Безопасный электросамокат на улицах Уфы

Когда поменяют правила дорожного движения и как будут бороться с лихачами.

Уфа столкнулась с проблемой электросамокатов. Данный вид транспорта носит сезонный характер и с каждым летом набирает все большую популярность. В связи с этим возникает масса проблем, связанных с безопасностью дорожного движения. Решением вопроса занялся парламент республики. О принимаемых мерах рассказал заместитель председателя Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Рустам Ишмухаметов.

– Рустам Рифатович, в чем причины резкого роста числа электросамокатов?

– Эта тенденция обозначилась лет пять назад, но в проблему она стала превращаться в последние год-два. Основная причина – приход прокатных сервисов в обозначенную сферу. Речь при этом не только об электросамокатах, но и о других средствах индивидуальной мобильности. Сюда относятся электроскейтборты, гироскутеры и другие аналогичные средства передвижения. Но действительно, именно электросамокаты вызывают основную часть вопросов, поскольку их больше, и именно их прокат наиболее востребован. Дальше эта популярность будет только нарастать. На самом деле в Уфе электросамокатов пока сравнительно немного. В Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, ряде других городов их значительно больше. Вот там они создают настоящие проблемы. Завтра такая же ситуация будет в Уфе, а послезавтра – в малых городах. Хотим мы того или нет, за средствами индивидуальной мобильности будущее. Это дешевые, а кроме того, удобные в условиях городских пробок и экологически чистые средства передвижения. Спрос на них растет. А значит, надо определить их место в городской среде, создать правовую базу, регулирующую эксплуатацию средств.

– Насколько сильно влияют электросамокаты на безопасность дорожного движения?

– Размеры и скорость таких устройств с каждым годом растут. Без ограничений ими пользуются дети, пожилые люди. Ничто не мешает взять электросамокат нетрезвому или психически нездоровому человеку. Все это создает реальную угрозу жизни и здоровью как самих пользователей, так и других участников дорожного движения. Люди на самокатах попадают под колеса автомобилей, совершают наезды на пешеходов либо просто разбиваются, не справившись с управлением. В Уфе такие случаи фиксируются регулярно. В конце апреля в столице республики за один день были сбиты автомобилями сразу несколько человек на самокатах. А в мае на всю страну обсуждался случай с солистом Мариинского театра Давидом Залеевым, который разбился на электросамокате в Санкт-Петербурге и впал в кому.

– Как можно решить проблему?

– Необходимо менять правила дорожного движения. Мы наблюдаем массовое появление на улицах новой категории транспортных средств. Значит, нужно закрепить их статус, прописать требования к лицам, управляющим ими, их меры ответственности. Сегодня юридически люди на электросамокатах являются пешеходами, а фактически они водители транспортных средств. Из-за этого судебная практика по ДТП с их участием крайне сумбурна, привлечь к ответственности кого-либо сложно. Уже больше года Минтранс России разрабатывает изменения правил дорожного движения. Они предполагают закрепление самого понятия средства индивидуальной мобильности, возрастного ценза на использование такого транспорта, обязанностей тех, кто им управляет, скоростные режимы. Документ обсуждался в Государственной Думе, правительстве России, Общественной палате. К нему вносилась масса поправок, но окончательного решения нет до сих пор. Анонсировано, что принятие закона ожидается в течение ближайших двух месяцев, но как будет в действительности, не известно. Если проект закона направят в региональные парламенты, мы обязательно внесем свои предложения. Например, считаем, что необходимо вводить обязательное страхование ответственности перед третьими лицами граждан, передвигающихся на электросамокатах, оснащение устройств передатчиками ГЛОНАСС или GPS. Также нужно прописать норму, в соответствии с которой дети не могли бы пользоваться подобными «игрушками» без взрослых.

– И все-таки процесс изменения федерального законодательства может затянуться, а травмы и несчастные случаи происходят регулярно. Можно ли как-то решить проблему на республиканском или на городском уровне?

– Как раз этим сейчас и занимаемся. Мы провели в парламенте совещание по вопросу урегулирования отношений, возникающих в связи с использованием гражданами средств индивидуальной мобильности. Пригласили представителей ГИБДД, Минтранса республики, администрации Уфы. Сообща наметили пути решения проблемы. На самом деле многие вопросы можно решить даже на муниципальном уровне. Например, путем изменения правил благоустройства, установки дорожных знаков, искусственных сооружений. Сейчас как раз прорабатываем этот вопрос с городом. У муниципалитета достаточно полномочий для этого, не потребуется даже республиканского закона. Главная задача сейчас – разделить автомобильный, пешеходный, самокатный потоки, чтобы они не пересекались. Тогда травм и несчастных случаев будет значительно меньше. Сделать это можно на первых порах путем ограничения въезда электросамокатов в определенные зоны, например, в парки, места проведения массовых мероприятий. Нужно также минимизировать их выезд на проезжую часть. В дальнейшем же необходимо создавать транспортную инфраструктуру под средства индивидуальной мобильности.

– Но подобный проект наверняка затянется на годы и потребует много денег?

– Понятно, что за один день мы не приспособим наш город к безопасному и комфортному использованию подобного транспорта. Но начать такую работу можно уже в этом году, взяв за основу имеющуюся в Уфе сеть велодорожек. Да, она у нас не закольцована, да, она обозначена только с помощью разметки. Но можно по примеру того, как это делается за рубежом, установить ограждения. А также расширить и замкнуть эту сеть, ширина тротуаров многих уфимских улиц позволяет сделать это. Возможность получить для города дополнительные средства на подобные работы есть уже сейчас. Например, в рамках федеральных проектов «Безопасные качественные дороги», «Формирование комфортной городской среды». В дальнейшем же мы считаем целесообразным закладывать инфраструктуру под средства индивидуальной мобильности уже на этапах проектирования городских территорий.

– Есть ли возможность как-то ограничить скорость передвижения электросамокатов? Многие сегодня лихачат, особенно молодежь, подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизни окружающих.

– Законодательно на уровне республики и тем более города мы сейчас, к сожалению, сделать этого не можем. Придется дождаться изменений в федеральное законодательство. Но хотя бы частично решить вопрос мы можем самостоятельно. Необходимо договориться с шеринговыми компаниями, работающими на территории Уфы, чтобы они механически ограничили предельную скорость передвижения своих самокатов. Подобный положительный опыт уже имеется в Санкт-Петербурге, Москве, некоторых других городах. Уверен, и нам тоже удастся найти понимание с прокатными сервисами. Да, останутся лихачи на собственном транспорте, но с учетом того, что основная часть электросамокатов в Уфе все-таки прокатные, такое решение значительно минимизирует проблему. Кроме того, необходимо навести порядок с парковками и пунктами проката. На данный момент у города заключено всего семь договоров по размещению в Уфе точек проката электросамокатов общей площадью 75 квадратных метров. Фактически же предприниматели повсеместно организуют стихийные точки проката.

– Кто непосредственно займется решением всех этих задач?

– По итогам встречи в парламенте мы договорились создать для этого в Уфе межведомственную рабочую группу. В нее войдут депутаты Государственного Собрания и городского Совета, представители ГИБДД, Минтранса, прокатных сервисов. Уверен, совместными усилиями нам удастся урегулировать все вопросы. В дальнейшем по примеру Уфы подобные рабочие группы планируем создать в Стерлитамаке и других городах республики, для которых это может быть актуально.

Евгений Рахимкулов.