Горожанам в подарок

Примерно век назад на месте фонтана «Семь девушек» располагалась базарная площадь, а подвалы книжного магазина «Знание» когда-то были винными погребами. Об этом читатели газеты «Уфимские ведомости» и журнала «Уфа» узнали на экскурсии, которую наша редакция.

Гидом выступил журналист, писатель и краевед Анатолий Чечуха –хорошо знакомый по публикациям в наших изданиях в рубрике «Уфаведение».

- Хочу раскрыть перед слушателями исторические факты, которые редко попадают в учебники или популярные сюжеты. Да, современный город красив, но мне и моим слушателям интересно, что же было здесь более века назад, - отметил он, начиная экскурсию.

Прогулка вокруг Гостиного двора заняла два часа, но никто не спешил – ироничная и нетривиальная лекция заставляла замедлить шаги даже прохожих.

Мы по-новому взглянули на Театральный сквер, который трижды менял название (и каждый раз – в срочном порядке!), узнали тайны Театра оперы и балета, вспомнили былые липовые аллеи по другой стороне, увидели кованые ворота между корпусами института глазных болезней – они были восстановлены по фотографиям тех времен. А Анатолий Львович опроверг сплетни про дом Костерина, который украшает перекресток улиц Пушкина и Карла Маркса. Узорные балконы в стиле модерн и необычная лепнина, маски в виде женского лица – комнаты особняка владелец сдавал внаем заезжим купцам. То, что в доме обосновался публичный дом – неправда, убежден краевед. Путешествие продолжилось по Пушкинской аллее, мимо дома Видинеева, который много лет ждет своего мецената-реставратора.

- Если вы хотите узнать серьезные факты из истории гостиницы «Астория» (трехэтажный особняк на улице Карла Маркса), не стоит заглядывать в интернет. Здесь, например, сообщается, что она построена в 1895 году. Удивительно, конечно – во всем мире модерна еще не было, а в Уфе он существовал! - иронизирует Чечуха. - На самом деле гостиница первоначально называлась «Русь», и открылась только в 1913 году. «Астория» действительно существовала - вот только было это в 20-х годах прошлого столетия, да и стояла она на другой улице.

Сворачиваем на Коммунистическую. Вообще-то эта улица изначально называлась Кладбищенская, затем стала Успенской, после 1918 года получила имя Егора Сазонова. А в 1937 году перед приездом большого партийного начальства из Москвы городские власти спохватились, что две главные улицы города носят имена малоизвестных в столице людей, а улицы Ленина и Сталина находятся где-то на окраине. Была произведена рокировка: Зенцова получила имя Ленина, а Сазонова – Сталина. В 1961 году улица по директиве из Москвы стала Коммунистической, причем всего за одну ночь. Проблема была в том, что в Черниковке уже существовала улица с таким же названием, которую, чтобы не отклоняться от «линии партии», пришлось переименовать в Космонавтов.

Дом офицеров когда-то назывался Большой сибирской гостиницей. Именно там в сентябре 1918 года прошло Всероссийское совещание, на котором была образована так называемая Уфимская директория, правительство антибольшевисткой России. Получается, что хотя бы пару недель Уфа была столицей России. Вскоре город опять стал «красным», но в марте 1919 года власть снова переменилась, а с балкона городской Думы выступал Александр Колчак.

- Это была не просто экскурсия «посмотрите направо, посмотрите налево», а скорее увлекательная беседа. Многое врезалось в память. Глубина познаний поражает! Это настоящий дар, взять такой ракурс, чтобы слушатели мыслями переносились в иное время. И вот уже перед нами не шумная магистраль, а улочка прошлого века. Экскурсии люблю и благодарна за подаренную возможность – увидеть наш мегаполис с другой стороны вместе с известным краеведом. Город меняется к лучшему, радует, что многие старинные здания восстанавливаются, и есть на что посмотреть, - поделилась впечатлениями одна из участниц акции Галина Гагина.

Сам же Анатолий Львович признается: экскурсии всегда утомляют, но в этот раз все прошло отлично, и вместо усталости он получил заряд энергии.

Юлия ПАХОМОВА. julipahomova@yandex.ru

КОРЗИНКА

Это подарок читателям, которые хотят узнать больше любопытных и достоверных фактов о столице республики, остающихся скрытыми для большинства горожан. Идея ее проведения возникла не случайно: наши издания активно печатают исторические материалы. На экскурсию записывались целыми семьями.