Ах, рыцари остались на земле…

В наш меркантильный век хочется романтики, а также верить, что есть на земле благородные рыцари. И…. ах! Вот он на сцене – Дон Кихот Ламанчи! «Пусть на голове шлем – треснутое блюдо, щит – картонный, панцирь жалкий…» И все-таки это один из самых любимых героев классики всех времен и народов.

Поэтому стоит ли спрашивать - почему театр оперы и балета решил пополнить свой репертуар еще одним Дон Кихотом (уже есть одноименный балет)?! Причем, надо заметить, оперу французского композитора Жюля Масне ставят нечасто, в мире она идет на двух-трех сценах, в том числе знаменитой Мариинки.

История Рыцаря печального образа воплощена художественным руководителем, режиссером и исполнителем главной роли, народным артистом Башкортостана Аскаром Абдразаковым, дирижером, народным артистом РБ Артемом Макаровым, художником – постановщиком Иваном Складчиковым.

Премьерные показы посвящены 95-летию выдающегося оперного педагога и музыкального деятеля Миляушы Муртазиной. Среди ее учеников – лауреаты и дипломанты международных, всероссийских и республиканских конкурсов, обладатели почетных званий, государственных премий. В том числе и художественный руководитель театра Аскар Абдразаков.

Постановка - масштабный и дорогостоящий проект, осуществленный при поддержке руководства республики (бюджет 18 миллионов рублей). И нужно отметить, что итог огромной работы всей команды театра не только впечатляет, но даже ошеломляет. Это по-настоящему большое искусство, где все сделано на отлично, начиная с гениальной музыки Масне в исполнении нашего симфонического оркестра, прекрасных голосов солистов, великолепного художественного оформления до таких нюансов, как постепенное погружение зрителя в атмосферу Испании XVI века. Как только переступаешь порог театра, тебя встречают «рыцари» (пусть это только фотозона), но уже этот момент заставляет предвкушать главное действо.

…И вот на сцене любитель романов, благородный, но обедневший идальго на верном Росинанте и его верный слуга Санчо Панса, чей наряд выдает в нем зажиточного крестьянина. Мы чувствуем жаркое небо Ла-Манчи и слышим в голосе Дон Кихота его стремление, неуклонное желание отправиться в дальний путь, навстречу подвигам во имя прекрасной дамы – пленительной звезды Дульсинеи.

Спектакль стал режиссерским дебютом известного оперного баса, художественного руководителя театра Аскара Абдразакова.

- Давно хотел осуществить эту постановку, - говорит Аскар Амирович. - Опера Массне ставится очень редко, хотя это настоящий шедевр, кладезь удивительных мелодий. Захватывающий сюжет, приключения, динамика, много комических эпизодов – все вовлекает в атмосферу, где правят любовь и рыцарские поступки. Для меня «Дон Кихот» – особая история, которой я хотел поделиться со зрителем. Кроме того, в жизни каждого человека наступает этап, когда он осознает, что накопил серьезный опыт, который должен передать. На мой взгляд, современному обществу не хватает опоры на вечные ценности, романтических порывов. И эта премьера для меня и для всей постановочной группы – возможность показать красоту человеческой души, те ценности, которые помогают преодолеть любые препятствия и возвыситься над обыденностью.

Стоит немного обратиться к истории. В свое время великий русский бас Федор Шаляпин блистательно исполнил данную роль. И для мира искусства - это эталон, но стоит отметить, что, по мнению ведущих театральных критиков Дон Кихот Аскара Абдразакова – один из лучших в современной культуре. У него свои завораживающие краски, а облачение - реверанс образу, созданному известным русским художником Александром Бенуа. К слову о костюмах. Для оперы в цехах театра их было изготовлено около 400, в дополнение к ним – более 200 головных уборов и более 100 пар обуви. И все – полное попадание в эпоху! К примеру, у знати обязательны красные каблуки. Особая тема - платья дам. У всех есть нижнее и верхнее, второе у простолюдинок при непогоде может использоваться как накидка. Бархат, парча, шелк, тафта, жаккард, метры золотой и серебряной тесьмы, стразы, бусы… Работа над костюмами шла около пяти месяцев, художником сделано 2 тысячи эскизов. Хор во время действа переодевается трижды. Дульсинея блистает в великолепных платьях, расшитых и украшенных сверкающими камнями и великолепных диадемах. Одно - копия костюма, в котором исполняла эту роль великая русская актриса Мария Ермолова.

- В «Дон Кихоте» мы воссоздаем испанскую моду эпохи маньеризма, – говорит художник Иван Складчиков. – Это исторический срез того времени - от придворного костюма инфанты до военных, гардемаринов и горожан.

Но роскошь лишь фон, на котором происходят события. И в этом вся идея: богатства, материальные блага - ничто по сравнению с великом духом рыцарства. Странствующий герой покоряет наши сердца чистотой своих помыслов. Ему не нужно злато, он идет дорогою добра и подвигов. Пусть главный герой кажется странным, но это - возвышенное безумие, недоступное обывателю. И возникает чувство, а не теряем ли мы в суете наших дней что-то важное? Очистительная великая музыка проливает нам свет…