Для машин и пешеходов

В 2021 году в нормативное состояние приведут более 46 км дорог. Об этом доложил глава городской администрации Сергей Греков на оперативном совещании в правительстве Башкортостана.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют девять участков общей протяженностью 19 км, на субсидии по территориальному заказу - четыре объекта протяженностью 18 км. Подготовительные работы завершены, а на семи объектах уже приступили к строительно-монтажным работам.

Новый асфальт появится на 7 километрах дороги Уфа - Аэропорт, Шакшинском мосту, Мингажева (от улицы 8 Марта до Чернышевского) и Карьерной.

Масштабные работы запланированы на Революционной. Во второй декаде июня подпишут контракты на строительно-монтажные работы.

- Мы внесли предложения перераспределить лимиты средств в Территориальный заказ. На участок от улицы Ленина до Цюрупы необходимо порядка 28 млн рублей, а на участок от Цюрупы до Мингажева - 53,5 млн, - уточнил Сергей Греков, отметив, что асфальт и бордюры заменят на 1,8 километрах.

На улице Города Галле сейчас идет важный этап -перестраивают инженерные сети. Открыть движение планируют 1 сентября.

Кипит работа на бульваре Хадии Давлетшиной и улице Парковой. Они станут доступны для автомобилистов только в четвертом квартале. Кроме того, начался капремонт бульвара Ибрагимова.

- Здесь особая ситуация, было много так называемых диких пешеходных переходов, стоят перильные ограждения для безопасности жителей. В проекте это предусмотрели, сделаем нормальные пешеходные переходы там, где людям это удобно, - сообщил мэр.

Движение по бульвару будут перекрывать поквартально или частично, по одной стороне, чтобы не создавать пробок.

Близится к завершению реконструкция улиц 8 Марта и Комсомольской. Ко Дню города, 12 июня, автомобили смогут проехать от Айской до Мингажева и от бульвара Хадии Давлетшиной до Г.Галле. Одна из ключевых магистралей города, Комсомольская, полностью откроется 1 сентября.

По словам Сергея Грекова, работы здесь ведутся непрерывно. Подрядчик был готов не останавливаться даже ночью, но это оказалось невозможным в связи с законом о тишине.

- По всем объектам идем в рамках запланированных сроков. Работаем на результат, - подытожил выступление глава городской администрации.

Руководитель региона Радий Хабиров призвал мэра продумать движение в районе Центрального рынка, «чтобы машины не «плясали» при переезде через рельсы.

- Правильное направление взяли, в Уфе дорогами будем заниматься еще три-четыре года, - подчеркнул глава республики Радий Хабиров.- Улица Аксакова требует внимания, но в этом году ее отремонтировать не получается. На бульваре Ибрагимова уже полным ходом работы идут. И, надеюсь, что в этом году вы завершите ремонт улиц Комсомольской и 8 Марта. У меня такое подозрение, что вы там взлетно-посадочную полосу делаете - по объему бетона и по ширине.

Подготовил Иван ЗАРОКОВ.

Фото Риты Ишниязовой.