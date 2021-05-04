Фестиваль расширяет границы

Новосибирск, Томск, Тюмень, Тобольск, Астрахань, Москва и, конечно, Уфа. В нашем городе стартует IV международный фестиваль Ильдара Абдразакова – лучшего баса мира и основателя Фонда поддержки и продвижения молодых талантов и развития международных культурных связей.

Начнется он 27 мая - дата не случайна. Это день рождения, 95-летие выдающегося музыкального педагога Миляуши Муртазиной, воспитавшей целую плеяду талантов, выросших в своем профессионализме до планетарного масштаба.

- Для меня это особенный день, - сказал Ильдар Абдразаков, - и я хочу именно так поздравить своего любимого учителя. Репертуар концерта мы составляли с учетом ее пожеланий, в нем будут звучать произведения, которые она бы хотела услышать в исполнении своих учеников. Трансляцию концерта она будет смотреть дома в режиме онлайн, в любимом кресле с чашечкой чая. Это наш ей подарок.

Среди солистов ее ученики Елена Стихина, Василий Ладюк, Владислав Сулимский, Аскар Абдразаков, Диляра Идрисова, Альфия Каримова, Идрис Газиев, Владимир Копытов, Раиль Кучуков, Владимир Белов. В сопровождении Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан прозвучат популярные арии и дуэты из опер русских и зарубежных композиторов. Дирижер – Дмитрий Крюков.

Фестиваль включает в себя не только концерты, но и мастер-классы. В этом году в феврале впервые провели образовательную программу в преддверии тура по регионам. Мастер-классы прошли в Московской консерватории и вызвали огромный интерес.

Почему для мероприятия выбраны именно эти семь городов? На этот вопрос Ильдар Абдразаков ответил просто: «Приглашали больше, но в этих я еще не был!», тем самым раскрывая планы по дальнейшему расширению границ музыкального фестиваля, и обещал, что через год в Уфе обязательно состоится опен- эйр на площадке прекрасного уфимского амфитеатра, и под открытым небом, над просторами Белой прозвучат лучшие произведения классической музыки.

Лилия ЗИМИНА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.