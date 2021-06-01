Ключи от новой жизни

1 июня, в Международный день защиты детей, глава администрации Уфы Сергей Греков вручил детям-сиротам ключи от новых однокомнатных квартир в микрорайоне Затон по адресу: ул. Гази Загитова, 9/1. Собственное жилье получили 33 человека.

Жилплощадь передается молодым людям в полностью готовом виде: с чистовой отделкой и сантехникой. Мэр осмотрел квартиры и пообщался с новоселами.

- Поздравляю вас с этим знаменательным событием. Пусть в вашем доме всегда будут тепло, уют, радость и счастье, - пожелал он.

21-летний третьекурсник Авиационного университета Кирилл Ларионов пока живет на улице Калинина со своими опекунами - бабушкой и дедушкой. Приоритет на сегодня - экзамены, а потом уже переезд. Имеются и сбережения, на которые можно купить мебель: откладывал деньги со стипендии.

- Нам здесь очень понравилось, - говорит бабушка Кирилла Зифа Галеевна. - Дома открытые, много солнца и очень хороший двор: два дома - №№9 и 9/1 - образуют внутреннее пространство, где размещается просто огромная детская площадка с городком, тренажерами, современным покрытием. Квартира на восьмом этаже, из окон открывается прекрасный вид: деревья, сады, поля… И внутри сделан аккуратный ремонт.

Кирилл - потомственный электроэнергетик: в этой сфере трудятся или трудились его дедушка, дядя и другие родственники. «Востребованность профессии очевидна, и работа всегда была у наших мужчин основной темой для разговоров. Так что с выбором определились быстро», - отмечает Зифа Галеевна. Да и целеустремленности Кириллу не занимать. Теперь перед ним открывается новая - самостоятельная, полная возможностей жизнь.

Огромной радостью вручение ключей стало и для Виталия Цивилева и его бабушки и опекуна Зухры Васильевны: они ждали этого события с 2015 года. Виталий состоит в Региональном отделении Всероссийского общества глухих.

- Квартира им очень понравилась! - рассказала сурдопереводчик Общества глухих и друг молодого человека Кира Нугаева. - Виталий - очень спокойный и добрый молодой человек. Он окончил Уфимский политехнический колледж по специальности «токарь». А сейчас еще планирует выучиться на пекаря. Будем надеяться, что теперь все сбудуться!

Молодая мама Алина Хурмаева до получения жилья в этом же доме проживала в Челябинске у старшего брата: в Уфе, откуда они родом, у нее не было родных. Собственная жилплощадь подоспела практически ко дню рождения сынишки Ролана: на днях ему исполнится год. Воплощение мечты, которого она ждала четыре года, пришлось ей по душе:

- Перееду, как только перевезу вещи и куплю мебель. Потом, когда появится возможность, кое-что обустрою на свой вкус: ведь по профессии я - художник-оформитель. На балконе будет зона отдыха: поставлю столик, посажу цветы… А еще хотела бы отучиться на парикмахера и работать в салоне красоты.

Корзинка

- В первом квартале текущего года мы предоставили детям-сиротам 107 квартир на средства, выделенные в 2019 году. В 2020 году заключены муниципальные контракты на приобретение 113 квартир. Сегодня в собственность новоселов перешли 33, передача оставшихся 80 ожидается в конце этого года, - сообщила «УВ» начальник Управления по распределению жилья и жилищным программам администрации города Зиля Мухаметова. - При поддержке государства и республики однокомнатные квартиры для детей-сирот приобретаются ежегодно путем участия в долевом строительстве в пределах выделенных бюджетных средств.

Екатерина КЛИМОВИЧ.

katrina_1978@mail.ru

Фото Риты Ишниязовой.