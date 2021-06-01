Знак качества

В уфимской дорожной лаборатории продемонстрировали процесс проверки качества асфальта. В центре внимания исследователей были объекты, участвующие в программе «Безопасные и качественные дороги».

Мероприятие для журналистов провела ДСЛ МБУ «Служба заказчика и технического надзора по благоустройству» г. Уфы. Для анализа был взят образец дорожного покрытия Алексеевского шоссе, где тип асфальтобетонной смеси относится к категории «с тяжелыми условиями движения». Как сказали нам специалисты лаборатории, тот или иной класс присваивается в зависимости от того, насколько проба наполнена минералами.

До начала работ на объекте была проверена рецептура данной смеси – в частности, ее зерновой состав. Также исследователи выяснили максимальную и объемную плотность, определили количество вяжущего материала.

- Пробу следует отбирать из слоя асфальтобетона не ранее чем через сутки после его уплотнения, - сообщил инженер II категории Иван Бобов.

Так получилось и на этот раз. Современное оборудование позволяет брать пробы в удобной цилиндрической форме. К слову, еще недавно покрытие привозилось в лабораторию в рассыпчатом виде, и только там его «превращали» в цилиндр.

- Мы берем минимум две пробы в одной произвольной точке, после чего определяем толщину слоя и везем их к нам, - объяснила начальник лаборатории Ольга Сергейчук.

Процесс проверки включает в себя несколько этапов. На первом доставленный образец («вырубок», или «керн» иными словами), очищается от грязи и пыли, при необходимости из него удаляется старый слой. Проба при этом буквально «распиливается» на две части. В такой момент, предупреждают лаборанты, нужно быть особенно осторожными – ошметки покрытия разлетаются в разные стороны. Затем керн помещается в специальный шкаф, где сушится при температуре 52 градуса Цельсия.

- Благодаря этому оборудованию мы можем просушить образец за 2-3 часа, - делится инженер 1 категории Кирилл Бобов, - в противном случае нам пришлось бы ждать целые сутки.

На втором этапе вырубок испытывается на определение воздушных пустот. Так определяется качество уплотнения.

Высушенную пробу взвешивают, после чего погружают на 4 минуты в посуду с водой, нагретой до 23 градусов. Специалисты лаборатории определяют, какой объем жидкости впитала в себя привезенная смесь. Полученные показатели массы записываются в специальную формулу, по которой высчитывается объемная плотность. Результаты расчетов сравниваются с нормативными показателями, после чего выносится вердикт о пригодности дорожного покрытия. В случае отрицательного результата смесь признается браком, а подрядная организация обязуется переделать дорогу за свой счет.

- Всего за летний сезон мы проводим около 500 подобных анализов, - сказала Ольга Сергейчук.

В общей сложности на весь процесс отводится до 5 часов. На этот раз исследование показало, что взятый образец полностью соответствует существующим нормам. Поэтому у автомобилистов, проезжающих по Алексеевскому шоссе, нет повода для беспокойства.

Антон СУХАРЕВ.

Фото Андрея ВДОВИНА.