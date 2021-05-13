Тыл как фронт

Знаете ли вы, кто послужил прототипом Василия Теркина? На какие самолеты ставились моторы завода №26 (ныне - «ОДК-УМПО»)? Как врачи уфимских госпиталей справлялись с гангреной?

Степень мобилизации всех возможных ресурсов нам даже трудно себе представить. Люди жили и работали, как на фронте. Автор обновленной экспозиции Национального музея РБ, посвященной Великой Отечественной войне, Антон Фокин кропотливо искал материал, позволяющий по-новому взглянуть на факты и события. И нашел. Экспозиция стала более яркой и емкой, с большим количеством визуализаций.

- Зал, посвященный 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и ее первому командиру - Герою России Минигали Шаймуратову - мы создали в прошлом году. А теперь есть и диорама, где представлен сбор солдат, - рассказывает заведующая отделом истории края Вера Макарова.

- В 1941 году открылось Уфимское пехотное училище, первый выпуск которого пошел под Сталинград. Мы широко показываем мобилизацию на фронт. В годы войны на территории республики были сформированы 6 стрелковых и 4 кавалерийские дивизии, 2 стрелковые бригады, 12 отдельных минометных, пушечных, гаубичных, истребительно-противотанковых и кавалерийских полков. Вспомним, например, 361-ю стрелковую дивизию, прорывавшую вражеское кольцо вокруг Москвы, участвовавшую в сражениях под Ржевом. Не забудем и школу разведки Коминтерна в Кушнаренково. У нас представлены все воинские училища, действовавшие в республике. Среди них было немало эвакуированных.

С начала войны шла подготовка резервов для армии и флота. Она проводилась на базе Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству - осоавиахима. Готовили телеграфистов, радистов, шоферов, ворошиловских стрелков, санинструкторов. При военкоматах готовились автоматчики, минометчики, снайперы, саперы. Учили летать: так, все студенты авиационного института и техникума - и юноши, и девушки - должны были уметь управлять самолетом и прыгать с парашютом. Только в 1941 году было подготовлено 633 летчика. Кстати, именно в те годы возник вопрос о переносе аэродрома с нынешней улицы Рихарда Зорге в район Чесноковки.

В Башкирии добывалось огромное количество разных металлов. Известно, что Белорецкий металлургический комбинат выпускал легированную сталь, и теперь мартеновскую печь и процесс обжига мы показываем диорамой. Также разрабатывалось несколько месторождений золота: Семеновское, Учалинское, Сибайское. Золотом страна расплачивалась за поставки по ленд-лизу.

Большую главу в историю советской авиации вписал завод №26 и поршневой авиадвигатель М-105, созданный его главным конструктором Владимиром Климовым. У нас представлены макеты всех самолетов, на которые он ставился: истребители и бомбардировщики семейства Як, истребитель ЛаГГ-3, бомбардировщики Пе-2, Ар-2, дальний бомбардировщик Ер-2. Потрясающая универсальность! А в скорости и качестве изготовления его деталей соревновались комсомольско-молодежные фронтовые бригады: перевыполнять и без того высокий план на 180-250 процентов им позволило владение разными операциями, так что они могли подменять друг друга. К лету 1943 года на заводе работало 128 комсомольско-молодежных бригад.

И, как известно, каждый четвертый танк заправлялся башкирским топливом.

Уфимцы собирали деньги на строительство самолетов и танковых колонн. Был даже случай, когда один рабочий отправился на фронт, можно сказать, со своим танком. На Паровозоремонтном заводе строились бронепоезда, в том числе «Александр Невский», «Уфа» и «Салават Юлаев». Эипажи набирались из рабочих и других военнообязанных. Первые, выпущенные в 1942-м, участвовали в боях под Сталинградом.

Обновились и фотографии Героев Советского Союза, которых дала стране республика. В экспозицию вошли только самые известные из них: ведь только в 112-й кавдивизии было 78 обладателей этого высокого звания. Но не все еще видели лица Минигали Губайдуллина, Александра Матросова, Мусы Гареева… И Магубы Сыртлановой - заместителя командира эскадрильи 46-го гвардейского Таманского женского авиационного полка ночных бомбардировщиков. На ее счету - 780 боевых вылетов. В честь других героев мы периодически устраиваем отдельные выставки.

Также показаны редкие номера «Красной Башкирии» с публикациями о Герое Советского Союза Александре Пулькине. Он действительно был «тертым» фронтовиком: его боевой путь начался еще на войне с Финляндией. О нем писал Александр Твардовский, и именно он стал прототипом Василия Теркина. Не задумывались, откуда в поэме появилось слово «сабантуй»? «Сабантуй бывает разный,/ А не знаешь - не толкуй./ Вот под первою бомбежкой/ Полежишь с охоты в лежку,/ Жив остался - не горюй:/ Это - малый сабантуй...».

Кроме коллекции оружия, есть и подборка прочей военной техники и приборов: так, у нас выпускали кабели и полевые армейские телефоны, телеграфные аппараты для передачи сигналов азбуки Морзе.

Хлебные карточки и облигации военных займов отчасти дают представление о лишениях, перенесенных людьми; займы были окончательно погашены лишь в 60-е годы. И это мы еще ни слова не сказали об эвакуации… С началом войны в Уфу за один год прибыло 104 000 человек, в том числе - члены Академии наук УССР, Киевский театр оперы и балета, а всего четыре театра из Украины. Здесь работали Михаил Лаврентьев - математик и механик, один из разработчиков первого атомного заряда, и Николай Боголюбов - будущий директор лаборатории теоретической физики Объединенного института ядерных исследований в Дубне. А президент АН УССР Александр Богомолец организовал в Уфе выпуск специальной сыворотки для лечения трофических язв и осложнений при огнестрельных ранениях. Не будем забывать, что в республике располагалось 68 эвакогоспиталей разных профилей; естественно, многие из них - в столице. К ноябрю 1942-го у нас лечились тысячи человек. В эвакогоспиталь был превращен и наш музей. Показана повседневная жизнь госпиталей, их руководители, врачи. Здесь сложилась сильная школа физиологии и нейрохирургии. Башкирский институт эпидемиологии и микробиологии был объединен с Московским институтом инфекционных болезней имени Мечникова, и созданные учеными вакцины, сыворотки и бактериофаги помогли спасти множество жизней - ведь пенициллина в стране еще не было. (К 1944 году производился его аналог, однако он был малоактивен. Выпуск пенициллина должного качества начнется лишь в конце 1940-х.)

Также ученым удалось победить еще одно грозное заболевание - неспецифическую ангину, которую вызывал грибок, развивавшийся на перезимовавшем в земле зерне. Из-за голода люди собирали это зерно, пекли хлеб, ели и заболевали. Только в нашей республике патоген унес около 2 тысяч жизней. Выяснив причину, с болезнью удалось справиться.

Все рассказать невозможно - все это лишь штрихи к огромной картине повседневного героизма всех коренных и вновь прибывших жителей республики. Однако экспозиция позволяет увидеть ее. А еще мы оставили несколько открытых планшетов: надеемся, что люди принесут нам материалы о своих прадедах, боровшихся за Победу на фронте и в тылу.

Екатерина КЛИМОВИЧ.