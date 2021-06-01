Готовимся к приему гостей

Накануне сдачи номера я получила задание от редактора – пройтись по городу и посмотреть, как он преображается в преддверии Фольклориады, ожидая гостей из полсотни стран: справляются ли службы по благоустройству с поставленными задачами и какие сложности возникают у работников жилищной сферы.

С представителями ТСЖ Ленинского района мы встретились утром во дворе дома № 68 по улице Достоевского, где была запланирована комплексная уборка.

– Наше товарищество обслуживает 126 дворов, в которых расположены 318 домов. Для удобства они поделены на 4 участка. Ежедневно на каждом из них проводится комплексная уборка одного или нескольких дворов – в зависимости от объема работ, – говорит заместитель директора товарищества собственников жилья Ильшат Насретдинов.

В отличие от обычной работы дворника, сюда входит и облагораживание: подметают мусор, обновляют краску на заборах, бордюрах, косят траву. Стараются привлекать и организации, которые находятся на данной территории. Так, например, работник магазина, расположенного в подвале дома, сегодня моет окна.

– На прошлой неделе только красила эту стену, а вчера сообщили, что снова разрисовали. И откуда только узнают, что подготовили место для нового стрит-арта, – говорит маляр ТСЖ Райха Мингазова. – Иной раз такую красоту оставят после себя, что даже жаль закрашивать!

Она работает на 12-м участке, но бывает, что выручает и других. В ЖЭУ отмечают, что люди не особо рвутся в сферу, где нужно выкладываться с утра допоздна. К тому же заработная плата тоже оставлет желать большего… На сегодняшний день заполненность штата составляет всего 30%. Вот и Райфа апа трудится здесь только потому, что предоставили служебное жилье.

– Практически каждую неделю приходится закрашивать одни и те же объекты. Центр общественной безопасности, конечно, следит за порядком, проводит беседы, но эти «горе-художники» все равно находят время и возможность. Вот если бы поймать одного такого, осудить по всей строгости, чтобы другим неповадно было, тогда, может быть, был бы результат, – сокрушается начальник ЖЭУ-12 Абузар Шамсутдинов.

Как оказалось, эта же проблема беспокоит и коммунальщиков Октябрьского района, где была расположена следующая точка моей «экскурсии». Здесь Служба по благоустройству моет остановочные павильоны. И это несмотря на то, что на улице дождь!

– Так ведь не только в разводах дело, а вот в этой «писанине» на стеклах. Разводы ополоснуть – дело пяти минут, за день можно обойти все 58 остановок, а надписи маркером, аэрозольными красками отмывать нужно вручную с применением чистящих средств и абразивных щеток, – говорит работник Светлана Батурина.

Здесь тоже, как говорится, работают комплексно: в это время дворник Венер Асадуллин подметает мусор, опустошает урны. Иной раз за день он набирается по 10 столитровых мешков. Кроме остановок, тротуаров собирает мусор и вслед за скошенной травой.

– Я называю это «псевдовоспитанностью» – люди кидают в траву мелкий мусор: конфетные обертки, бутылки из-под лимонада – и думают, что раз не бросили прямо под ногами, то не считается за хулиганство. А на самом деле, наоборот, впоследствии об мусор рвется леска триммера и нам приходится тратить время на ее замену, – говорит он.

Алина ГАРИПОВА.

Фото автора.