Если не сам, то никто

В 15.00 самое пекло, а на стадионе во дворе республиканской школы-интерната № 5 вижу команду юношей с мячом. Это, скорее всего, футболисты, предположила я, но оказалось, что борцы.

– Занимаемся в любую погоду: утром в 6.30 и днем, – рассказывает Дамир Ахметзянов.

Дамир Марсович – бывший выпускник школы, а сейчас сам готовит спортсменов. Несмотря на все свои регалии, – мастер спорта международного класса, чемпион мира по греко-римской борьбе, он оказался на удивление скромен. Уважительно относится к коллегам, воспитанникам.

– Вы допускаете, что может быть неформальное общение с учениками? – поинтересовалась я, – заметив, как один из парней протягивает ему руку с приветствием «Здрасти». И в ответ получает не суровый взгляд наставника, а дружеское рукопожатие. И тут я понимаю, что это никак не нарушение этикета, а показатель доверия.

– Стараюсь выстраивать с мальчишками доброжелательные отношения, чтобы они могли открыться и рассказать о своих проблемах. Ведь в школе много приезжих из районов, других городов. Они живут вдалеке от родителей, нуждаются в поддержке и в совете взрослых. Когда учился, у меня были хорошие отношения с Борисом Понятовым – заслуженным тренером России, с ним мы поддерживаем хорошие отношения по сей день. Он передал мне эстафетную палочку, чтобы я продолжил его дело. Но в то же время помню о необходимости соблюдать разумную дистанцию. В отдельных случаях без повышения голоса никак, – делится собеседник.

…Дамир Ахметзянов родился в 1986 году в Деме, в двухлетнем возрасте с родителями переехал на проспект Октября, учился в 117-й школе. 9, 10,11 классы закончил в Республиканском школе-интернате № 5 спортивного профиля.

Сначала занимался гимнастикой, с 10 лет пошел на борьбу на стадион «Динамо» по приглашению мастера спорта международного класса Рафиса Рафаиловича Садыкова. Пришел, записался к Борису Андреевичу и на протяжении 20 лет боролся под его началом. Популярностью начал пользоваться в 2001 году после успешного выступления в первенстве России в Сочи. А затем по восходящей в 2002 поднялся на пьедестал почета крупнейшего традиционного турнира молодых борцов на призы легендарного Александра Карелина, в 2005-м занял второе место на Международном турнире, в 2006-м был основным кандидатом на победу в первенство России.

Затем поехал на международный турнир в Болгарию, где выиграл бронзу. Титул чемпиона мира по греко-римской борьбе завоевал на Молодежном первенстве мира в Гватемале, показав результат, которого в Башкортостане не было около 30 лет. Выполнив норматив мастера спорта международного класса, перешел во взрослую команду. Что далось довольно тяжело, поскольку раньше боролся в самой маленькой весовой категории 50 кг, а во взрослой начинается от 55-и. В 2009 году первый раз попал в основную сборную, был пятым на Чемпионате страны, выступал на Международных турнирах в Швеции, Финляндии, Испании. Быть тренером не планировал. Мечта, как у каждого спортсмена была – стать Олимпийским чемпионом. Но к 30 долго начали заживать травмы, и принял решение завершить карьеру.

– Вам везло на соревнованиях?

– В таких видах как греко-римская борьба успех от везения не зависит. Здесь каждый спортсмен борется один на один со своим соперником, и команды, которая могла бы подстраховать, рядом нет. Принцип такой: если не сам, то никто. В нашем виде спорта успехов можно добиться только упорным трудом, как и в жизни. Об этом я постоянно рассказываю ребятам. Учу их ставить цель и поэтапно идти к ней.

– В этом году в Уфе открыли школу по джиу-джитсу и грэпплингу Джеффа Монсона. Нет ли опасений, что в перспективе классическая дисциплина будет вытеснена?

– Возможно и есть. Поэтому для популяризации греко-римской борьбы организуют много соревнований. В апреле в Уфе состоялось Первенство мира среди юниоров. Это, наверное, первое мероприятие подобного масштаба в моей памяти. С 4 по 6 июня в Центре спортивной подготовки РБ имени Римы Баталовой пройдет финал Спартакиады молодежи России. Так что есть надежда, что желающих заниматься единоборством увеличится.

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Школа-интернат № 5 основана в 1961 году для детей речников микрорайона Затон и относилась к администрации Ленинского района. В 1999 году на основании распоряжения кабинета министров РБ стала Государственным образовательным учреждением – Республиканской школой-интернатом № 5 спортивного профиля для подготовки перспективных спортсменов в сборные команды республики и России. Фойе учебного заведения украшают портреты самых именитых выпускников, в числе которых фехтовальщик, бронзовый призер Олимпийских игр Реналь Ганеев, двукратная чемпионка и бронзовый призер паралимпийских игр по легкой атлетике Елена Паутова, Дамир Ахметзянов…

Прием документов на 2021-2022 учебный год проводится с 1 по 19 июня. Конкурс 7-8 человек на место.

Приемная комиссия работает с 9 до 14 часов. Справки по телефону: 8 (347) 287-13-55.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото автора.