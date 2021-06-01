Либерализм нам не нужен

Борис Понятов – знаковая фигура в спортивной жизни республики, за почти полвека тренерской работы он подготовил более 30 чемпионов мира и Европы по греко-римской борьбе, имеет звания заслуженного тренера РФ, заслуженного работника физической культуры РБ и отличника образования РБ. Сейчас он с особым волнением ждет чемпионат мира среди юниоров, который Уфа примет в августе. Почему нам доверили состязание международного уровня, в чем секрет тренерского мастерства, он рассказал в эксклюзивном интервью нашей газете.

- Хабиб или Карелин? Кем больше восхищаются ваши ребята?

- Конечно, Карелин, это их кумир, герой России, интеллектуал. Мы ведь ставим нашим детям задачу гармоничного развития личности, чтобы он мог приносить пользу стране после завершения занятий спортом. Благодаря интеллектуальному развитию в том числе они становятся специалистами во многих видах деятельности. А сколько борцов, которые стали изобретателями и руководителями высоких рангов! Весь спорт в Советском Союзе был под их началом: председатель спорткомитета СССР, ответственный за подготовку всех олимпийских команд. Вы наверняка слышали фамилии Игуменова, Пархоменко, Колесова.

- Спортивная школа олимпийского резерва – серьезное заведение. Всех ли детей принимаете или у вас существует специальный отбор?

- Берем всех, изучаем состояние здоровья, проводим собеседование с родителями, потому что не все представляют, в какой вид спорта они попали. Отсев идет в течение всего периода обучения года, в ходе которого ребята проявляют себя. Со временем становится понятно, кто подходит, а кто нет. Единоборства, я скажу, выдержит не каждый мальчик, поэтому смотрим бойцовский характер, его физические кондиции, иногда ждем, когда он раскроется, и только в течение определенного срока мы определяем годность спортсмена.

Даже если парень не показывает результат, стараемся его продержать, ведь физическое развитие и воспитание очень важны как для подростка, так и для его родителей.

- У вас большой стаж работы и вы наверняка замечаете, что поколение за поколением ребята все слабее здоровьем и характером. Привычка общения за гаджетами делает их малоподвижными и подверженными всяким болезням…

- Все больше наблюдаю такой парадокс – к спорту больше вести родители. Когда я начинал работать, ребятам приходили больше сами и были повзрослее, мы раньше 5-6 летних не брали. Да физически они больше были подготовлены, так как играли во дворах в футбол, ходили в походы. А сейчас родители стараются привести совсем малышей, чтобы заранее определить их стиль жизни, воспитать характер и уметь преодолевать трудности. Свою роль играют и гаджеты, и родители стремятся пристроить детей, снять с себя нагрузку педагогического процесса. Тем более бесплатные спортшколы стали популярными, а раньше воспринимались как норма.

- Слышала, что в любом виде спорта тренеры используют жесткие методы для достижения результата. Наверняка, в борьбе они более чем предпочтительны?

- Это лучший способ определить характер и годность борца, но считаю, данный процесс должен быть длительным. От простого к сложному, от мягкости к дисциплине более жесткой, потому что только такое восприятие тренировочного процесса как обязательного заставляет расти обычных ребят как спортсменов. Либерализм нам не нужен, потому что в единоборствах практически мягкость не встречается. Да, сейчас с запада пришла новая система педагогического воспитания, где ребенок может сам решать, но старые методы тренировок давали свои результаты: ребята были тверже и более дисциплинированы. Сейчас этот путь приходится удлинять, но все равно где-то приходится действовать жестко, ведь в единоборстве мягкий характер не выдерживает. Вообще в спорте настрой необходим и чтобы достичь медалей, тренеру приходится проявлять разные качества.

- Сколько помню, мужчины всегда больше интересовались восточными видами борьбы. Выдерживает ли греко-римская борьба с ними конкуренцию?

- Когда появилось каратэ, ходили им заниматься в подвал, потом увлеклись боями без правил. Все эти спортсмены приходили к нам учиться и просили показать основные приемы. Начинали с нуля, потом стали комбинировать ударную технику и саму борьбу. Кстати, некоторые борцы МММ, как чемпион мира Андерсен, начинали с греко-римской.

- Как можно сочетать спорт с умственным развитием ребенка?

- В пределах наших возможностей мы интересуемся их успеваемостью, перед началом занятий наши педагоги проверяют дневники, это наша старая традиция. Также требуем дисциплины в обычной школе и быту и нам в этом помогают налаженные контакты с родителями. Они понимают, что с тренером легче идти по жизни.

- Сколько надо времени посвящать тренировкам?

- Начинают с двух-трех раз в неделю, потом чаще.

- А члены сборной республики?

- Два-три раза в день, выходной - воскресенье. Для достижения результатов надо тренироваться профессионально.

- Много ли денег требуют занятия спортом?

- На первом этапе могут вложиться, если парень не попадает в основной состав. Если в сборной, то подготовка за счет государства. А вообще СШОР бесплатная для всех, надо лишь экипировку надо купить.

- А сколько в вашей группе высшего спортивного мастерства человек?

- Пять-шесть, которых готовлю к соревнованиям.

- Фигурное катание в прошлом году сотрясли скандалы с трансфером спортсменок. А у вас бывают переходы из-за недостатка внимания тренера?

- Случается, но очень редко. Если борец ушел к другому наставнику, то такому уже нет доверия.

- Все-таки тренеры обижаются из-за уходов своих подопечных?

- Не обижаются, мы же мужчины. Но если ты предал, то к тебе и соответственное отношение. Кроме особых случаев, когда есть специальные договоренности. А если негласно, то мы таких не любим.

- А кем вы гордитесь?

- Абдулл-Басыр Баталов – первый чемпион мира, двухкратный чемпион Советского Союза. Наша школа стала известной еще в советские времена и держит высокую планку и сегодня. Неслучайно нам доверили провести чемпионат мира по юниорам, который начнется 13 августа. У нас есть традиции и возможность взять на себя эту ответственность.

Зиля БАДРИЕВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.