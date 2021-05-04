Газопровод для Забелья и новый «Эколь»

В Уфе начал работу Российский нефтегазохимический форум. Во время торжественной церемонии с участием главы Башкортостана Радия Хабирова в режиме телемоста произведен запуск нового производства БСК «Эколь».

- Долгие годы цех «Башкирской содовой компании», где выпускали порошок «Лотос», законсервировали, людей распустили. Раньше спрос на эту продукцию был большим, объемы доходили до 8 тонн в сутки. Восстановили мы производство в кратчайшие сроки. Объем инвестиций по проекту составил 275 млн рублей. Проектная мощность синтетических моющих средств - 60 тысяч тонн в год, работать будут 4 бригады в 3 смены. На н прилавках башкирский порошок появится в ближайшее время. Планируем поставлять его по всей России, ведем переговоры с ближним зарубежьем, - отметил Радий Хабиров.

Также на форуме ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод от газораспределительной станции «Ново-Александровка» до микрорайона Затон протяженностью 26 км. Он позволит решить проблемы дефицита пропускной способности газораспределительных сетей Забелья и подключить к ним более 30 тысяч новых квартир и шесть котельных.

Президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль подчеркнул, что, несмотря на пандемию коронавируса и ограничения в добывающей отрасли на уровне стран ОПЕК, Россия остается одним из мировых лидеров по добыче нефти и газа.

– В следующем году мы будем отмечать 90-летие с начала добычи башкирской нефти. Добывающий и перерабатывающий кластер республики и сегодня играет важную роль в топливно-энергетическом комплексе страны, – отметил он.

Пленарное заседание прошло по теме «Нефтегазохимические проекты в России: тренды развития отрасли». В 2020 году этасфера столкнулась с серьезными трудностями, вызванными пандемией и последующим падением мировых рынков. На показатели также сильно повлияло сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Но в этом году промышленность начала расти, за четыре месяца индекс промпроизводства составил 102,6 процента. В апреле полностью восстановилась нефтепереработка. Также в республике с каждым годом снижаются бюрократические препоны для ведения бизнеса. Ранее Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов озвучил результаты индекса административного давления на бизнес за 2020 год, Башкортостан занял девятое место.

Председатель совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе сравнил нашу площадку с Петербургским международным экономическим форумом.

– И там, и здесь можно пообщаться с ведущими экспертами и представителями ключевых предприятий страны. Но в Уфе больше коллег по отрасли, глубоко понимающих положение дел, проблематику, – сказал он.

Свою продукцию на выставке представили более 260 компаний из 31 региона. Самые большие стенды традиционно у ведущих предприятий отрасли - «Башнефть», «Транснефть-Урал», «Газпром-трансгаз Уфа». Одно из новшеств выставки – виртуальная экспозиция, ознакомиться с которой можно на цифровой платформе, что позволяет выйти на связь с экспонентами из любой точки мира и провести деловые переговоры.

На стенде «Газпром трансгаз Уфа» руководителю региона рассказали о перспективах производства современного газоперекачивающего агрегата на базе газотурбинного двигателя АЛ-41СТ мощностью 25 МВт, который производит «ОДК-УМПО». Новый агрегат будет использоваться Газпромом. Первый опытный образец выйдет на стадию испытаний в 2022 году.

Также ПАО «Газпром» и АО «РусГазДобыча» заключили соглашение, согласно которому предприятие «Газпром нефтехим Салават» будет ежегодно перерабатывать 28 млрд куб. м газа.

– Соглашение позволяет загрузить действующие мощности в Салавате и открывает возможность создавать новые производства по глубокой переработке газа, – подчеркнул Радий Хабиров.

Еще одним значимым событием стала передача компанией «Газпром СПГ технологии» в опытную эксплуатацию автомобильного тягача «КамАЗ», использующего в качестве моторного топлива сжиженный природный газ. Он будет работать на уфимском логистическом предприятии «Транстерминал».

