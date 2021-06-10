Скоро открытие

Уфа стремится реализовать в своем облике концепцию «город-парк». Общественные пространства, призванные порадовать горожан уже в этом году, проинспектировал глава региона Радий Хабиров с участием мэра Сергея Грекова.

Первой точкой маршрута стал парк «Южный» в одноименном микрорайоне. Там, где совсем недавно были пустыри и каменистые овраги, создается многоуровневое трехъярусное пространство, где найдется место для спорта и отдыха. Тенистые уголки в проекте органично сочетаются с зонами для воркаута и игровыми площадками, а по периметру парка расположатся параллельные беговая и пешеходные дорожки. Центром нового общественного пространства станет фонтан, вокруг которого вырастут беседки и сцена – строители уже монтируют под них основания, системы наружного освещения и инженерные коммуникации. Работы идут по графику, открытие - в августе.

– Мы уже несколько лет плотно занимаемся благоустройством общественных территорий, и качество работ растет. С помощью Института развития городов научились проектировать современные парки, комфортные для людей, – сказал Радий Фаритович, а в соцсетях заметил, что «жители очень просили и очень ждут».

Действительно, мамы с колясками уже облюбовали гладкие дорожки для прогулок и поблагодарили главу республики и городскую администрацию за новый парк, столь необходимый для микрорайона, где проживают 70 тысяч жителей.

– Важно, что при проектировании учитывались интересы взрослых и юных горожан, а это оказалось очень непросто. Тем не менее мы максимально учли все пожелания и в итоге пришли к универсальному проекту, – прокомментировала заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Уфы Ольга Сарапулова.

Следующим пунктом стали дворы домов на улице Софьи Перовской, где ведется реконструкция и благоустройство по программе «Башкирские дворики». Работа здесь закипела в апреле, из графика не выбиваются: сейчас планируют территорию под парковку, готовят основание под тротуары, хоккейную коробку, детскую и спортивную площадки. Затем отремонтируют подъезды.

– Знаете, что мне здесь больше всего нравится? – спросил Радий Хабиров. – Если раньше при падении на детской площадке ребёнок мог ушибиться и сразу же плакал, то сейчас на безопасном мягком покрытии – никаких детских слез. Всё это мы делаем для удобства людей.

На озере в парке «Кашкадан» комиссию ожидал сюрприз – на водной глади красовались три лебедя, которые, по всей видимости, решили поселиться на обновленном водоеме. Известно, что эти птицы живут только там, где вода очень чистая; то же самое подтвердили и исследования «Роспотребнадзора». Во время очистки озера вывезли 40 тысяч грузовиков ила, грязи и бытового мусора, дно углубили, установили противофильтрационный экран, ливневую канализацию. Не забыли и о глиняном замке, гидроизоляционное сооружение, которое будет очищать воду естественным путем и позволит сохранять постоянный уровень. По периметру установят пирсы с причалом для лодок, зонами отдыха и площадкой для рыбной ловли. На берегу появится песчаный пляж, а в центральной части озера заработает светомузыкальный фонтан.

- Работы ещё немало, но мы шаг за шагом делаем лучший в России парк у воды, – сказал глава региона. Его благоустройство планируется завершить ко Дню Республики, 11 октября.

Через несколько кварталов гостей ожидал сквер «Птицы», прилегающий к территории средней школы № 130, но доступный для всех жителей. Уже в этом году здесь появятся хоккейная коробка, амфитеатр, скейт-площадка, воркаут, игровые площадки для различных возрастных групп, зона отдыха и место выгула собак. На всей территории парка разобьют клумбы и установят малые архитектурные формы.

Жители окрестных домов, встретившись с главой республики, обратили его внимание на низкое качество ремонта дворов, поэтому комиссия оценила, насколько его качественно на улице Набережной и нашла недочеты – их устранят до 25 июня. Кроме того, городской администрации поручили подготовить предложения, как на пустырях обустроить автопарковки. Было обещано пристальнее следить за ремонтом дворов, а в следующем году выделить на это дополнительные средства.

Самый современный, благоустроенный и красивый – так теперь отзываются калининцы об обновленном парке «Первомайский», несмотря на то, что его реконструкция лишь подходит к концу.

Старожилы не сразу узнают озеро Тепличное: по периметру теперь идет дорожка с покрытием из террасной доски, в центре вздымает светлые струи фонтан. Проектировщики бережно отнеслись к изначальному облику места отдыха, сохранив старые деревья и привычные пешеходные дорожки, добавив несколько дополнительных. Спортсмены любят пробежать по полуторакилометровой Тропе здоровья с покрытием из гранитной крошки и велодорожке. А такой модернизированной площадки с бесплатными развлечениями в Уфе нет нигде: настоящий рай для юных горожан самого разного возраста. Ребята постарше предпочитают спортивные и игровые площадки с инновационным прорезиненным покрытием площадью 3 тысячи квадратов. Не пустует и современный скейт-парк. Заменили даже старую сцену: построили раздевалки круглогодичного использования, а пространство для зрителей стало удобнее и комфортнее.

Весь комплекс работ строители планируют завершить к середине июля.

Подготовила Юлия ПАХОМОВА.

juliapahomova@yandex.ru