«Найден! Жив!»

Инцидент, произошедший на минувшей неделе, к счастью, закончился благополучно. Но на одной из остановок общественного транспорта на Затонском шоссе все еще висит объявление о поиске школьника как памятка-напоминание по безопасности детей.

11 мая в родительских сообществах микрорайона в мессенджерах разразилось бурное обсуждение исчезновения 11-летнего мальчика. Участники групп, преобладающее большинство которых – мамы, размышляли, куда он мог деться, где провел ночь и как его найти.

«Добрый день, никто не в курсе по поводу мальчика?» – написала Галина Р. и прикрепила скриншот поста Поискового отряда «ЛизаАлерт» Башкортостан:

«Помогите найти ребенка 2009 года рождения. 10 мая года ушел на прогулку и не вернулся. Рост 135 см, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. В черно-синей спортивной кофте с белой надписью «ADIDAS» на спине, белые шорты, зеленая футболка, белые кеды. Может находиться в любом районе».

– Ушел из дома на прогулку после обеда, однако, вечером домой не вернулся, – написала, предположительно, родственница мальчика.

– Он гулял около нашей детской площадки в районе магазина «Сабантуй» с друзьями и ушел с ними. Очевидцы говорят, что его избили, – включилась в диалог следующая.

– Разговаривала с его мамой. Она искала его с 18.00 до 23.00 бегала по всему Затону. В итоге не нашла и обратилась в полицию.

– Может, мы тоже соберемся несколько человек и пойдем искать. Надо помочь! В каком дворе он жил?

– Дети видели, что он подрался с мальчиком из параллельного класса. А позже его обувь нашли возле пруда, – продолжалось обсуждение.

– Нашли в большой металлической емкости, недалеко от строительной площадки. Сейчас оттуда вытаскивают. Жив. Подробностей не сказали.

– Я его знаю. Они жили раньше в нашем подъезде. Подравшись с

Мальчиками он с перепугу залез в эту емкость, а выбраться не сумел.

– Он избит, нашла его в какой-то цистерне, которая на солнце

нагрелась. У него обезвоживание. Весь отек и опух. У него что-то с грудной клеткой. Спасатели после извлечения переместили его в машину. Сейчас едем в больницу, – озвучила позже в аудиофайле, предположительно, мама мальчика.

– Ситуация прояснилась. Его избили, он потерял сознание и его засунули в цистерну. Пришел он в сознание там. Обувь выкинули в речку. Вероятно, у него сотрясение головного мозга. Пока его положили в больницу в изолятор РДКБ, позже переведут в нейрохирургию, – написала родственница.

Также стало известно, что мама одна воспитывает двух сыновей. Даниил нуждается в медикаментах. Чтобы поддержать его, участники одной из групп организовали сбор средств и передали матери, а одноклассники подготовили для него видеообращение с пожеланиями скорейшего выздоровления. Комментарий по поводу случившегося мы запросили в прокуратуре республики.

– Оснований для организации прокурорской проверки нет. Семья благополучная. Мальчика не могли найти, потому что он залез в емкость. Никаких данных о том, что его избили, нет, – сообщила старший помощник прокурора Башкортостана по взаимодействию со СМИ Гузель Масагутова.

По следам пропавшего

Чтобы представить, какие опасности подстерегали Даниила, мы проследовали по его маршруту: от дома – до места, где он был обнаружен. По известной из собственных источников информации, мальчик жил в одном из новых микрорайонов. Чтобы добраться до площадки, где он играл со сверстниками, преодолел около 2 км, с несколькими переходами через дорогу (соответственно, мог попасть в ДТП). Затем – около одного км по частному сектору до Сухой Речки (где мог встретиться с бродячими псами), перейти через нее по брошенным в воду деревянным обрезкам (мог упасть в водоем). И вот перед нами та самая ржавая автоцистерна. Заглянув в проем, через который был извлечен мальчик, увидели куски мебельной обшивки и поролона (как они там оказались – вопрос открытый).

Спасение Дани

18 мая в соцсети «ВК» в группе Поискового отряда «Лиза Алерт» Башкортостана координатор Олеся Пышкина с позывным «Пантера» выложила отчет, в котором подробно рассказала о проведенной поисковой операции.

Информацию волонтерам передали коллеги из МЧС РБ. Со слов мамы, Даниил ранее не пропадал, на прогулках не задерживался и у друзей без спросу не оставался.

На месте сбора поисковой группы родительница со слезами, еле сдерживая рыдания, сообщила, что в последний раз сына видели на месте, где ручей впадает в пруд. Участники группы направились туда, осмотрели берег и стали кричать: «Данил! Даня!» (именно так его дома называет мама), отклика не последовало. Заметив на здании автосервиса, находившегося поблизости, камеры, волонтеры попросили сотрудников посмотреть записи. Результат обрадовал их! В строну пруда прошли трое ребят (Даниил в белых шортиках), а обратно – только двое. Есть вероятность, что Даня пошел другим путем. Добровольцы отработали все маршруты до дома ребенка, осмотрели заброшенные места, здания и участки, где можно спрятаться. Тем временем на место прибыли спасатели Управления гражданской защиты, осмотрели водоем и нашли в пруду кеды.

А мама мальчика в это время была дома на связи, поскольку сын мог в любое время вернуться. По пересланному фото она подтвердила, что это его кеды, но только на видеозаписи он был босиком.

Пока продолжались поиски, параллельно шла расклейка ориентировок в районе пропажи, сбор информации.

В результате услышали заветное «Нашли! Живой!».

Даниила обнаружили в цистерне от грузовика, спящим.

«Мама прибежала, начала кричать, на ее голос отреагировал» – написано в отчете.

Отверстие цистерны верхнее, где крышка, – запаяно. Боковое – размером разве что для кошки или для очень некрупной собаки (той-терьера). Через него каким-то образом Даниил влез в бочку (возможно, чего-то испугавшись; в состоянии стресса он смог сделать невозможное), выбраться обратно не смог. Волонтеры сразу передали мальчику воду и фонарик, успокоили. Чтобы вытащить ребенка, пришлось с помощью гидравлического инструмента расширить проем. Также вызвали скорую. Мальчик жаловался на плохое самочувствие. Пока ждали медиков, он рассказал, что не помнит, как очутился в емкости. Как его звали спасатели – не слышал, спал, потому и не откликался.

Передав ребенка, группа направилась на следующий поиск.

А на днях (также известно из собственных источников) Даниил уже пришел в школу и смог лично поблагодарить ребят за поддержку.

Анна БЕССОНОВА.

Фото поискового отряда «ЛизаАлерт» Башкортостан, УГЗ по городу Уфе.