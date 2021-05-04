Уфимец Альбанов

Вчера под звон рынды торжественно открылся Музей полярников имени Валериана Альбанова – прототипа героя книги «Два капитана».

Событие приурочено к 139-й годовщине со дня рождения прославленного полярника. Как признался глава Башкортостана Радий Хабиров, он счастлив, что такой музей появился в Уфе и нынешнюю ночь провел, перечитывая роман Каверина. Он поблагодарил всех создателей за работу и наградил идейного вдохновителя проекта – писателя Михаила Чванова орденом Григория Аксакова.

– Сегодня мы отдаем историческую память тем, кто долгие годы бился за то, чтобы память о Валериане Альбанове была увековечена, чтобы появился музей его имени, – сказал Радий Хабиров. – Очень актуально и важно, что мы открываем этот музей в период, когда значение Арктики для нашей страны становится всё более важным.

- Идея зрела во мне давно. В позапрошлом году, в год столетия со дня смерти Альбанова я озвучил инициативу главе республики Радию Хабирову, почему-то уверенный, что он обязательно меня поддержит. На что Радий Фаритович заметил, что девиз «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» - и его тоже, и дал добро на создание музея, - поделился Чванов. - Записки о путешествии по дрейфующим льдам Северного Ледовитого океана издавали за границей много раз, в России – лишь в 1953 году. Книга потрясла меня. После многолетнего поиска удалось выяснить, что родился он в Уфе 26 мая 1882 года, учился в нынешней Аксаковской гимназии и погиб, будучи офицером Колчаковской армии в Гражданскую войну в Ачинске в результате взрыва эшелона с боеприпасами 29 декабря 1919 года.

Музей расположился в архитектурном памятнике - восстановленной двухэтажной усадьбе купцов Соловьевых по улице Свердлова, 88. Он состоит из пяти залов, посвященных, в том числе, истории освоения Арктики, поискам шхуны «Святая Анна», Альбанову и другим полярникам из Башкирии. Есть здесь и кинозал, и кают-компания для проведения культурно-образовательных мероприятий и мастер-классов. Все оформлено с использованием новых мультимедийных технологий.

Занималась экспозицией казанская фирма «Дисплей-Арт» по проекту Национального музея РБ. Компания два месяца монтировала залы с использованием новейших технологий. Посетители могут посмотреть уникальные исторические кадры, а визуализация позволяет представить, как выглядит «Северное сияние» - сменяющиеся переливы цветов радуги на потолке.

Адмиралтейский якорь, весом в 1,5 тонны привезен фурой прямиком из Балтийского порта. Он служил верой и правдой на минном крейсере «Амурец» с 1905 по 1946 год и, кажется, пропитан соленым ветром тех героических времен.

На втором этаже, в зале, посвященном уфимскому периоду Альбанова, на «льдине»-постаменте возвышается каяк, он адаптирован под старину.

- Над каяком мы трудились с особым трепетом, - пояснил директор ООО «Дисплей-Арт» Андрей Жуков. – Полярники построили их 8 из обшивки «Святой Анны», сохранился лишь один, на котором спаслись Альбанов с матросом Конрадом. Чертежа не было, но штурман сделал несколько зарисовок, по ним мы и создали лодку, правда, значительно больше оригинала. Даже отделали кожей. Дело в том, что для лучшего скольжения, а также для сохранения тепла полярники использовали моржей. Мы взяли обычную кожу, но стилизовали ее очень убедительно.

Из уникальных экспонатов есть в музее предметы обихода Альбанова: полярные очки, подсвечник, фотографии, книги, страницы из дневников, морской бушлат, рукавицы из оленьей кожи и даже «набор эгоиста». Так с юмором назвали полярники миниатюрную кастрюлю, подогреваемую фитилем керосинки. На ней можно приготовить обед для одного человека.

Нельзя пройти мимо и чугунной плиты из церкви, где крестили Валериана Ивановича.

- Валериан Альбанов - идеальный пример для того, чтобы показать нам, что всегда нужно идти вперед и не сдаваться. Его судьба, короткая, но яркая жизнь – образец для подражания, - поделился впечатлениями третьекурсник БашГУ Фаниль Газатуллин.

Своими впечатлениями поделился участник полярной экспедиции «По следам двух капитанов» Владимир Мельник:

- Мы решили пройти этот путь в 2010, 2011 и 2012 году, и она продолжается. У нас есть экспедиционный проект, мы сделали находки, которые, пожалуй, поставили новые вопросы и самая большая тайна – куда делась шхуна и половина команды, капитан Брусилов и девушка. Надеемся, что с поддержкой руководства республики все-таки разгадаем эту тайну.

Член-корреспондент Российской Академии наук Константин Валентинович Лобанов зачитал приветственный адрес от имени РАН, в котором, в частности, говорится:

- Арктика - быстро развивающийся регион, ее изучение – одна из самых актуальный задач современности. С созданием музея полярников мы еще больше популяризируем эту тему. Желаем сотрудникам музея крепкого здоровья и неиссякаемой бодрости.

Ирина ШИПУНОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.