Коллективную экспозицию под названием Made in Belarus представила Белоруссия. Здесь можно увидеть продукцию семи предприятий. Делегацию на выставке возглавил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

- Все наши предприятия представили свои ведущие разработки. У «Могилевхимволокно» новинка – первичное полиэфирное волокно типа «конжугейт», оно служит сырьем для производства синтепуха для набивки подушек, одеял, одежды, мебели, игрушек, - пояснила ведущий специалист отдела выставок в РБ и странах СНГ выставочного предприятия «Белинтерэкспо» Дарья Лохман.

Компания «Светлогорскхимволокно»,занимается реализацией термостойких волокон.

- Разумеется, российский рынок для нас приоритетный, - сказал специалист по продажам компании Владимир Ус, - Но также мы активно экспортируе продукцию в Европу, а углеродные материалы пользуются спросом в странах Азии.

Свои новейшие разработки в ходе выставки представила компания «Акустические измерительные системы-НН» из Нижнего Новгорода. Предприятие, совсем недавно получившее сертификат отечественного производителя, занимается производством контрольно-измерительных приборов.

- Оборудование рассчитано на высокие температуры и сложные жидкости, - рассказал руководитель отдела продаж и развития Михаил Тимонин. - Помимо нефтегазовой сферы обеспечиваем разработками речные и морские суда.

За время пребывания в выставочном зале нам удалось немного изучить принципы работы тех или иных изобретений. Оказалось, что некоторые производители подходят к делу с креативом – как, например, уфимско-челябинское предприятие по производству калибраторов. Вместо привычной воды они используют в своих механизмах абсент.

Впервые в выставке принимают участие такие компании как «Гелекс Технологии», «Норс-Транс», «Бергер Пампс» (Москва-Германия), «Газпром СПГ технологии» (Санкт-Петербург), Салаватский химический завод, Богословский кабельный завод».

Благовещенский арматурный завод – одно из крупнейших предприятий в России по выпуску трубопроводной арматуры, где трудятся более 2000 сотрудников.

- В выставке «Газ. Нефть. Технологии» принимаем участие каждый год, сотрудничаем с крупнейшими компаниями региона, в том числе со всеми местными проектными институтами. Из новинок представляем импульсные предохранительные клапаны. Рады, что после пандемии, возобновились офлайн-мероприятия, до этого в Москве выставлялись, вот теперь в Уфе, надеемся на стопроцентную эффективность, - рассказал руководитель группы разработки новых видов продукции Александр Кузьменко.

Торговый дом «Воткинского завода» из Удмуртии также постоянный участник уфимского форума.

- Производим – насосы, задвижки, для капремонта, подземного ремонта скважин. В выставке «Газ. Нефть. Технологии» участвуем каждый год, кроме прошлого пандемийного года. Находимся не так далеко от Уфы, всего пять часов езды. Здесь участвуют специалисты, которые непосредственно заняты на производстве, нефтяники, главные механики, они задают конкретные вопросы, по делу.

Одним из важных пунктов деловой программы стал круглый стол по теме экспорта нефтегазового оборудования на внешние рынки. Также эксперты обсудили проблемы добычи на шельфе Арктики и использования ресурсов стран Африки, российско-казахстанское сотрудничество.

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В рамках выставки глава республики Радий Хабиров вручил дипломы лауреатам детского конкурса инновационных проектов среди учащихся школ. Ими стали Игорь Ишметов, представивший проект компьютерного тренажера по обслуживанию нефтегазового трубопровода, Тимур Раянов – автор проекта марсианской научной капсулы MARSlab, Амир Ибрагимов, разработавший мобильный робот-санитайзер, Артур Билалов, представивший проект робота-путеводителя, и Руслан Набиуллин исследовал влияние промышленных предприятий на окружающую среду.

Альфия ИБРАГИМОВА,

Антон СУХАРЕВ.

Фото Риты Ишниязовой.