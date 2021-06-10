Башкирское море и Розовые скалы

Заграничные туры в этом году по понятным причинам сокращены, зато наш край – неиссякаемый источник природных красот и достопримечательностей. Предлагаем вам несколько мест, которые могут посетить жители Урала.

Озеро Аслыкуль

Озеро Аслыкуль - самое большое в республике: раскинулось на 5 км в ширину и на 8 в длину. На его берегу возникает ощущение, что это море, которое усиливается в ветреную погоду, когда о прибрежные камни бьется прибой. Рядом с озером видны семь горных вершин - Улутау, Табулак, Нарыстау и другие. С башкирского «Аслыкуль» переводится как «горькое», «злое озеро» (легенда объясняет это злобой Черного всадника - его подводного хозяина). Вода в нем действительно солоноватая и из-за большого содержания солей имеет красивый сине-голубой оттенок. В то же время Аслыкуль хорошо подходит для дайвинга: здесь отличная видимость.

Ближайшее село - Давлеканово - находится в 30 километрах, дальше единой главной дороги нет. Расстояние до озера напрямую - 130 км. Из Уфы организуются туры сначала на мавзолей Тура-хана (70 м от Уфы, недалеко от поселка Чишмы), оттуда до озера - еще 80 км. Дорога подходит к нему рядом с деревней Янги-Тормуш. Здесь удобный спуск к воде, хороший пляж и безопасное для купания дно. Рядом с деревней - минеральный сульфатно-кальциевый источник Алга.

Розовые скалы

Розовые скалы, протянувшиеся почти на километр по правому берегу Инзера, обнажают породы потрясающей красоты цветом от розового до сиреневого. Это лемезиты, образовавшиеся еще в Рифейском, или Палеоуральском океане - необычный цвет камня объясняется присутствием марганца и отложений сине-зеленых водорослей. Панорама реки и окрестных хребтов, открывающаяся сверху, также великолепна. А напротив скал находится удобный пляж, который туристы прозвали «сковородкой».

Наверное, это самый доступный для туристов маршрут: с пятницы по воскресенье сюда можно доехать на поезде «Легенда Урала» (остановка «Ассы», время в пути - 3 часа) или на электричке Уфа - Инзер (остановка - 95 километр, деревня Бриштамак), дальше еще 3 км нужно пройти пешком вдоль путей. Также можно приехать по Белорецкой трассе (2 ч в пути). Есть и экскурсионные туры, в которые входит также посещение санатория «Ассы».

Красноусольские источники

Уникальность Красноусольского курорта в том, что только здесь на площади всего в 15 гектаров из недр земли выбивают около 250 родников минеральных вод общим дебитом свыше 100 литров в секунду. Каждый из них отличается по набору микроэлементов и по-своему воздействует на организм человека.

Расстояние от Уфы - 133 км, сюда ежедневно ходят автобусы, организуются однодневные туры. Здесь можно посетить храм Табынской Божией Матери, окунуться в купель с соленой, сероводородной водой, помолиться в гроте. В организованные туры входит также посещение страусиной фермы, где обитают черные африканские страусы, австралийские эму, индийские синие и белые павлины, а также еноты-полоскуны, барсук Соня, лама, яки, пятнистый олень и другие животные.

Озеро Сарва

Сарва - озеро-источник, по сути, выход на поверхность подземной реки. По пути она размывает мягкие известковые породы, благодаря чему прозрачные воды имеют бирюзовый оттенок. Они не замерзают даже в самые сильные морозы.

Из Уфы организуются туры до поселка Казнаташ - это около 100 км. Отсюда проселочная дорога приводит к еще одной достопримечательности - источнику Кипун: потоки воды, создающие его, бьют с такой силой, что поднимают со дна мелкие камешки. Создается иллюзия, что в озерце варится гречневая каша - ее так и хочется зачерпнуть. Далее автобус следует до поселка Сарва, на окраине которого находится озеро. Из-за глубины - 38 м - его называют озером-колодцем, и здесь любят совершать погружения дайверы.

Златоуст

Железоделательный завод, вскоре названный в честь Иоанна Златоуста, был основан в 1754 году, в 1815-м - фабрика-монополист по производству холодного оружия. Городской краеведческий музей - один из старейших в России. Он обладает богатыми коллекциями чугунного литья, гравюр на стали, икон, монет, предметов быта, птичьих яиц и минералов: вблизи города находится восемь копей, в том числе Ахматовская - «гранатовая корона Урала». В Музее оружейной фабрики вы узнаете секрет знаменитой булатной стали и попробуете себя в роли художника-гравера. Также здесь можно посетить горный парк имени П.П. Бажова и увидеть Хозяйку медной горы, Огневушку-поскакушку, Серебряное копытце, павильон самоцветов, взобраться на 52-метровую башню-колокольню с часовней Иоанна Златоуста, с которой открывается прекрасный обзор. Расстояние до города - 270 км.

Серпиевские пещеры

Серпиевский пещерный комплекс находится на скалистом левом берегу реки Сим. На отрезке в 15 км расположено более 40 пещер, в том числе Майская, Колокольная, Водяная, Белая Царица, Эсюмская, по которой блуждает подземный Сим, а также карстовая арка, Больший и Малый гроты. Для их осмотра оборудована Малая экологическая тропа, а еще здесь есть Тропа сказок для детей. В пещере Колокольная проводили тайные молебны старообрядцы. Чтобы узнать, кто заходит - свой или чужой, они протягивали к выходу шнурок и привязывали к нему колокольчик. «Свой» дергал за шнурок, а при появлении чужого обряд прекращался, и староверы прятались в темных закоулках.

Расстояние от Уфы - 180 километров, организованы туры. Есть предложения, включающие также посещение знаменитой Идрисовской пещеры.

Екатерина КЛИМОВИЧ.

katrina_1978@mail.ru