В погоне за легкими деньгами

– Подруга, можешь одолжить пять тысяч до зарплаты, сын очки разбил, не знаю, что и делать, – написала на днях Лиля, с которой мы дружим много лет. К сожалению, в этот раз я не смогла ее выручить, и она рассказала, что буквально вчера получила сообщение об одобрении кредита и подумывает воспользоваться услугой…

Многим из нас знакома эта ситуация: до зарплаты еще несколько дней, а денег уже нет. Обычно в таких случаях обращаешься к близким людям, но если они не могут помочь, невольно бросаешь взгляд на доску объявлений, которая пестрит фразами «Кредиты наличными на любые цели», «Срочные займы, недорого», «Кредиты без справок о доходах», «Получить наличные за 5 минут» и т.д.

В том ли причина, что после пандемии население не может войти в привычное русло или дорожает «продуктовая корзина», но в последнее время такие объявления буквально заполонили все столбы на улицах города и от них не спасают даже антивандальные сетки. Кто же выдает эти кредиты и кому они на самом деле выгодны, тем, кто их возьмет или тем, кто выдает? Ведь все мы знаем, что банки всегда выставляют целый ряд условий: справки о зарплате с официального места работы, согласия поручителей и другие документы для оформления даже небольшого кредита. Чтобы узнать, есть ли тут какой-то обман, и стоит ли доверять подобным объявлениям, а также уточнить, насколько просто брать «в долг», мы решили позвонить по нескольким номерам, сорвав листочки на остановке общественного транспорта.

И без паспорта можно

Для начала купила новую сим-карту, чтобы потом не беспокоили сообщениями и звонками другие аналогичные предприятия. Ведь, как мы знаем, есть общая телефонная база, которая перекупается организациями, и если обратиться за услугой один раз, можно считать, что ты подписался на информацию от остальных.

По номеру, который мне скинула Лиля, ответил вежливый женский голос.

– Здравствуйте. Меня зовут Алина, вчера получила сообщение об одобрении кредита на 30 тысяч рублей, можно уточнить, на каких условиях и когда я могу получить деньги?

– Да, вижу, что у вас положительный ответ. Чтобы оформить кредитный договор и получить деньги, необходимо подойти к нам в офис с паспортом. Подробнее об условиях вам расскажет специалист, – ответили мне после пары минут ожидания.

Правда странно то, что я лично не получала никакого сообщения, но девушка подтвердила одобрение на кредит. Через несколько часов договорилась подойти в один из офисов, что расположен на углу улиц Правды и Ухтомского.

Меня любезно встретил молодой человек, на его бейджике значилось имя Евгений. Никаких названий предприятий, должностей, просто Евгений.

В первую очередь он попросил паспорт, но я, немного поискав в сумке, заявила, что забыла документ в машине у мужа и сейчас попрошу его вернуться, так как он уехал. Предложила «узнать свои шансы на одобрение» по электронному варианту. Посмотрев на мои данные в телефоне, он сообщил, что даже по нему могут выдать 5000 рублей, а если не хватит, стоит лишь подойти с паспортом и лимит вырастет. Получается, что для получения денег не нужно даже иметь паспорта!

Тут я вспомнила случай, который мне рассказала воспитательница из детского сада. Ее муж – военнослужащий. Так как они живут разъездами, то часто снимают жилье, а чтобы затем получить компенсацию, составляют соглашение с указанием паспортных данных, предоставлением копий документов. Как-то раз им позвонили коллекторы и потребовали вернуть деньги, которые ее супруг якобы занимал два месяца назад. Как оказалось, после того как расторгли договор об аренде жилья и переехали в другой город, предприимчивый владелец квартиры, использовав копию документов, взял кредит на 12 тысяч рублей на чужое имя. Суд, конечно, доказал его вину, но после того случая при предоставлении копий документов военнослужащий теперь всегда размашисто пишет на них их предназначение.

– А если бы это были не мои документы? – спрашиваю я у Евгения, который уже начал составлять договор.

– Ну как, я же вижу, что на фотографии вы, к тому же, чтобы получить деньги, мы идентифицируем вашу личность через банковскую карту. У вас же есть с собой карта любого банка и привязанный к нему номер телефона?

