Растим чемпионов

Спортивная школа олимпийского резерва № 7, что расположена в Демском районе, существует с конца 70-х годов. Это сейчас на каждом углу объединения клубов, частные залы, а тогда это было единственной в данном направлении. Отделение кикбоксинга же здесь сравнительно молодое – открылось в 2007 году, но сразу же завоевало популярность среди молодежи.

– Список фамилий в журнале на одной странице не умещался и порой доходил до шестидесяти. Всего занимались более двухсот спортсменов, – говорит старший тренер отделения кикбоксинга Азат Гайсин.

В первые годы работал с детьми он один – пригласили как действующего спортсмена. Как признается, большого опыта наставничества у него момент не было, учился вместе со своими воспитанниками.

Занятия ведутся как для начинающих борцов, так и для профессиональных спортсменов. Надо сказать, что за 14 лет существования победителей не только регионального, но и федерального, мирового уровня здесь воспитали немало. Как, например, трехкратный действующий чемпион России, мастер спорта Валерий Евграфов.

– Как вчера это было: не по возрасту высокий, плотного телосложения с золотистой шевелюрой – будущий Илья Муромец! Он впервые вошел в зал и… замер. В это время воспитанники как раз отрабатывали удары: кому-то «прилетало» по голове, кто-то падал. Мне показалось, что он сейчас развернется и уйдет, но нет. Посмотрел на меня наивным детским взглядом и спросил: «И я смогу так же?» – вспоминает Азат Альферович.

Немногословный подросток отличался от сверстников усердием, упорством и целеустремленностью. Несмотря на то, что проживал в селе Жуково, никогда не пропускал тренировки. Если отрабатывали технику, не уходил из зала, пока точно не выполнил элемент. Уже через полгода он принял участие в республиканском первенстве и занял одно из призовых мест. Победа подстегнула его и мальчик, который пришел только для того, чтобы научиться постоять за себя, решил поставить планку повыше. Всегда поддерживала и семья – взрослые ответственно относились к его тренировкам и всегда привозили вовремя, а ведь дома еще и маленькие двойняшки…

Сейчас Валерий учится на втором курсе института физкультуры и все свое время посвящает тренировкам. В будущем видит себя только в спорте. Признается, что для него было бы честью вернуться в родные пенаты наставником. Он уже пробует себя в этой роли, давая ценные советы и подсказки.

– Мне есть с кого брать пример. Все мои победы – заслуга наших тренеров. Из меня – несмелого, не способного постоять за себя, им удалось слепить чемпиона мира, – скромно говорит Валерий, которому накануне исполнился 21 год.

Секретом успеха Азат Гайсин считает индивидуальный подход. Кому-то достаточно совета, а в ком-то нужно воспитывать характер. Например, был у него воспитанник – пришел в 15 лет, в хорошей физической форме, с победами. Правда, за три года поменял несколько тренеров. Оказалось, что ему не хватало дисциплинированности: часто пропускал занятия, пренебрегал советами наставника и даже имел вредные привычки. И хотя у парня были перспективы, пришлось распрощаться, так как без ответственного подхода невозможно подняться на пьедестал и удержаться на нем. А Марат Кашапов пришел в 13 лет. Изначально не проявлял особых талантов и не блистал успехами. Но отличался тем, что упорно занимался. Тренер обратил на него внимание. В результате через год мальчик принес школе свою первую медаль, а через некоторое время выбился в число лучших.

– Наша задача – воспитать не только чемпиона, а человека с правильными принципами, с железным характером и силой воли, – говорит Азат Альферович.

В пример он приводит одного из своих тренеров, который так же начинал здесь спортивную карьеру. У Андрея Михайлова была инвалидность по состоянию здоровья. Для любительских тренировок это не являлось препятствием, а вот для участия в чемпионатах его не допустили. Он настолько хотел принять участие в бою, что оспорил заключение медиков в физкультурном диспансере, прошел несколько комиссий и в итоге вышел на ринг. Завоевав серебряную медаль на чемпионате республики, ПФО, он доказал, что сила, упорство и желание могут преодолеть любые препятствия.

Алина ГАРИПОВА.

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