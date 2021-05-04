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Фестиваль расширяет границы

Автор: cmanager от Сегодня, 08:37

Фестиваль расширяет границы Новосибирск, Томск, Тюмень, Тобольск, Астрахань, Москва и, конечно, Уфа. В нашем городе стартует IV  международный фестиваль  Ильдара Абдразакова – лучшего баса мира и основателя Фонда поддержки и продвижения молодых талантов и развития международных культурных связей.

Начнется он 27  мая - дата не случайна. Это день рождения,   95-летие выдающегося   музыкального педагога Миляуши Муртазиной, воспитавшей  целую плеяду талантов, выросших в своем профессионализме до  планетарного масштаба.

- Для меня это  особенный день, - сказал Ильдар Абдразаков, -   и я хочу  именно так поздравить  своего любимого учителя.  Репертуар концерта  мы  составляли  с  учетом ее пожеланий, в нем будут звучать   произведения, которые она бы хотела услышать в исполнении своих учеников. Трансляцию концерта она будет смотреть дома в режиме онлайн,  в любимом кресле с чашечкой чая. Это наш  ей подарок.

Среди   солистов  ее ученики Елена Стихина, Василий Ладюк, Владислав Сулимский, Аскар Абдразаков, Диляра Идрисова, Альфия Каримова, Идрис Газиев, Владимир Копытов, Раиль Кучуков, Владимир Белов. В сопровождении Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан прозвучат популярные арии и дуэты из опер русских и зарубежных композиторов.  Дирижер – Дмитрий Крюков.

Фестиваль включает в себя не только концерты, но и мастер-классы.  В этом году в феврале впервые провели образовательную программу в преддверии тура по регионам. Мастер-классы прошли  в Московской консерватории и вызвали огромный интерес.

Почему для мероприятия выбраны именно эти семь городов? На этот вопрос Ильдар Абдразаков ответил просто: «Приглашали больше,  но в этих я еще не был!», тем самым  раскрывая планы по дальнейшему расширению границ  музыкального фестиваля, и обещал, что через год в Уфе  обязательно состоится опен- эйр  на площадке  прекрасного  уфимского амфитеатра, и под открытым небом, над  просторами Белой  прозвучат лучшие произведения классической музыки.      

Лилия ЗИМИНА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.

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Категория: Четверг

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