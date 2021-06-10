Взглянуть за линию горизонта

По оценке независимых экспертов БГТОиБ входит в десятку лучших оперных домов России. 83-й сезон порадовал зрителей новыми проектами и премьерами несмотря на ограничения, связанные с пандемией.

Об итогах года и планах на будущее говорим с генеральным директором Ильмаром Альмухаметовым.

- Культура больше всех пострадала от последствий коронавируса. Как удалось справиться с трудностями?

- Сезон был самым необычным за всю новейшую историю театра. Каждый день преподносил новые сюрпризы. Люди не машины, в пандемию это стало особенно очевидно. Человек заболел – его надо кем-то заменить. Было очень сложно принимать решение о закрытии театра, но мы понимали – жизнь важнее. Работали с 25-процентным заполнением зала и с 50-ти. Выполняли все требования Роспотребнадзора, в частности установили большое количество обеззараживающих установок, защитные экраны в оркестровую яму, не говоря уже о масках и бахилах для зрителей. Конечно, финансовые потери были неизбежны, но человеческие ни с чем не сравнимы. И то, что сегодня у нас открыт пункт вакцинации. говорит о многом.

- Как проходило общение со зрителем в столь непростое время?

- Мы широко вошли в интернет, выкладывали архивные записи, все это нашло отклик у публики. Что любопытно: снизился средний возраст зрителя, идущего на классику, – 36-37 лет, тогда как до пандемии он составлял 45-46. Наша публика помолодела, что радует. Еще один плюс – вещание в режиме 4 К. Теперь нас смотрят по всему миру и даже воруют записи. Что даже лестно: значит, качество исполнения совпало с качеством картинки.

Были сложности по постановке премьер. Но все, что переносили и планировали, в итоге состоялось. Без огромной поддержки репертуарного театра правительством мы не выстояли бы. Удалось сохранить коллектив и выплачивать зарплату в полном объёме. Мы общались по Zoom со многими оперными домами мира, и они просто были в шоке от того, как государство нас поддерживает. В Европе ведь распустили оркестры и труппы, артисты практически остались без содержания.

- Сезон 2020-2021 года наверняка запомнится премьерой оперы «Дон Кихот».

— Это огромный подарок нашему зрителю, «Дон Кихот» получил интересное звучание. 3 августа покажем его в Большом театре. По договорённости с его руководством мы ежегодно будем представлять спектакли на исторической сцене. Когда у тебя есть колоритный, яркий продукт, который не стыдно показать, есть достойные исполнители, то поневоле чувствуешь гордость за культуру и страну. Главный художник театра Иван Складчиков создал изумительные по красоте и богатству костюмы.

- А чем порадовала балетная труппа?

- К классическому репертуару добавились современные постановки. В этом сезоне состоялась премьера двух одноактных балетов «1418» и «Соседи». Работы, посвященные Победе, поставлены главным приглашенным балетмейстером, заслуженным артистом РФ Иваном Васильевым. Ринат Абушахманов выпустил вторую часть национального современного балета «Свет погасшей звезды» по мотивам башкирской легенды на музыку Николая Попова. Это еще один шаг вперед для развития национального балета.

Также мы получили предложение о сотрудничестве с лабораторией Дианы Вишневой. Эрнест Нургали поставил для нашей труппы 20-минутную хореографическую миниатюру, которую покажем в Москве в рамках лаборатории. Сейчас идут работы с композитором и хореографом по созданию музыкального материала по балету «Нуреев forever» Ивана Васильева. Спектакль еще в процессе создания, а нам уже поступили предложения о гастролях с ним из Америки и Европы. Также сейчас идут переговоры о возобновлении прерванного тура балетной труппы во Франции с 17 сентября, где, если благоприятно сложится эпидемиологическая ситуация, мы покажем 52 спектакля. Также посетим Нидерланды и Люксембург. В это время на нашей сцене публика сможет увидеть спектакли Якутского и Саратовского театра оперы и балета. В ноябре ждем в гости «Золотую маску» - театры Фоменко и имени Станиславского.

- Каково соотношение классического и современного оперного репертуара?

- Для уфимской публики не прошла незамеченной постановка «Новая жизнь» («Vita Nuova») Владимира Мартынова. Современная опера – не частое явление на подмостках. Классика хороша для роста солистов, но интерес всегда в новых формах. Поэтому мы стараемся соблюсти разумный баланс традиционной и новой оперы. Но и хрестоматийный «Дон Жуан» получился очень актуальным. На мой взгляд, главному режиссёру, лауреату «Золотой маски» Филиппу Разенкову удалось сделать так, что зритель считывал смыслы нашего времени, а сборы показывали несомненный успех. Коммерция и развитие всегда идут рядом.

- Что нового представит театр в конце сезона?

- 83-й закрываем проектом, который очень важен для нашего развития. 17 июня 6 лауреатов конкурса, среди которых молодые композиторы и авторы либретто, представят 20-минутные отрывки. Но работа лаборатории продолжится. Опера – синтетический жанр, здесь должны совпасть сюжет, музыка, исполнение оркестра и солистов. Мы сегодня должны задуматься, какая она - современная башкирская опера, что интересно зрителю. В следующем сезоне представим две одноактные оперы, практически не исполняемые в России, в их числе «Веллисы» Пуччини.

- Вы сторонник менеджерской системы управления театром?

- Должна быть команда единомышленников, неправильно тянуть одеяло на себя. Нужно продвигать театр, используя связи, коммуникации, возможности. И когда директор, художественный руководитель, главный режиссер смотрят в одном направлении, то все получается. У нас этот баланс сохранен, решения принимаются совместно. Прошло время, когда творческие люди открещивались от финансовой составляющей, ссылаясь на непонимание. Сейчас все творцы – хорошие менеджеры, сознающие, что денежный вопрос должен быть учтен самым серьезным образом. Какой смысл уходить в минус?

- Вы руководите БГТОиБ уже шесть лет. Оперный дом –целая планета. Изменились ли масштабы работы в сравнении с Театром кукол?

- Нет маленьких театров, есть задачи, которые ставишь. Ты не хозяин, а управленец, менеджер, и твоя задача – сохранять и развивать. Нельзя расслабляться, надо постоянно искать новое, подмечать у своих коллег, поэтому мы посылаем свою команду на различные мастер-классы и форумы. Я студентам говорю: главное качество менеджера – любопытство. Ты рискуешь, просчитываешь, выстраиваешь стратегию, но театр –всегда коллективный труд. В оперной и балетной труппах много молодежи. Мы следим за выпускниками института искусств, хореографического колледжа. Необходимо видеть перспективу, смотреть в будущее – за линию горизонта.

Светлана ЯНОВА.

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