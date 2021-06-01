Уфимский дозор

Во вторник комиссия администрации города во главе с первым вице-мэром Уфы Маратом Гайфуллиным проинспектировала состояние территорий Октябрьского и Советского районов.

В ходе рейда участники оценили обстановку на улицах и во дворах, пристальное внимание уделив уборке мусора на тротуарах, покосу травы и чистоте остановочных павильонов на улицах Шафиева и Менделеева. Не забыли и об объектах общепита.

– Объезд показал, что центральные улицы убраны неплохо, но по второстепенным нужно усилить работу. Есть проблемы с очисткой прибордюрных площадок и дорожных «карманов». Мусор из урн извлекается не всегда аккуратно. Будем увеличивать количество работников. В ближайшие дни все недочеты планируем устранить, – сказал первый заместитель мэра.

Также отмечено, что благоустройство осуществляется в усиленном режиме. Во дворах косят траву на газонах, стригут кустарники, поливают саженцы, вывозят крупногабаритный мусор, ежедневно проводится полив проезжих частей и тротуаров, продолжается ямочный ремонт.

– Уборка городских территорий проводится как в дневное, так и в ночное время. Например, ночью задействованы около 200 единиц техники и 200 дорожных рабочих, – сообщил начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Рустем Хамитов. – Кроме этого моются остановочные павильоны: их приводят в порядок до 6 часов утра. А днем дежурные наводят чистоту в местах интенсивного движения автомобилей.

Антон СУХАРЕВ.