После моего утвердительного ответа он спросил, где я работаю, какой доход, но никаких справок, подтверждающих мою занятость, не попросил. На вопросы о процентной ставке я не получила точного ответа – все зависит от срока и размера кредита. Но суть одна – чем меньше сумма и период выплаты, тем выше процентная ставка. По его подсчетам, за пять тысяч на пять дней мне пришлось бы заплатить почти 6.

Когда Евгений предложил мне ознакомиться с кредитным договором и подписать, я под предлогом, что схожу за паспортом, поспешила удалиться. Мой экземпляр документа он уничтожил, так как он был оформлен на меньшую сумму, которая мне требовалась.

Что ж, несмотря на негуманные условия и огромные проценты, здесь мне готовы были ссудить 5000 рублей без предоставления паспорта, но с идентификацией личности через сторонний банк и до 30 тысяч рублей – если бы я пришла с документом. По словам консультанта, деньги получила бы наличными сразу же после подписания договора. Звонить на работу, проверять мою надежность здесь не собирались.

Как выйти из «черного списка»

К сожалению, позвонив по объявлению, можно легко наткнуться и на мошенников. Один из таких ответил мне на следующий звонок. Молодой человек на встречу не приглашал, на мои вопросы отвечал уклончиво – говорил, что у них гибкие условия, проценты зависят от моей платежеспособности (которую, кстати, тоже подтверждать не нужно). На мою просьбу, что не люблю обсуждать такие вещи по телефону, предложил подъехать в любое удобное для меня время и место. А когда поинтересовалась, какую организацию он представляет, сообщил, что сотрудничает с несколькими предприятиями и, если нужна большая сумма, готов помочь оформить не один займ.

– К сожалению, я потеряла паспорт и сейчас имеется только распечатанная бумажка из Госуслуг о том, что документ будет готов через неделю. Деньги нужны как раз на оплату госпошлины. Можем ли как то решить этот вопрос? Готова подтвердить свою личность через Сбербанк! – говорю ему уверенно, исходя из опыта предыдущего разговора.

– Нам бы, конечно, хотя бы копию документа… – начал сомневаться собеседник, но как только я сказала, что предоставлю, быстро оживился. – Только в этом случае будет комиссия. После получения денег 20% от общей суммы нужно будет отдать наличными.

2000 рублей за 10000!!! И это без учета процентов!

Выяснив для себя, что источники легких денег подразделяются на микрокредитные (микрофинансовые) организации и частные лица (брокеры), во время третьего звонка рассказала историю о том, что у меня когда-то был большой долг перед банком, который впоследствии погасила, но была внесена в «черный список». Теперь мне срочно нужны деньги на покупку машины, однако везде получаю отказ.

– Помочь смогу, но это займет время и будет стоить 25% от суммы кредита. Сроки зависят от того, с каким банком мне удастся договориться и насколько большим долг был в прошлый раз. Но в принципе все решаемо, у меня уже были такие ситуации, тем более, если ваш предыдущий кредит погашен три года назад. Стереть «черную метку» из базы будет легко, – бодро ответил мне молодой человек, представившийся Александром.

Обсуждать условия по телефону он не захотел, а предложил подъехать через пару часов и переговорить лично. Объяснил, что за это время он подготовит несколько программ из различных банков, и мы вместе выберем наиболее выгодный. Сказала, что подумаю над его предложением и перезвоню в случае необходимости…

Ну что ж, если нужно быстро найти деньги, возможностей – масса, даже, как оказалось, не обязательно иметь кристально чистую кредитную историю. Но предприятие это слишком рискованное и дорогостоящее. Ведь долг придется возвращать.

Алина ГАРИПОВА.

allinki507@mail.ru

Корзинка

Погуглив про микрофинансовые организации и брокерские услуги, я поняла, что первые – официальные предприятия, которые работают в рамках закона и, несмотря на достаточно жесткие условия, поступают в соответствии с условиями договора и кредитования. Каждая МФО зарегистрирована в государственном реестре, который всегда можно проверить, прежде чем обратиться. На данный момент работают более 2500 различных объединений с многочисленными филиалами. Все они имеют офисы, стационарные телефоны, официальный сайт, так как им нет смысла скрываться. И всячески стараются быть открытыми. Они не потребуют деньги за оформление кредита или перед выдачей займа, и вы будете должны им только те деньги, которые вы у них одолжили с учетом набежавших процентов.

Мошенники же часто предлагают незаконные услуги, например, подделать справку о доходах, исправить кредитную историю. Также охотятся за личными данными, чтобы потом использовать их в своих целях.