском партнеров. А самое главное – готовимся ударно провести следующий сезон. Набираем новичков. Кстати, ждем всех желающих.

Антон СУХАРЕВ.