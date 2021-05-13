Парад для одного героя

Во дворе многоэтажки по улице Злобина, где живет участник Великой Отечественной войны полковник Анатолий Максимович Поздеев, прошла торжественная акция «Парад у дома ветерана».

…Он родился на хуторе под Иглино, в шесть лет вместе с родителями переехал в Уфу, жили в Архиерейке. В 1943 году 17-летним юношей был призван в ряды Красной Армии из Ждановского (нынешнего Советского) района. Анатолий с отличием окончил школу, хорошо знал немецкий язык, что помогло вести разведку в тылу противника.

В 1944 году сержант, командир отдела 1 стрелкового батальона Поздеев за мужество, проявленное при форсировании реки Березовки, награжден медалью «За отвагу». Позже за разведку боем и уничтожение 3 немецких солдат и офицера удостоен ордена Славы I степени.

- Раньше папа часто рассказывал о войне и своей службе, по возможности записывали его воспоминания на камеру или диктофон. Сейчас стараемся его волновать как можно меньше, - говорят дети ветерана Максим и Олеся. – Во время боев он был тяжело ранен, пуля, пробив каску, попала в голову. Его засыпало землей, а бездыханное тело нашел опытный военный фельдшер, прошедший Первую мировую войну. Этот день он считает своим вторым днем рождения. После тяжелых операций папу удалось спасти и вернуть к полноценной жизни.

Вспоминал Анатолий Максимович и про встречу с Героем Советского Союза Александром Матросовым. С ним они пересеклись на Калининском фронте. После войны Анатолий Поздеев продолжил военную службу, 11 лет служил в Германии, Туркмении, затем в разных частях России, закончив службу на Украине, переехал в родные края – в Башкортостан.

У Анатолия Максимовича большая и дружная семья: два сына и две дочери, внуки и внучки. Более 40 лет рядом любимая жена - Ольга Владимировна. Супруги познакомились в школе в Житомире, в 1980 году вернулись в Уфу.

- Для нашей семьи 9 Мая - особенный праздник. Каждый год все вместе возлагали цветы к Вечному огню в парке имени Якутова или в парке Победы, потом собирались за большим столом. Символично, что 6 мая у папы день рождения (в этом году исполнилось 96 лет), - говорят близкие ветерана.

- Сегодня мы пришли к вам с благодарностью, чтобы поздравить с праздником Великой Победы. Вечная память тем, кто остался на полях сражений, - отметила заместитель главы администрации Советского района Уфы Ольга Ижбульдина.

- С удивлением узнала, что в нашем дворе живет ветеран войны, для нас, соседей, это очень почетно. Желаем фронтовику здоровья, - поделилась уфимка Зинаида Игнатова.

А третьеклассник Матвей Глушков с интересом рассматривает ребят в военной форме из школы №108, которые прошли торжественным маршем. «Мечтает поступить в кадетский корпус, увлекается историей Великой Отечественной, дома смотрим документальные фильмы. Этим летом планируем путешествие к монументу «Родина-мать зовет!», - говорит мама Ирина.

А наш герой, дядя Толя, как ласково называют родные полковника Поздеева, и сегодня остается в строю. Он благодарит судьбу за каждый прожитый день, за испытания, которые прошел. «Лишь бы не было войны, а наша Родина оставалась такой же сильной», - пожелал фронтовик.

Альфия ИБРАГИМОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.