Неудобно, но необходимо

С понедельника в Уфе начались плановые отключения горячей воды. Вынужденное пользование кастрюлями, тазиками и кухонной плитой для нагрева воды создает массу неудобств и порождает вопросы: для чего нужны весенне-летние отключения и можно ли их избежать?

Для того чтобы объяснить смысл весенне-летних отключений, прежде всего отметим, что горячая вода не приходит в дома по отдельной трубе от котельных и ТЭЦ. Она нагревается из обычной холодной в специальных теплообменниках районных бойлерных с помощью теплоносителя, который идет от ТЭЦ и котельных. В холодный сезон теплоноситель используется также для отопления зданий. Именно поэтому на время проверки и ремонта теплотрасс горячей воды в домашних кранах не будет.

Как пояснили в МУП «Уфимские инженерные сети», отключения проходят в три этапа. На первом, длящемся около недели, выполняются гидравлические испытания теплосетей путем создания высокого давления в системе для выявления изношенных участков и потенциально ослабленных мест. Второй этап, включающий в себя собственно ремонт котельных и теплотрасс, длится около двух недель. Третий недельный этап, проводимый ближе к концу лета, состоит из повторных гидравлических испытаний, позволяющих оценить качество сделанного ремонта и надежность системы теплоснабжения перед началом холодного сезона. Все эти работы завершаются до начала сентября. Без них на сетях будут неизбежно случаться аварии, что в сильные морозы может поставить жителей оказавшихся без тепла домов в буквальном смысле на грань выживания.

Для многих уфимцев наверняка интересен сам процесс гидравлических испытаний, на которые приходится половина общего времени отключений. О нем нам рассказали в МУП УИС.

Первый этап – так называемое расхолаживание труб, ведь для гидравлических испытаний должна применяться вода с температурой не выше +40°C, чтобы не ошпарить людей. В теплосетях для обеспечения горячего водоснабжения вода имеет температуру от +70°C и процесс ее остывания занимает от 9 до 24 часов.

Затем начинаются собственно испытания: с помощью специальных насосов на каждый участок сетей не менее чем на 10 минут подается вода под давлением на четверть выше рабочего максимума. В это время специалисты следят за показаниями манометра. Если где-то труба не выдержала и произошел порыв, прибор зафиксирует снижение давления.

Теплосети в Уфе имеют большой процент износа, поэтому во время опрессовок на испытуемом участке нередко выявляется до 30-40 слабых мест. Их нужно найти и провести необходимый ремонт. При этом, если на одном участке очень много порывов, их временно локализуют и лишь затем проводят капитальный ремонт.

Трубопровод и его элементы считаются выдержавшими испытания, если не обнаружено порывов, потения в сварных соединениях и в основном металле, видимых остаточных деформаций и трещин.

Нужно учитывать, что испытывается сразу целая тепломагистраль протяженностью несколько километров, а также разветвлённая сеть трубопроводов квартальных сетей.

После завершения всех проверок нужны примерно сутки для того, чтобы температурный и гидравлический режим теплосетей восстановился до нормы.

Во время плановых отключений также проверяется оборудование котельных, ЦТП, персонал теплоснабжающей компании переходит на продленный график работы, нередко – круглосуточный.

С точки зрения безопасности для жителей также принимаются все меры. Во время опрессовки от испытуемого участка отключаются все объекты: внутренние системы домов повышенного давления в 16-20 атмосфер просто не выдержат, их испытывают отдельно, персоналом управляющих компаний, и уже без отключения горячей воды.

Алексей Фатыхов.

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