Поросло травой место наших встреч…

В последние годы наш город значительно продвинулся в вопросе благоустройства скверов и парков. Однако до сих пор на карте Уфы остаются места, остро нуждающиеся в реконструкции. Яркий пример – парк имени Николая Гастелло.

Расположен он рядом с одноименным стадионом и потому отчасти имеет спортивную ориентацию – в его начале, если идти от остановки, можно заметить турники, а также площадки, где молодежь играет в баскетбол и теннис. Есть там и два ряда зрительских мест.

Но стоит пройти чуть дальше, как откроется не совсем приятная картина. Да, в парке красивые ели, радует глаз желтизна одуванчиков… Однако тяжелое впечатление оставляют давно не крашенные ворота, исписанное граффити здание с выбитыми стеклами и пруд, в мутной воде которого плавают покрышки, бутылки и прочий мусор.

В советское время здесь работал фонтан. Водоем ограждали ажурные решетки, которые сейчас полностью разрушены, в плачевном состоянии находится и бетон. Правда, некогда разросшихся кустарников стало значительно меньше, а у берега можно заметить оставшиеся пни и коряги.

Как оказалось, атмосфера разрухи не отпугивает посетителей – некоторые из них романтично сидят у темной воды. Две девушки и вовсе удивили меня неожиданным признанием:

- Нам здесь нравится: хорошая атмосфера. Единственный минус – много мусора.

С последним точно не поспоришь. Непосредственно у пруда рассыпано битое стекло, а рядом с деревом свалены в кучу ржавые трубы.

Несмотря на это, отдохнуть в парк приходят и жители других районов города, при этом берут с собой детей, считая его тихим и спокойным местом.

Да, он идеально подходит для неторопливых прогулок. Но надо понимать, что парк имени Гастелло ежедневно пересекает большое количество гостей. По большей части это, конечно, садоводы, идущие на станцию «Спортивная» (или, наоборот, покидающие ее). Хотя бы по этой причине нужно реконструировать данное городское пространство.

Сохранились свидетельства, что пятьдесят лет назад в его пределах функционировал кинотеатр, а также сцена, с которой звучала музыка. Возможно, парку еще рано думать о таких серьезных преобразованиях, отремонтировать и улучшить бы то, что в нем есть.

Антон СУХАРЕВ.

Фото автора.